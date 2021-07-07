Magazin ve sanat turu (7 Temmuz 2021)

07.07.2021 - 17:47
Scarlett Johansson ikinci çocuğuna hamile
ABD'li oyuncu Scarlett Johansson'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.
74. Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısından öne çıkanlar
74. Cannes Film Festivali başladı. Festivalin açılış gününde 'Annette' filminin gösterimi yapıldı. Açılışın ilk gününde kırmızı halıda yıldız isimler boy gösterdi. İlk günün kırmızı halısına Bella Hadid damga vurdu. İşte öne çıkan kareler...
Michael Jackson’un eski koruması: Evinde hiçbir zaman gizli bir oda olmadı
Ünlü pop yıldızı Michael Jackson, son birkaç yıldır çocuk tacizi iddialarıyla gündeme geliyor. 2009’da hayatını kaybeden ABD’li şarkıcının eski koruma Matt Fiddes, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.
Cristiano Ronaldo ve ailesi tatilde
Cristiano Ronaldo, Portekiz'in Euro 2020'den elenmesi sonrası Georgina Rodriguez ve çocuklarıyla soluğu tatilde aldı.
Miss Corona'yı seçtiler: Miss Mexico 2021'deki yarışmacıların yarısının Covid-19 olduğu ortaya çıktı
Meksika'da vakalar artış gösterirken, Miss Mexico 2021 organizatörlerinin durumu görmezden gelip, 32 yarışmacının 15'inin Covid-19 testinin pozitif olduğunu gizlediği ortaya çıktı. Olay, ülke genelinde tepkiye neden oldu.
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Mbappe ve Benzema, Nusret'le buluştu
Saltbae (Tuzlama) hareketiyle tüm dünya fenomen haline gelen Nusret Gökçe son olarak yıldız futbolcular Mbappe ve Benzema'yı ağırladı. İşte ayrıntılar ve Nusret'in dünden bugüne müdavimi olan ünlü isimler...
Gigi Hadid'den magazincilere açık mektup
ABD’li model Gigi Hadid, magazincilerden kızının yüzünü mozaiklemesi ricasında bulundu.
Serenay Sarıkaya: Tecrübeli insanlara çekiliyorum
Oyuncu Serenay Sarıkaya, "Arkadaşların neden senden yaşça büyük?" sorusuna "Yaşanmışlığı ve tecrübesi olan insanlara çekiliyorum" yanıtını verdi.
Kate Middleton corona virüs temaslısı olduğunu Wimbledon'da öğrendi
İngiltere Prensi William'ın eşi Düşes Kate Middleton'ın, corona virüslü biriyle temaslı olduğu haberini Wimbledon Tenis Turnuvası'nı izlerken aldığı ortaya çıktı. Düşes, durumu öğrenmeden önce çevresindekilerle yakın temas halindeydi.
Zeynep Bastık'tan nikah öncesi bekarlığa veda partisi
Reklamcı Tolga Akış ile nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün Çeşme'de bekarlığa veda partisi düzenledi. Gündüz saatlerinde havuz başında yapılan eğlencede ünlü çifti yakın dostları yalnız bırakmadı.
Carrie Johnson filleri kurtaracak
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eşi Carrie Johnson, filleri kurtarmak için kolları sıvadı. İngiltere'deki filleri Afrika'ya taşıyacak. Bu operasyon dünyada bir ilk olacak ve filler yabanileşmek için ülke değiştirecek.
74. Cannes Film Festivali Annette filmiyle başladı
Pandemi nedeniyle ertelenen 74. Cannes Film Festivali Annette filmiyel başladı. Festivale Türkiye standı da açılacak.
Britney Spears'ın 25 yıllık menajeri Larry Rudolph istifa etti
Yıllardır babasının vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears'ın 25 yıldır menajerliğini yapan Larry Rudolph, görevini bıraktığını açıkladı. Rudolph, şarkıcının emekli olmayı düşündüğünü söyledi.
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Kazara Aşk’ın Vildan'ı Aycan Koptur: Sürpriz yumurta gibi her ortamdan çıkabilir
Star TV’nin yeni dizisi Kazara Aşk, hikayesiyle olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Vildan karakterine hayat veren Aycan Koptur, dizi için yaşadığı Londra’dan İstanbul’a geldi. Koptur, Vildan karakterini canlandırdığı diziyi ve özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı. Koptur karakteri hakkında, "Vildan sürpriz yumurta gibi her ortamdan çıkabilir" dedi.
