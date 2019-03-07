Magazin ve sanat turu (7 Mart 2019)
7 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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İLK DURUŞMADA NELER YAŞANDIOyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu'na yönelik "hakaret, tehdit ve kasten yaralama" suçlarından hakim karşısına çıktı. Yıllık gelirinin 2-2,5 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Kural savunmasında, "3. şahısla ilgili tartışma çıktı, o sözleri söylemedim ve kesinlikle vurmadım" derken, Sıla "Yaklaşık 1 saat şiddet gördüm. Dinlenip geri döndü ve tekrar dövdü. Evden çıkmaya çalıştım çıkmama izin vermedi'' şeklinde konuştu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti duruşmanın 22 Nisan'a ertelenmesine karar verdi. Duruşma sonrası açıklama yapan Ahmet Kural, ''Davamın sonuna kadar arkasındayım haklılığımı da ispatlayacağım. Türk adaletine güveniyorum'' diye konuştu.
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GÜLSE BİRSEL'İN BARBIE BEBEĞİ YAPILDI
Geçen yıl dünyaca ünlü milli sörfçü Çağla Kubat, Meksikalı feminist ressam Frida Kahlo, beden aktivisti Ashley Graham’ın da bulunduğu; sporcu, sinemacı, gazeteci kadınların oyuncaklarının yer aldığı koleksiyona bu yıl oyuncak firmasının 60. yıl şerefine 60 başarılı kadının bebeği eklendi. Yeni koleksiyona Türkiye'den yalnızca ünlü mizah yazarı ve oyuncu Gülse Birsel dahil edildi. Haberi, Gülse Birsel duyurdu.
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MARQUEZ'İN BAŞYAPITI NETFLIX DİZİSİ OLUYOR
Nobel ödüllü Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez'in başyapıtı sayılan, edebiyat dünyasının en önemli eserlerinden olan Yüzyıllık Yalnızlık romanı Netflix dizisi olarak ekrana gelecek.
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ARTIK ARYA STARK GİBİ GÖRÜNMEK İSTEMİYORGame of Thrones dizisindeki karakteriyle hafızalara kazınan Maisie Williams, dizinin final çekimlerinin tamamlanmasıyla birlikte artık daha fazla Arya Stark gibi görünmek istemedi ve saç stilini değiştirdi.
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SNEIJDER’DEN BOŞANMA AÇIKLAMASI: BERBAT ETTİM! HEM DE BİRKAÇ KEZ
Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı Wesley Sneijder ile eşi Yolanthe Cabau'nun boşanacağı iddialarının ardından Sneijder açıklama yaptı: Berbat ettim. Hem de birkaç kez. Henüz ayrılmadık.
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EINSTEIN BELGELERİ YAYINLANDIAlbert Einstein'ın el yazısıyla yazdığı 110 belge ilk kez Kudüs İbrani Üniversitesi'nde gün yüzüne çıkarıldı.
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BEREN SAAT'TEN OZAN GÜVEN'E INSTAGRAM'DA ÜNLÜLERSon paylaşımı ayrılık olarak yorumlanan Beran Saat'ten Ozan Güven'in havuç maskesine 6-7 Mart 2019'da sanattan spora, televizyondan podyuma, gösteri dünyasının ünlü isimlerinin sosyal medya paylaşımları...
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KIM KARDASHIAN ÜÇ YIL SONRA İLK KEZ SALDIRIYA UĞRADIĞI YERDE
Paris'te üç yıl önce silahlı saldırganlar tarafından kaldığı otelde doyulan ve 10 milyon dolarlık mücevherleri çalınan Kim Kardashian, ilk kez yeniden Paris'e gitti. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen defileleri izlemeye giden Kardashian, cesur leopar görünümüyle de dikkat çekti.
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'BEN PARAYI ALDIKTAN SONRA DÜŞÜNÜYORUM'Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde konuşan Cem Yılmaz, ‘Siz parayı alana kadar bin kere düşünüyorsunuz, ben aldıktan sonra” diyerek ekledi: İyi performans sergilemezsem, kazandığımı iade ederim
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LEONARDO DA VINCI ÇİZDİ İDDİASILeonardo Da Vinci'nin Mona Lisa tablosundaki kadına benzerliğiyle dikkat çeken ve Çıplak Mona Lisa olarak bilinen Monna Vanna adlı kara kalem çalışmanın ünlü Rönesans ressamı tarafından çizildiği iddia edildi.
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CAPTAIN MARVEL GALASINDA BRIE LARSON'A TAM NOT
Captain Marvel filminin başrol oyuncusu Brie Larson, filmin New York’taki galasında şıklığıyla beğeni topladı.
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EVDE YOKKEN YAŞANANLARI ANLATTITürk yazar Metin Hara ile birlikteliğine nokta koyan Brezilyalı top model, iki çocuk annesi Adriana Lima, çekim için evden uzaklaştığında yaşananları anlattı.
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SALMA HAYEK’TEN ESTETİK AMELİYAT AÇIKLAMASI
Bir dergiye kapak olup röportaj veren 52 yaşındaki oyuncu Salma Hayek, estetik ameliyet iddialarına yanıt verdi. Hayek ayrıca özel hayatıyla ilgili de konuşarak, Fransız eşinden dolayı ırkçı bakış açısıyla karşılaştığını söyledi.
