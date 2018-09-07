Magazin ve sanat turu (7 Eylül 2018)
7 Eylül 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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ÜNLÜLERDEN YAZA VEDA FOTOĞRAFLARI
Güneşli ve sıcak yazın son günlerinde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaza veda mesajları paylaştı. İşte 23 Eylül'de başlayacak sonbahar öncesi ünlü isimlerin paylaştığı son yaz fotoğrafları...
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KIRMI HALIDA ZOR ANLARKate Beckinsale, GQ Men of the Year gecesinde elbisesinin azizliğine uğradı. Beckinsale'in yanına koşan yardımcıları hemen gereken tedbirleri aldı. İngiliz oyuncunun elbisesi Rihanna'dan Beyonce'ye, Jennifer Lopez'den Bella Hadid'e, kırmı halıya damga vuran isimleri akılllara getirdi.
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BURT REYNOLDS'IN UNUTULMAZ FİLMLERİSmokey and the Bandit (Çılgın) ve Deliverance (Kurtuluş) filmleriyle şöhrete kavuşan Hollywood yıldızı Burt Reynolds hayatını kaybetti. İşte 82 yaşında kalbine yenilen oyuncunun unutulmaz filmleri...
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YENİ SEZON İPUÇLARI
İstanbullu Gelin'in başrol oyuncuları Özcan Deniz ve Aslı Enver yeni sezonla ilgili ipuçları verdi.
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GENEL KÜLTÜRÜNE GÜVENİYOR MUSUN?
Hadi Bilgi Yarışması’nın Nurhan Damcıoğlu’nun dans türü sorusu ve ipucu en çok arananlar listesine girdi. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz? İşte Turkcell'in yayınladığı yarışmada çıkan sorularda bazıları...
2005 yılında doğan oğluna Süpermen'in gerçek ismi olan Kal-el ismini veren ünlü oyuncu hangisidir?
Kevin Costner
Brad Pitt
Nicolas Cage
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'DÜNYAYA HOŞ GELDİN COLETTE'İngiliz şarkıcı Robbie Williams ile Türk asıllı eşi Ayda Field üçüncü kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.
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SÖZ KADROSUNA YENİ OYUNCUEce Çeşmioğlu Star TV'nin sevilen dizisi Söz'ün kadrosuna katıldıb. Çeşmioğlu, Melisa karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.
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BRIE LARSON'IN GÖZÜNDEN CAPTAIN MARVELMarvel’ın merakla beklenen kadın süper kahraman filmi Captain Marvel’ın başrol oyuncusu Brie Larson, canlandırdığı karakteri anlattı.
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SAVCILIK KARAR VERDİ
Savcılık, Dr. Orhan Kural'ın 'Arif V 216 filminde gençleri tütün ve uyuşturucu ürünlerine özendiriyor' diye şikayet ettiği Cem Yılmaz için karar verdi. Sosyal medyadan "10 küsür senedir sürekli bir taciz var ne yapacağım bilemiyorum ! Bariz bi tuhaflık artık bu yahu" diye isyan eden Yılmaz için takipsizlik kararı verildi.
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SONBAHAR SİNEMA REHBERİ
Yaz bitiyor ve farklı bir sezon başlıyor. Yeni filmler sinemaya gitmek için yeni nedenler anlamına geliyor. Sonbaharda aralarında The Predator, Hunter Killer, The Sisters Brothers ve Robin Hood gibi 59 iddialı film arka arkaya vizyona giriyor. İşte yeni mevsimin sinema rehberi.
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ÇUKUR DİZİSİNİN YENİ SEZONUNDAN İLK KARELERShow TV’de ekranlara gelen fenomen dizi ‘Çukur’un yeni sezon çekimleri başladı. Karakuzular Çetesi’nin ilk defa görüldüğü teaser heyecanı artırırken setten ilk kareler yayınlandı.
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NARCOS'UN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Yeni ülke. Yeni kartel. Yeni imparatorluk... Diego Luna ve Michael Peña’nın başrollerini paylaştığı Netflix dizisi Narcos: Mexico’nun yayın tarihi belli oldu: 16 Kasım
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O SES TÜRKİYE'NİN YENİ JÜRİSİ SEDA SAYAN MI?Yıldız Tilbe ve Athena Gökhan ile yolları ayıran, Beyazıt Öztürk'ü kadrosuna katan O Ses Türkiye için yeni bir iddia ortaya atıldı. Jüriye katılacak son ismin Hülya Avşar değil Seda Sayan olduğu öne sürüldü.
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SETTE KAZA: AYAĞI KIRILDIİlk fragmanı yayınlanan Can Kırıkları dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Hande Doğandemir sette ayağını kırdı.
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OSCAR ÖDÜLLERİNDE DEĞİŞİKLİKAkademi gelen tepkilerin ardından En İyi Popüler Film kategorisini askıya aldı.
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HAFTANIN FİLMLERİ
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girdi. İşte haftanın filmleri hakkında bilmeniz gerekenler.
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İSTANBUL COFFEE FESTİVAL İÇİN GERİ SAYIM
İstanbul Coffee Festival, bu yıl 20–23 Eylül 2018'de KüçükÇiftlik Park‘ta düzenlenecek. The Source, The Journey, The People temasıyla gerçekleştirilecek festival, 5. yılında kahvenin kaynağına odaklanarak kahve lezzetleriyle dolu zengin içeriği ile kahveseverlere ev sahipliği yapacak.
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GAMZE TOPUZ DA MAKYAJSIZ AKIMINA KATILDIOyuncu Gamze Topuz Instagram hesabından "Bir nomakeup da benden gelsin" diyerek makyajsız akımına katıldı.
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SARP APAK BABA OLDUOyuncu Sarp Apak ile Bengisu Apak çiftinin oğlu dünyaya geldi. Bebeğe Güney adı verildi.
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EZGİ MOLA ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTIOyuncu Ezgi Mola çocukken çekilmiş fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
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İDİL BİRET'TEN TAVSİYELER
Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret, genç müzisyenlere "Meşhur olacağım" demeden, amatör bir ruh ve profesyonel çalışmayla işlerini severek ve zevk alarak yapmaları tavsiyesinde bulundu.
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KANUNİ'NİN İZİNDE YAKINLAŞMA
Zigetvar Kuşatması'nda hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömüldüğü alanın bulunması için TİKA'nın koordinatörlüğünde başlatılan kazılar iki ülkeyi birbirine yakınlaştırıyor.
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