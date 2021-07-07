Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021)

Bursa'nın tarihi mekanları ve doğası film platosuna dönüştü

Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin çekimleri Bursa'nın tarihi mekanları ve doğasıyla meşhur noktalarında devam ediyor. Sağlık çalışanlarına ithaf edilen organizasyonda, tıp biliminin öncülerinden İbni Sina, pek çok bilim dalına ışık tutmuş, eserler vermiş El-Biruni, cüzzam hastalığını tedavi eden İbni Cessar, küçük kan dolaşımını keşfeden İbni Nefis, Endülüslü filozof ve bilim insanı İbni Bacce, "cerrahinin babası" olarak gösterilen El-Zehravi, kimyayı tıbba uygulayan ve pediatrinin öncüsü kabul edilen Ebu Bekir Er Razi'nin hayatları sinemaya taşınıyor.

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