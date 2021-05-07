Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021)

7 Mayıs 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

07.05.2021 - 17:32

Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 1

Tom Brady ve Gisele Bündchen, Ivanka Trump ile Jared Kushner çiftine komşu oldu

Tom Brady ve Gisele Bündchen, Ivanka Trump ile Jared Kushner çiftine komşu oldu. Brady ve Bundchen yeni malikaneleri için 17 milyon dolar ödedi.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 2

Sosyal medya fenomenleri için yeni reklam düzenlemesi


Sosyal medya fenomenleri için reklam düzenlemesi geldi. Artık ispatsız iddia, doktorlu tanıtım ve örtülü reklam yasak...


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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 3

İhanet iddiaları sonrası gerçek ortaya çıktı: Can Yaman ve Diletta Leotta tatilde

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan karelerin ardından aldatılma iddialarıyla gündeme gelen Can Yaman ile Diletta Leotta birlikte tatile çıktı. İhanet iddialarına sebep olan Leotta'nın iş insanı Ryan Friedkin ile samimi pozlarının ise yeni olmadığı daha önce çekildiği açıklandı.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 4

Boşanma kararı sonrası gözler Bill Gates ve Melinda Gates'in emlaklarına çevrildi


Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararının ardından servetlerinin nasıl bölüşeceği en çok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Hisse senedi devri iddiaları ortaya atılsa da gözler çiftin emlaklarına çevrildi. İşte en pahalı boşanmalandan birine imza atmaya hazırlanan ünlü çiftin en çok bilinen mal varlıkları ve onlar gibi tarihe geçen boşanmalardan bazıları...


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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 5

Survivor sonrası nişanlanan Öykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı

Survivor 2021'den elendikten sonra evlenme teklifi alan oyuncu Öykü Çelik, geçtiğimiz günlerde evlilik için 'Evet' dediği İsmail Berhan ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 6

Sharon Stone: Ölülerle iletişim kurduğumu hissettim

ABD'li aktris Sharon Stone, 2001 yılında beyin kanaması ve felç geçirdikten sonra yaşadıklarını anlattı.



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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 7

Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu

Kraliçe II. Elizabeth kendi alkol markasını kurdu. Alkoller Sandringham Malikanesi'nin bahçelerinden hasat edilen organik arpadan üretiliyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 8

Friends'in yıldızı Courteney Cox, özel bölüm hakkında konuştu


Popüler kültürün en önemli parçalarından biri olan Friends'in yıldızı Courteney Cox, dizinin özel bölümü hakkında açıklamalar yaptı.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 9

Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk'tan yeni tanıtım

Star’ın yeni dizisi ‘Kazara Aşk’ın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Başrollerinde; Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in yer aldığı ‘Kazara Aşk’tan yeni bir tanıtım yayınlandı. Heyecanlı bir başlangıcın sinyallerinin verildiği tanıtım, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 10

Ebru Gündeş ile Reza Zarrab boşandı


Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın 11 yıllık evliliği resmen sona erdi. Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Gündeş’in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlandı.


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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 11

'Meghan Markle ilk kitabı için 700 bin dolar avans aldı'

Meghan Markle’ın ilk çocuk kitabı The Bench (Bank) için avans olarak yaklaşık 700 bin dolar aldığı konuşuluyor.


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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 12

Yeni Gossip Girl'ün tarihi açıklandı

Geçtiğimiz yıl seyirciyle buluşması beklenen ancak pandemi nedeniyle ertelenen yeni Gossip Girl Temmuz 2021'de seyirciyle buluşacak.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 13

Danilo Zanna: Kadın şefler için mutfak zor

MasterChef jürisi İtalyan şef Danilo Zanna, kadınların profesyonel mutfaklarda erkek baskısına maruz kaldığını itiraf etti.


