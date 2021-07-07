Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021)

7 Temmuz 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

07.07.2021 - 17:47

Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 1

Scarlett Johansson ikinci çocuğuna hamile

ABD'li oyuncu Scarlett Johansson'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 2

74. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından öne çıkanlar

74. Cannes Film Festivali başladı. Festivalin açılış gününde 'Annette' filminin gösterimi yapıldı. Açılışın ilk gününde kırmızı halıda yıldız isimler boy gösterdi. İlk günün kırmızı halısına Bella Hadid damga vurdu. İşte öne çıkan kareler... 

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 3

Michael Jackson’un eski koruması: Evinde hiçbir zaman gizli bir oda olmadı


Ünlü pop yıldızı Michael Jackson, son birkaç yıldır çocuk tacizi iddialarıyla gündeme geliyor. 2009’da hayatını kaybeden ABD’li şarkıcının eski koruma Matt Fiddes, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.


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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 4

Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Euro 2020'den elenmesi sonrası Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla soluğu tatilde aldı.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 5

Miss Corona'yı seçtiler: Miss Mexico 2021'deki yarışmacıların yarısının Covid-19 olduğu ortaya çıktı


Meksika'da vakalar artış gösterirken, Miss Mexico 2021 organizatörlerinin durumu görmezden gelip, 32 yarışmacının 15'inin Covid-19 testinin pozitif olduğunu gizlediği ortaya çıktı. Olay, ülke genelinde tepkiye neden oldu.


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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 6

Mbappe ve Benzema, Nusret'le buluştu

Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe son olarak yıldız futbolcular Mbappe ve Benzema'yı ağırladı. İşte ayrıntılar ve Nusret'in dünden bugüne müdavimi olan ünlü isimler...

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 7

Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup


ABD’li model Gigi Hadid, magazincilerden kızının yüzünü mozaiklemesi ricasında bulundu.


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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 8

Serenay Sarıkaya: Tecrübeli insanlara çekiliyorum

Oyuncu Serenay Sarıkaya, "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusuna "Yaşanmışlığı ve tecrübesi olan insanlara çekiliyorum" yanıtını verdi.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 9

Kate Middleton corona virüs temaslısı olduğunu Wimbledon'da öğrendi


İngiltere Prensi William'ın eşi Düşes Kate Middleton'ın, corona virüslü biriyle temaslı olduğu haberini Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izlerken aldığı ortaya çıktı. Düşes, durumu öğrenmeden önce çevresindekilerle yakın temas halindeydi.


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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 10

Zeynep Bastık'tan nikah öncesi bekarlığa veda partisi

Reklamcı Tolga Akış ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Gündüz saatlerinde havuz başında yapılan eğlencede ünlü çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 11

Carrie Johnson filleri kurtaracak


İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson, filleri kurtarmak için kolları sıvadı. İngiltere'deki filleri Afrika'ya taşıyacak. Bu operasyon dünyada bir ilk olacak ve filler yabanileşmek için ülke değiştirecek.


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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 12

74. Cannes Film Festivali Annette filmiyle başladı

Pandemi nedeniyle ertelenen 74. Cannes Film Festivali Annette filmiyel başladı. Festivale Türkiye standı da açılacak.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 13

Britney Spears'ın 25 yıllık menajeri Larry Rudolph istifa etti


Yıllardır babasının vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears'ın 25 yıldır menajerliğini yapan Larry Rudolph, görevini bıraktığını açıkladı. Rudolph, şarkıcının emekli olmayı düşündüğünü söyledi.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 14

Kazara Aşk’ın Vildan'ı Aycan Koptur: Sürpriz yumurta gibi her ortamdan çıkabilir

Star TV’nin yeni dizisi Kazara Aşk, hikayesiyle olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Vildan karakterine hayat veren Aycan Koptur, dizi için yaşadığı Londra’dan İstanbul’a geldi. Koptur, Vildan karakterini canlandırdığı diziyi ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Koptur karakteri hakkında, "Vildan sürpriz yumurta gibi her ortamdan çıkabilir" dedi.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 15

'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu'