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TARİHİ BULUŞHitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümünce Sualtı Arkeolojisi konulu panelde konuşan Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz, dünyanın en eski batığının Kasım ayında Antalya'da bulunduğunu ancak basına açıklama yapılmadığını söyledi. Öniz "Dünyada bilinen 5 tane ıngot (bakır külçe) var. Bu batıkta ise tam 74 ıngot var" dedi. (Fotoğraflar: Arşiv)
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APPLE İLE ANLAŞTI8 Mart'ta vizyona girecek yılın en çok merak edilen süper kahraman filmlerinden Captain Marvel'da Carol Danvers karakterine hayat veren Brie Larson'ın bik sonraki projesi belli oldu. 29 yaşındaki yıldız Apple'ın dijital platformunda yayınlanacak CIA dizisinde başrolde yer alacak.
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MİNİK DEMET PAYLAŞIMIDemet Şener çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı. Minik Demet, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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ÜNLÜLERİN FORMDA KALMA SIRLARIDünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen bir çocuk annesi Irina Shayk formda kalma sırlarını paylaştı. 33 yaşındaki model, sabahları kalktığında cildini buzlu suyla yıkıyor.
Bu sayede yüzündeki şişkinliği ve morlukları azaltıyor. Sabah kahvaltıda kahve tükettiğini belirten Shayk, formda kalk için de günde bir bardak yeşil çay içiyor.
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YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNEStar TV'nin yeni dizisi Kuzgun’un 5. yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Dila’nın Rıfat’ın karşına çıkıp, Şeref’i ve Ayhan’ı Kuzgun’un öldürdüğünü ispatlayan tüm delilleri bir bir ortaya koyduğu sahnede, Kuzgun’un cinayetleri Rıfat’ın hayatını kurtarmak için kendisinin işlediğini Dila’ya itiraf ettiği de anlaşılıyor.
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TAYLOR SWIFT'TEN INSTAGRAM YORUMU: BEYNİMİ EĞİTİYORUM
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, Instagram paylaşımlarını neden takipçi yorumlarına kapattığını açıkladı.
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KAPICI CAFER'İ BİR ÜLKEYE SEVDİREN ADAM: ERCAN YAZGAN
Perihan Abla dizisindeki Şoför İsmet ve Bizimkiler dizisindeki "Kapıcı Cafer" tiplemesiyle tanınan sinema ve dizi oyuncusu Ercan Yazgan, ölümünün birinci yılında anılıyor.
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KAHRAMANLAR ARASINDA KAÇINCI SIRADA OLACAK?Marvel Sinematik Evreni’nin en güçlü süper kahramanının seyirciyle buluşuyor. Captain Marvel, 2008'den beri devam eden Marvel sinema evreninin 21 filmi olarak yarın seyirci karşısına çıkıyor. Üstelik Brie Larson'ın hayat verdiği Carol Danvers omuzlarında çok büyük yükler taşıyor. Onlardan biri şüphesiz serinin sonu olan Avengers Endgame filmi için kurtarıcı gibi gösterilmesi. Peki ama Captain Marvel, rolü dışında Marvel Evreni'nde kendine nasıl bir yer bulacak. İşte yılın en çok merak edilen süper kahraman filmi öncesi Rotten Tomatoes'un 100 üzerinden derecelendirdiği Marvel filmleri...
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SILA YENİ ALBÜMÜ İLE İLK KEZ VOLKSWAGEN ARENA'DA
Dört şarkıdan oluşan son albümü 'Acı' ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Sıla, yeni albümüyle ilk kez Volkswagen Arena'da KralPop medya sponsorluğunda sevenleriyle buluşacak…
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CAMILA CABELLO’NUN HAVANA’SI DİJİTALDE EN ÇOK SATAN ŞARKI OLDU
Camila Cabello’nun Havana adlı şarkısı, geçen yıl dijitalde en çok indirilen şarkı oldu.
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SCHUBERT'İN DIE WINTERREISE ESERİNİN TÜRKİYE PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Dünyaca ünlü opera sanatçısı Shenyang ve Borusan Quartet Die Winterreise eserinin Türkiye prömiyerini gerçekleştirdi.
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GEÇMİŞLE 'İLETİŞİM' KURULAN MÜZE
Çankırı'daki iletişimin tarihi, belediye tarafından oluşturulan İletişim Müzesi ile ziyaretçilere aktarılıyor.
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CAN, SANEM'İ KAÇIRIYOR
Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'un 33. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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FRANSIZCA FİLMLER FESTİVALİ BAŞLIYOR
İstanbul ve Ankara Fransız Kültür Merkezleri, İtalyan Kültür Merkezi ve İstanbul Modern işbirliği ile ikincisi düzenlenen İlk uzun metrajım! Fransızca Filmler Festivali 7 -11 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.
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ÇETİN EMEÇ ANILDIBugün duayen gazeteci Çetin Emeç'in 29'uncu ölüm yıldönümü. Çetin Emeç, 7 Mart 1990'da evin önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Sevenleri ve meslektaşları onu İstanbul'daki mezarı başında andı. 55 yaşında karanlık bir suikaste kurban giden Çetin Emeç, 17 yaşında başladığı gazetecilik hayatı boyunca Son Posta, Ses ve Hayat, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde yöneticilik görevleri üstlendi. Öldürüldüğünde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni idi.
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