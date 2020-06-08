Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2020)

08.06.2020 - 18:32
Ünlü model Ireland Baldwin, George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan protestolara katıldı.
Norveç Prensesi Martha Louise, siyahi bir erkekle bir sene flört ettikten sonra beyazların üstünlüğünü savunan insanların bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde düşüncelerine nasıl etki ettiğini anladığını belirterek, bu süreçten sonra ırkçılığı tam manasıyla kavradığını söyledi.
Sevgilisi Cem Yılmaz ile Bodrum'da tatil yapan oyuncu Serenay Sarıkaya, önce makyajsız fotoğraflarını ardından Yılmaz'la ilk pozunu paylaştı.
ABD'de ırkçılık ve şiddet gündemiyle birlikte televizyonlardaki şiddet de tartışmaya açılınca ilk adım Warner Bros'tan geldi. Looney Tunes çizgi film serisindeki karakterlerin silah kullanmasına son verilecek.
Dünyanın önde gelen mikro heykeltıraşları arasında gösterilen Necati Korkmaz, yaklaşık 6 aylık çalışmayla seramik kullanarak 9 milimetrelik tahtanın üzerine satranç takımı yaptı.
Osmanlı Devleti'nin Anadolu'daki en seçkin eserlerinden, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açıldı.
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Deniz sezonunu açan Tatari, belirgin karnını gösteren biz pozu takipçileriyle paylaştı.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nce 2001'de açılmasının ardından 1,5 milyona yaklaşan seyirci sayısına ulaşan Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesindeki sanatçılar, normalleşme sürecinde yeni sezonda sahneleyecekleri oyunlara hazırlanıyor.
Salgın sürecinden etkilenen sanatçılar için farkındalık yaratan Türkiye'nin ilk sanal gerçeklik (VR) galerisi 'Fi Art Gallery', sanatseverler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı. Galerinin kurucusu Fütürist Fırat Bekiroğlu, "Ziyaretçilerimiz, 30 metre tavan yüksekliği ile 2 bin 350 metrekarelik ferah bir mimari alan içerisinde 360 derece keyifle sergimizi deneyimlerken, eserleri orijinal görselleri bozulmadan büyük formatta inceleyebiliyor ve diledikleri saatte istedikleri eserin siparişini verebiliyor" dedi.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı dolayısıyla hatıra para basıldı.
14 Haziran’da başlayacak Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde (UGFF) ‘uzun metraj’ kategorisinde yarışacak filmler belli oldu. Dünyaca ünlü ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın jüri başkanı olduğu ‘Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda 8 film yarışacak.
Van'da 51 bin 793 kişinin katılımıyla "Dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrası" rekorunun kırılmasına öncülük eden Van TSO, "Van kahvaltısı"nı dünyaya tanıtmak amacıyla 7 Haziran'ın "Dünya Kahvaltı Günü" olarak kutlanması için etkinlik düzenlendi.
İnternet üzerinden yapılan sanal mezuniyet kutlaması “Dear Class of 2020” etkinliğinde konuşan Beyonce, müzik endüstrisindeki cinsiyetçiliğe dikkat çekerek, "Kadınlara fırsat tanıyan rol modelleri de yeterince görmüyorum" dedi.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenecek İstanbul Film Festivali, yeni bir seçkiyle 12-26 Haziran tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor. Festivalin haziran ayı çevrimiçi seçkisi, yine festival programından, Venedik, Toronto, Cannes, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış 15 filmi içeriyor.
Corona virüs salgını nedeniyle kısıtlamalarla dolu bir hayatta üçüncü ay geride kalırken, evlerde televizyon ve dijital yayın platformlarıyla geçirilen zaman da arttı. Time dergisi, bazıları 2020 yapımı, bazıları ise daha önce çekilmiş ve yayınlanmış olsa da yeni sezonları 2020'nin ilk yarısında dijital platformlarda seyirciyle buluşan en iyi dizileri seçti. İşte 2020'nin şimdiye kadarki en iyi 10 yabancı dizisi...