'Friends yıldızı David Schwimmer dizideki maymunu kıskanıyordu'
Friends kadrosundan David Schwimmer'ın 'Maymunla çalışmaktan nefret ediyorum' açıklamasına, hayvanın bakıcısından sert cevap geldi. Mike Morris, Schwimmer'ı maymunu kıskanmakla suçladı.
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Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu ipek halıya işlendi
Leonardo da Vinci'nin, dünyanın en pahalı tablosu olarak bilinen, 450 milyon dolara satılan eseri 'Salvator Mundi' tablosu, ipek halıya işlendi. 8 ayda 500 bin düğüm atılarak tablonun bire bir çalışması, saf ipekten halıya dokundu.
Margot Robbie'nin Barbie filminden yeni ayrıntılar
Margot Robbie'nin ikonik oyuncak Barbie karakterini canladıracağı film nihayet hayata geçiyor. 10 yıldır üzerinde çalışan projenin yönetmen koltuğunda Greta Gerwig oturacak.
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Kaçak kazıda bulunan mozaikler Zeugma Müzesi'ne taşınıyor
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaçak kazı yapılan evin zemininde bulunan Bizans dönemine ait mozaiklerin, 2 yıl süren çalışmanın ardından 98 parçaya bölünerek Zeugma Mozaik Müzesi’ne taşınmasına başlandı.
Norveç'teki sosyal medya yasası sonrası filtre tartışması
Norveç'te beden algısı sorunlarını tetiklediği için sosyal medyaya özel bir düzenleme yapıldı. Artık fenomenler ve markalar, ticari amaçla yayınladıkları oynanmış, Photoshop uygulanmış görüntüleri belirtmek zorunda. Aksi takdirde suç işlenmiş sayılacak. Ülkedeki fenomenler yasaya ihtiyaç olduğuna ancak düzenlemenin yetersizliğine dikkat çekiyor.
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Seyyar 5. bölüm fotoğrafları: Gerçeklerle yüzleşme sırası
puhutv Orijinal dizisi ‘Seyyar’, yeni bölümleriyle Cuma günleri izleyici ile buluşuyor. Beyoğlu’nun arka sokaklarından bir hayat hikayesini ekrana taşıyan dizi, yeni bölümüyle 9 Temmuz Cuma günü puhutv’de. İşte yeni bölümden ayrıntılar...
KüçükÇiftlik Park’ta kapılar Duman’la açılıyor
KüçükÇiftlik Park, kapılarını Türkiye’nin en büyük rock müzik gruplarından Duman ile açıyor.
Djivan Gasparyan hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü bir sanatçıya veda ettik. "Duduk" sanatçısı Jivan Gasparyan 92 yaşında hayatını kaybetti
Bursa'nın tarihi mekanları ve doğası film platosuna dönüştü
Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nin çekimleri Bursa'nın tarihi mekanları ve doğasıyla meşhur noktalarında devam ediyor. Sağlık çalışanlarına ithaf edilen organizasyonda, tıp biliminin öncülerinden İbni Sina, pek çok bilim dalına ışık tutmuş, eserler vermiş El-Biruni, cüzzam hastalığını tedavi eden İbni Cessar, küçük kan dolaşımını keşfeden İbni Nefis, Endülüslü filozof ve bilim insanı İbni Bacce, "cerrahinin babası" olarak gösterilen El-Zehravi, kimyayı tıbba uygulayan ve pediatrinin öncüsü kabul edilen Ebu Bekir Er Razi'nin hayatları sinemaya taşınıyor.
Ajda Pekkan'ın photoshoplu hali eleştiri konusu oldu: Neredeyse çocukluğuna dönecek
Ajda Pekkan, pandemi sonrası Bodrum-Yalıkavak'ta sahneye çıktı. Süperstar’ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan photoshop dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok sayıda eleştiri alan süper star için “75 değil 25 yaşında yorumları yapıldı.
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CSO İtalyan besteci Vivaldi'nin Dört Mevsim adlı eserini seslendirecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin "Dört Mevsim" adlı eserini yeni konser salonunda dinleyicilerle buluşturacak.
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 12. bölüm tanıtımı
Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 12. bölüm tanıtımı yayınlandı. Yeni bölüm konuğu: Hakan Altun ve Deniz Seki.
Venüs ile Satürn mücadelesi var / Günlük burç yorumları (7 Temmuz 2021)
Kendinizi değersiz, güçsüz hissetmeniz olası. Oysa kendinize iyi davranmanız gereken bir gün.