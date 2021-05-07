Magazin ve sanat turu (7 Mayıs 2021)

Boşanma kararı sonrası gözler Bill Gates ve Melinda Gates'in emlaklarına çevrildi



Bill Gates ve Melinda Gates'in boşanma kararının ardından servetlerinin nasıl bölüşeceği en çok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Hisse senedi devri iddiaları ortaya atılsa da gözler çiftin emlaklarına çevrildi. İşte en pahalı boşanmalandan birine imza atmaya hazırlanan ünlü çiftin en çok bilinen mal varlıkları ve onlar gibi tarihe geçen boşanmalardan bazıları...





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