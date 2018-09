Magazin ve sanat turu (7 Eylül 2018)

İstanbul Coffee Festival, bu yıl 20–23 Eylül 2018'de KüçükÇiftlik Park‘ta düzenlenecek. The Source, The Journey, The People temasıyla gerçekleştirilecek festival, 5. yılında kahvenin kaynağına odaklanarak kahve lezzetleriyle dolu zengin içeriği ile kahveseverlere ev sahipliği yapacak.

