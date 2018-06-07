Magazin ve sanat turu (7 Haziran 2018)
ntv.com.tr
7 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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CEM YILMAZ VE DEFNE SAMYELİ TATİLDESürpriz bir aşka yelken açan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli, Bodrum’da tatil sezonunu açtı. Keyifli halleriyle dikkat çeken sevgililer, gün boyu romantik şarkılar dinleyip, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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EN YAKIN ARKADAŞININ KARDEŞİYLE ÖPÜŞTÜ
Süper model Kendall Jenner, 2018 CFDA Moda Ödülleri Töreni’nin ardından düzenlenen partide, meslektaşları Gigi Hadid ve Bella Hadid’in erkek kardeşi olan Anwar Hadid ile öpüşürken görüntülendi. 22 yaşındaki Jenner, geçen hafta NBA yıldızı Ben Simmons ile birlikte olduğu iddia edilmişti.
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YEMEĞİN SIRRI ORTAYA ÇIKTICansu Dere'nin önceki gün yapımcı Fatih Aksoy’la yemekte görüntülenmesinin ardından birliktelik yaşadıkları iddiası üzerine açıklama geldi. Yapımcı Aksoy tarafından yapılan açıklamada, ünlü yapımcının Dere'ye yeni bir iş teklifinde bulunduğu anlaşıldı.
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27. YAŞINA ÖZEL 27 FOTOĞRAFLA EMILY RATAJKOWSKI
İngiliz-ABD'li oyuncu ve model İngiliz-ABD'li oyuncu ve model Emily Ratajkowski bugün doğum gününü kutluyor. İşte 27. yaşına özel 27 fotoğrafla Emily Ratajkowski...
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ACUN MEDYA'DAN SAVCILIĞA SURVİVOR ŞİKAYETİAcun Ilıcalı’nın yönetim kurulu üyesi olduğu Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri A.Ş, “Survivor” adlı yarışma programında kimin elenip kimin kazanacağının önceden sosyal medyadan yayınlandığını iddia ederek, meçhul kişi veya kişiler hakkında savcılığa şikayette bulundu.
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“GECE KULÜPLERİNİN KRALI”HAYATINI KAYBETTİ“Gece kulüplerinin kralı” olarak tanınan İngiliz iş adamı Peter Stringfellow 77 yaşında hayatını kaybetti. Stringfellow yakalandığı kanser hastalığıyla mücadelesini ölümüne kadar gizli tuttu.
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İLK BÖLÜMDEN BUGÜNE FOTOĞRAFLARLA ŞAHSİYETYönetmenliğini Onur Saylak’ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday’ın yazdığı, Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisinin finali için geri sayım başladı. İşte detaylar ve fotoğraflarla Şahsiyet...
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CAPPADOX İÇİN GERİ SAYIM (141 FARKLI ETKİNLİK)Müzikten, çağdaş sanata, gastronomiden, açıkhava etkinliklerine kadar dopdolu bir programla dördüncü kez hayata geçen Cappadox, bu yıl 14-19 Haziran 2019 tarihleri arasında Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında misafirlerini ağırlayacak.
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FİLM SETİNDEKİ ÖLÜM İÇİN HAPİS İSTEMİSen Benim Her Şeyimsin isimli filmin çekimlerinin yapıldığı İstanbul Kemerburgaz’daki sette boya ustası Sinan Kayatuzu’nun yüksekten düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Yapımcı Kemal Kaplanoğlu hakkında 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.
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HAYRANLARINI TROLLEYEN ÜNLÜLERTıpkı oyunculuk, şarkıcılık gibi sosyal medya diliyle ‘trollük’, yani mizahla sabote etme de bir yetenek işi. Ünlüler bu işi herkesten iyi yapıyor. İşte Beyonce’den Tom Hanks’e, Chris Pratt’ten Maisie Williams’a, hayranlarının fotoğraflarını trolleyen ünlüler...
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VARTOLU İLE YAMAÇ'TAN SET POZUSezona damga vuran diziler arasında olan Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil dizi setinde çekilen bir kareyi yayınladı. Kısa süre içinde şu ana kadar yaklaşık 400 bin kişi tarafından beğenildi.
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ARROW'A (STEPHEN AMELL) SULTANAHMET TEPKİSİ
Arrow dizisinde canlandırdığı Oliver Queen karakteriyle kariyerinde zirve yapan Stephen Amell ailesiyle İstanbul'a geldi. Kanadalı oyuncunun Ayasofya Müzesi’nin önünde çektiği fotoğrafa "Arka planda ne olduğundan emin değilim ama karım çok çekici” yazmasına Türk takipçilerinin tepkisi gecikmedi.
