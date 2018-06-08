Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2018)
ntv.com.tr
8 Haziran 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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HARVARD'LI ECE HAKİM'İN ABD HAYATIHarvard Üniversitesi'ni kazandığı için oyunculuğa ara vererek ABD'ye giden Ece Hakim eğitim ve gündelik yaşamından kareleri sosyal medyadan yayınlıyor.
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ÜNLÜ RAPÇİ YÜZÜNE DÖVME YAPTIRDINew York doğumlu ünlü rapçi Post Malone, yüzüne dövme yaptırdı.
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DİZİ BİTTİ SAÇLAR GİTTİBergüzar Korel eşi Halit Ergenç ile birlikte rol aldıkları Vatanım Sensin dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından saçlarını kestirdi.
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"ŞEREFSİZİM AMELİYAT OLMADIM" (18 AYDA 30 KİLO)Verdiği kilolarla dikkat çeken modacı Nur Yerlitaş ameliyat oldu iddiaları için "Şerefsizim, ameliyat olmadım" dedi.
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"KUSURLARIMIZ BİZİ ÖZEL KILIYOR"İki yıl önce Kenan İmirzalıoğlu’yla evlenen oyuncu Sinem Kobal, "Hepimiz insanız ve kusurlarımız var elbette. Bazen de bizim kusur gibi gördüğümüz şeyler bizleri özel kılıyor" ifadelerini kullandı.
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"BUNU YAPABİLMEK BİRAZ KORKUTUCU"Katie Holmes, New York’ta Global Koşu Günü’ne katıldı. Koşudan renkli kareleriyle objektiflere takılan ünlü oyuncu dalış da yaptığını belirterek, "Bunu yapabilmek biraz korkutucu" ifadelerini kullandı.
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SERENAY SARIKAYA'DAN MAKYAJSIZ FOTOĞRAFSon dönemde ünlü isimlerin sosyal medyadan makyajsız fotoğraf paylaşma kervanına katılan isimler arasında Serenay Sarıkaya'da yer alıyor.
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SÖZ'DEN SILA'LI SEZON FİNALİStar TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Söz'ün 50. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı. Fragman'da Sıla'nın seslendirdiği Sen de Başını Alıp Gitme şarkısı dikkat çekti.
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AMİNE GÜLŞE'DEN MESUT ÖZİL'E: GÖZLERİMDE IŞIK OLOyuncu Amine Gülşe sosyal medyadan sevgilisi Mesut Özil'e bir kez daha ilan-aşk etti.
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YÜKSELEN YILDIZLAR BELLİ OLDU
Sinema ve şov dünyasının yükselen isimleri belli oldu. Prens Harry ile evlenen ve Sussex Düşesi unvanı alan Meghan Markle 90'dan fazla ismi geride bıraktı. IMDb'nin (STARmeter) verilerine göre zirvedeki 100 isim şöyle sıralandı.
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'SOSYAL MEDYA HERKESİ CAHİLLEŞTİRDİ'
Sağlıklı beslendiğini, spor yaptığını ve iyi uyuduğunu söyleyen Çağla Şıkel, “Kaburgaları sayılıyor” diyenlere tepki gösterdi. Model, “Ne yapayım, kaburgamı mı kırdırayım?” dedi. Makyajsız fotoğraf akımına da değinen Şıkel "Sosyal medya, herkesi cahilleştirdi" diye konuştu.
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BABALAR GÜNÜ İÇİN FİLM ÖNERİLERİ
17 Haziran Babalar Günü'nde babanıza, onunla birlikte geçireceğiniz film dolu saatler hediye edebilirsiniz. Peki, içinde baba-çocuk ilişkisi barındıran ya da baba-çocuk ilişkisine odaklanan en iyi filmler hangileri? İşte babalarla birlikte seyredilebilecek en güzel filmler...
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SEZON FİNALİ ÖNCESİ KONUŞTULAR
“Beraber gülüp, eğlenen, sıkıntıları birlikte aşan bir ekibiz” diyen Özcan Deniz, Aslı Enver ve İpek Bilgin İstanbullu Gelin'in sezon finali öncesi konuştu.
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LORIS RONALDO'NUN ESKİ SEVGİLİSİYLE
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid karşısında yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan Liverpool'un kalecisi Loris Karius, aldığı ölüm tehditleri sonrası sevgilisi Ianthe Rose Cochrane-Stack tarafından terk edilmişti. 25 yaşındaki futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Danielle Grace (27) ile Bora Bora'da tatil yaparken görüntülendi.
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DENİZ İLE KUDRET'İN HESAPLAŞMASI
Star TV'nin sevilin dizisi Avlu'nun dün yayınlanan 11. bölüm sezon finali sahnesine Deniz ile Kudret'in hesaplaşması damga vurdu.
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ÜNLÜ OYUNCUNUN ÇÖKÜŞÜ (HER GÜN AĞLIYOR)
Bir dönem ülkemizde de gösterilen Roseanne diziyle şöhret basamaklarını tırmanan Roseanne Barr, sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj yüzünden işini de kariyerini de kaybetti. 65 yaşındaki, son olarak evinin bahçesinde gözyaşları içinde telefonda konuşurken görüntülendi.
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AZRA AKIN ANNE OLUYOR
Azra Akın’ın, rol aldığı Daha Neler adlı tiyatro oyununu hamile olduğu için bıraktığı ortaya çıktı.
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DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF HAYATINI KAYBETTİ
ABD'li şef ve yazar Anthony Bourdain 61 yaşında hayatını kaybetti. "Gastronomi dünyasının kötü çocuğu" olarak bilinen ünlü şef Anthony Bourdain'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor... ABD Başkanı Barack Obama ile Vietnam'da yediği yemekle çok konuşulan Bourdain, İstanbul'da dürüm ve ıslak hamburger Mardin'de ise kaburga dolması lezzetlerini tatmış ve tanıtmıştı.
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TÜRKİYE'DE EN ÇOK İZLENEN YABANCI FİLMLER
Sinema seyircisi Türkiye'de hangi filmleri izlemeyi tercih ediyor, en fazla gişe rakamına hangi yapımlar ulaşıyor. İşte Box Office rakamlarına göre 1989'dan günümüze en fazla izlenen yabancı filmler.
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CEM YILMAZ'IN YENİ ÇALIŞMASI KARAKOMİK FİLMLER'DEN DETAYLARCem Yılmaz, nisan ayında duyurduğu yeni çalışması Karakomik Filmler'in detaylarını yayınladı.
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SARAYBOSNA FİLM FESTİVALİ 'SOĞUK SAVAŞ'LA BAŞLAYACAKBosna Hersek'te 10-17 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 24. Saraybosna Film Festivali'nin açılışı, Oscar ödüllü Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski'nin "Soğuk Savaş" filmiyle yapılacak.
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GENÇ YETENEK ELİF EROĞLU İTALYA'DAN BİRİNCİLİKLE DÖNDÜAdana'da Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu Yaylı Çalgılar Keman Bölümü 5'inci sınıf öğrencisi Elif Eroğlu (11), İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen Uluslararası 9'uncu Premio Crescendo Müzik Yarışması'nda birinci oldu.
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