Friends kadrosundan David Schwimmer'ın 'Maymunla çalışmaktan nefret ediyorum' açıklamasına, hayvanın bakıcısından sert cevap geldi. Mike Morris, Schwimmer'ı maymunu kıskanmakla suçladı.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 16

Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu ipek halıya işlendi

Leonardo da Vinci'nin, dünyanın en pahalı tablosu olarak bilinen, 450 milyon dolara satılan eseri 'Salvator Mundi' tablosu, ipek halıya işlendi. 8 ayda 500 bin düğüm atılarak tablonun bire bir çalışması, saf ipekten halıya dokundu.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 17

Margot Robbie'nin Barbie filminden yeni ayrıntılar


Margot Robbie'nin ikonik oyuncak Barbie karakterini canladıracağı film nihayet hayata geçiyor. 10 yıldır üzerinde çalışan projenin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig oturacak.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 18

Kaçak kazıda bulunan mozaikler Zeugma Müzesi'ne taşınıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaçak kazı yapılan evin zemininde bulunan Bizans dönemine ait mozaiklerin, 2 yıl süren çalışmanın ardından 98 parçaya bölünerek Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşınmasına başlandı.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 19

Norveç'teki sosyal medya yasası sonrası filtre tartışması


Norveç'te beden algısı sorunlarını tetiklediği için sosyal medyaya özel bir düzenleme yapıldı. Artık fenomenler ve markalar, ticari amaçla yayınladıkları oynanmış, Photoshop uygulanmış görüntüleri belirtmek zorunda. Aksi takdirde suç işlenmiş sayılacak. Ülkedeki fenomenler yasaya ihtiyaç olduğuna ancak düzenlemenin yetersizliğine dikkat çekiyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 20

Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası

puhutv Orijinal dizisi ‘Seyyar’, yeni bölümleriyle Cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 9 Temmuz Cuma günü puhutv’de. İşte yeni bölümden ayrıntılar...

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 21

KüçükÇiftlik Park’ta kapılar Duman’la açılıyor

KüçükÇiftlik Park, kapılarını Türkiye’nin en büyük rock müzik gruplarından Duman ile açıyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 22

Djivan Gasparyan hayatını kaybetti


Dünyaca ünlü bir sanatçıya veda ettik. "Duduk" sanatçısı Jivan Gasparyan 92 yaşında hayatını kaybetti


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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 23

Bursa'nın tarihi mekanları ve doğası film platosuna dönüştü

Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin çekimleri Bursa'nın tarihi mekanları ve doğasıyla meşhur noktalarında devam ediyor. Sağlık çalışanlarına ithaf edilen organizasyonda, tıp biliminin öncülerinden İbni Sina, pek çok bilim dalına ışık tutmuş, eserler vermiş El-Biruni, cüzzam hastalığını tedavi eden İbni Cessar, küçük kan dolaşımını keşfeden İbni Nefis, Endülüslü filozof ve bilim insanı İbni Bacce, "cerrahinin babası" olarak gösterilen El-Zehravi, kimyayı tıbba uygulayan ve pediatrinin öncüsü kabul edilen Ebu Bekir Er Razi'nin hayatları sinemaya taşınıyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 24

Ajda Pekkan'ın photoshoplu hali eleştiri konusu oldu: Neredeyse çocukluğuna dönecek


Ajda Pekkan, pandemi sonrası Bodrum-Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda eleştiri alan süper star için “75 değil 25 yaşında yorumları yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 25

CSO İtalyan besteci Vivaldi'nin Dört Mevsim adlı eserini seslendirecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini yeni konser salonunda dinleyicilerle buluşturacak.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 26

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 12. bölüm tanıtımı

Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 12. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm konuğu: Hakan Altun ve Deniz Seki.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 27
Hababam'ı Türk edebiyatına miras bırakan yazar: Rıfat Ilgaz

Türk edebiyatına Hababam Sınıfı eserini miras bırakan şair, yazar, eğitimci ve gazeteci Rıfat Ilgaz, ardında bıraktığı unutulmaz eserlerle yad ediliyor.

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Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021) - 28

Venüs ile Satürn mücadelesi var / Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021)


Kendinizi değersiz, güçsüz hissetmeniz olası. Oysa kendinize iyi davranmanız gereken bir gün.

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