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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 14

Şenol Güneş Uzungöl Müzesi’ni gezdi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzon’un Çaykara İlçesi’nde bulunan Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi’ni gezdi.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 15

Ed Sheeran, Ipswich Town'a sponsor olacak

İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ed Sheeran, taraftarı olduğu İngiliz kulübü Ipswich Town'un gelecek sezon için forma sponsoru olacak.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 16

4 bin metrekareye kurulu Süleymaniye Camii yüzük taşında

Mardin’de tasarımcı Seyfettin Çelik (31), 4 bin metrekare alan üzerinde kurulu Mimar Sinan'ın eseri Süleymaniye Camii'ni 3 santimetrelik yüzük taşına sığdırdı. Çelik, "Çevresine minyatür sanatıyla Kudüs ve Kabe işlendi. Çevresi swarovski taşlarla mıhlandı. Süleymaniye Camii, 3 santimetre uzunluğu, 2 santimetre genişliği ve 1 santimetre yüksekliğine sahip necef taşı içine sığdırdım" dedi.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 17

Gerard Butler sevgilisi Morgan Brown ile yemekte


Ayrıldıkları konuşulan oyuncu Gerard Butler ile sevgilisi Morgan Brown öğlen yemeğinden görüntülendi.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 18

Malatya'nın tescilli lezzeti kağıt kebabı iftar sofralarında

Kuzu etinin kağıda sarılarak taş fırında 8-12 saat pişirilmesiyle yapılan ve Osmanlı'nın son dönemlerinden bu yana tüketilen Malatya'nın tescilli lezzeti kağıt kebabı, ramazanda da iftar sofralarını süslüyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 19

Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi Avrupa Yılın Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi oldu


Avrupa Müze Forumu (EMF) tarafından verilen ve en saygın müzecilik ödüllerinden olan Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde Troya Müzesi ve Odunpazarı Modern Müzesi özel ödüllere layık görüldü.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 20

Harput Kalesi'nde UNESCO hedefi

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde olan Elazığ'daki Harput Kalesi'nde yapılan kazı çalışmalarında 2 bin 800 yıllık 'açık hava tapınak alanı' bulundu. Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, bulunan tapınağın, Harput’un UNESCO asıl listesine alınmasına katkı sağlayacağını belirtti.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 21

Red Kit ekranlara dönüyor

Belçikalı karikatürist Morris (1923-2001) tarafından çizilen, ve çizgi filmi yayınlanan gölgesinden hızlı silah çeken yalnız kovboy Red Kit ekranlara dönüyor. Yeni seride Red Kit'in sadık beyaz atı Düldül (Jolly Jumper) ve sevimli köpeği Rin Tin Tin (Rantanplan) dahiml tüm karakterler yer alacak.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 22

Akrep 22. yeni bölüm ön izleme sahnesi


Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrepin 22. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 23

Türk tiyatrosunun öncü ismi Haldun Taner vefat yıl dönümünde anılıyo

rTürk tiyatrosunun ve öyküsünün önemli isimlerinden biri olan Haldun Taner'in vefatının ardından 35 yıl geçti.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 24

Menajerimi Ara 37. yeni bölümde İrem ve Barış'ın geçmişleri ortaya çıkıyor


Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 37. yeni bölüm ayrıntıları belli oldu.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 25

Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı

Büyük Türk mutasavvıfı ve halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabri başında düzenlenen programla anıldı.


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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 26

Kağıt Ev 4. bölüm fragmanı

Erdal Beşikçioğlu ve Nur Fettahoğlu'nun başrolleri paylaştığı Star'ın yeni dizisi Kağıt Ev'in 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 27

Tarihi Kadıkalesi kazılarında 13'üncü yüzyıldan kalma insan iskeletleri bulundu


Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadıkalesi- Anaia Höyüğü'nde bu yıl yapılan kazılarda 13'üncü yüzyıldan kaldığı tahmin edilen ikisi çocuk 5 insana ait iskelet bulundu.

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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 28

Survivor'da yeni takımlar sonrası ödül oyununu kim kazandı? (6 Mayıs 2021 ayrıntıları)

Survivor'da ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı kim kazandı sorularının cevapları belli oldu. Takımların karışmasının ardından bu haftanın kaptanları Merve Aydın ve Batuhan oldu. Ödül oyununu ve Anlat Bakalım'ı ise kırmızı takım kazandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlardan ayrıntılar...


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Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021) - 29
Günlük burç yorumları (7 Mayıs 2021)

Bugün Ay öğle saatlerinde boşlukta olduğu için yeni işlere başlamayın derim.


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