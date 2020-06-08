Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2020)

Haftalık burç yorumları

Yay Burcundaki Ay tutulmasının ardından bu hafta gökyüzünde en önemli görünümü, Ay, Mars ve Neptün’ün Balık’taki kavuşum açısı oluşturuyor. Ayrıca, perşembe günü İkizler burcundaki Güneş’in, yine sis perdesindeki olayların mistik kahramanı Neptün ile kurduğu zorlu etkileşim, ilişkilerde aldanma ve aldatılmaları görünür hale getirebilir. Hafta ortasını hipnotik bir etkiyle uyuşturan Balık burcunun vurgusu, zihnimiz gerçekleri teker teker netleştirip önümüze koysa da, atıl bir enerjiyle her şeyi boş vermek isteyip, miskin bir tavır takınmamıza neden olur. Bu durum kısa zamanda çok işler yapmamızı engelleyecektir. Bu enerjiyi üzerimizden atmak için gerek özel gerekse iş hayatınızda karşılaştığımız yanlışları görmezden gelmemeli, en kısa zamanda düzelterek çözüme kavuşturmalıyız. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)

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