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A STAR IS BORN'DAN İLK FRAGMAN
Lady Gaga’nın başrolde yer aldığı, Bradley Cooper’ın ilk yönetmenlik denemesi olan A Star is Born’dan fragman yayınlandı. Film Türkiye'de 19 Ekim’de vizyona girecek.
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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İZLEMEK İSTEDİĞİ FİLMCHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Denizli seyahatinde NTV ekibi de eşlik etti. CHP lideri bilinmeyen özelliklerini ve özel hayatını anlattı.
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ÇOCUKLAR DUYMASI'NIN TUTKUSU YOGA DERSİ VERDİ
Çocuklar Duymasın’da canlandırdığı Tutku karakteriyle adını duyuran Gülin İyigün, önceki gün Maçka Parkı’nda yoga yaparken görüntülendi.
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"HİÇ BİRİMİZİN HAYATI DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİL"Fatih Terim'in kızı Buse Terim, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ikinci doğumdan sonra ilk kez konuştu. Fiziğini eleştirenlere yanıt veren Terim, "Hiç birimizin hayatı dışarıdan göründüğü gibi değil" ifadelerini kullandı.
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FAZIL SAY'IN "CHOPİN NOKTÜRNLER" ALBÜMÜ RAFLARDAPiyanist ve besteci Fazıl Say'ın, Chopin'in romantik dönemde piyano için yazdığı en güzel ve tanınmış parçaları olan noktürnlerini yorumladığı "Chopin Noktürnler" albümü raflarda yerini aldı.
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HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN SAFARİ KEYFİMilli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, önce memleketi Bayburt'u ardından Giresun ve Trabzon illerini ziyaret etti. Ünlü futbolcu daha sonra ise rotasını Güney Afrika'ya çevirdi.
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DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİ'NE GİREN KÖPRÜYE RESTORASYONUNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Justinianus Köprüsü'nün restorasyon projesi başlatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce 23 yıl önce onarılan köprü taşıt trafiğine kapatılırken, 365 metre uzunluğunda 9 metre 85 santim genişliğindeki taş köprünün etrafı ışıklandırılıp, düzenlemeler yapılarak ziyarete açılacak. Restorasyon çalışması 29 milyon liraya mal olacak.
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'USTA ÇIRAK' ALBÜMÜNDE BULUŞTULARSanatçı Cengiz Kurtoğlu ile Hakan Altun Usta Çırak albümünde buluştu.
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EN POPÜLER 50 FANTASTİK DİZİLER
Fantastik yapımları sevenler ve yeni yabancı dizi arayanlar için IMDb'nin verilerini göre en popüler 50 fantastik dizi...
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PERA MÜZESİ'NDE "SARSILAN İMGE" SERGİSİHacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin eserlerinden oluşan "Sarsılan İmge" isimli sergi sanatseverlerle buluştu.
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BORAN AİLESİ'NİN ZOR GÜNLERİStar TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in sezon finali olan 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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ZOHAK FİLMİNİN GALASI YAPILDIİzmit'te çekilen sinema filmi 'Zohak'ın galası gerçekleştirildi. Yönetmen Adem Uğur güzel bir film çektiklerini belirterek, "Korku filmi diyoruz ama değil. Drama-gerilim tarzı diyebiliriz. İyi bir iş çektiğimize inanıyorum" dedi.
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FREDDY KRUEGER HAKKINDA BİLMEDİĞİNİZ 10 ŞEYKorku sinemasının ikonik karakteri Freddy Krueger'a hayat veren Robert Englund yeni yaşını kutluyor. 6 haziranda 71. yaşına basan emektar oyuncunun doğum günü şerefine, beyazperde, onu üne kavuşturan kurgusal karakteri mercek altına aldı. İşte Elm Sokağı Kabusu'nun ikonik şeytani karakteri Freddy Krueger'a dair bilinmeyenler...
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ŞAİR VE YAZAR CAHİT ZARİFOĞLU ANILDIŞairin ailesi ve Çocuk Vakfı tarafından düzenlenen anma töreninde, çocuklar tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.
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BEYONCE VE JAY Z'DEN FOTOĞRAF SÜRPRİZİ
İngiltere’de birlikte konser veren ABD’li R&B şarkıcısı ve hip hop müzisyeni eşi Jay Z, geçen yıl dünyaya gelen ikiz bebeklerinin yeni fotoğraflarını sahneye kurulan dev ekranda izleyicilerle paylaştı.
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