Birçok Amerikan filmi yapımcısı ABD'deki kısıtlamalardan kaçabilmek için çekimlerin yerlerini farklı ülkelere kaydırmayı planlarken, sektörün 12 Haziran’da tekrar çalışmaya başlayacağı duyuruldu.
Rus milyarder Roman Abramoviç, Norveçli ressam Edvard Munch’un dünyaca ünlü ’Çığlık’ tablosunu 120 milyon dolara satın aldı.
Bir Demet Tiyatro Star TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor.
ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için kentte başlayan ve hızla tüm şehirlere ve ardından Avrupa ülkelerine yayılan protesto gösterilerine ünlüler de destek veriyor. Son olarak ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez de Hollywood'daki gösterilerde görüntülendi.
Mandıra Filozofu filmleriyle tanınan ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın ilk uzun metrajlı Türk yapımı YouTube filmi Maskeler de Düşer çok yakında izleyicisiyle buluşuyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde 600 yıllık Orhan Gazi Hamamı, zeytinliklerin arasından gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Tarihî hamam madde bağımlıları ve alkol kullananların mekânı oldu.
Ünlü tenisçi Los Angeles'taki lüks evinin kapılarını açtı. Daha önce evinden karelerini sosyal medyadan da yayınlayan Sharapova'nın malikanesinde birçok alan özel olarak tasarlandı.
ABD vatandaşı George Floyd'un ırkçı polis şiddetine kurban gitmesinin ardından bir süredir ırkçılık karşıtı mesajlar paylaşan Justin Bieber, son paylaşımında tarzında, müzğinde ve kariyerini oluşturan her şeyde siyahların kültüründen ilham aldığını ve yararlandığını açıkladı.
Gece hayatını sevmesiyle bilinen NBA takımı Houston Rockets’ın yıldız oyuncusu James Harden’ın gittiği bir striptiz kulübünde tek gecede 1 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı. Harden'ın forması, kulübün tavanına asıldı.
Bollywood’un ünlü ismi Chiranjeevi Sarja 39 yaşında yaşamını yitirdi. Hint oyuncunun kalp krizi geçirdiği açıklandı.
ABD'de Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu önce ABD'de başlayan tepkiler Avrupa ülkelerine de yayıldı. Ünlüler de sosyal medyadan ve bizzat sokağa çıkarak tepkilerini gösterdi. Ünlülerin bır kısmı da ırkçılığı yenmek için çalışan, siyahilere yardım eden kuruluşlara yüklü bağışlar yaparak yükselen ırkçılık karşıtı harekete destek oldu. O ünlüler arasına katılan son isim de 1 milyon dolarlık bağışıyla Jennifer Aniston oldu. İşte ırkçılığa karşı çalışan örgütlere bağış yapan ünlüler...
Survivor'da dün akşam haftanın 2. dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Çeyrek finale kısa süre kala rekabetin arttığı Survivor'da Kırmızı-Mavi takım yarışmacılarının verdiği dokunulmazlık mücadelesinde, kaybeden takım konseyde eleme adayını belirledi. Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Haftanın 2 eleme adayı kim oldu? İşte, son bölümde yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Yay Burcundaki Ay tutulmasının ardından bu hafta gökyüzünde en önemli görünümü, Ay, Mars ve Neptün’ün Balık’taki kavuşum açısı oluşturuyor. Ayrıca, perşembe günü İkizler burcundaki Güneş’in, yine sis perdesindeki olayların mistik kahramanı Neptün ile kurduğu zorlu etkileşim, ilişkilerde aldanma ve aldatılmaları görünür hale getirebilir. Hafta ortasını hipnotik bir etkiyle uyuşturan Balık burcunun vurgusu, zihnimiz gerçekleri teker teker netleştirip önümüze koysa da, atıl bir enerjiyle her şeyi boş vermek isteyip, miskin bir tavır takınmamıza neden olur. Bu durum kısa zamanda çok işler yapmamızı engelleyecektir. Bu enerjiyi üzerimizden atmak için gerek özel gerekse iş hayatınızda karşılaştığımız yanlışları görmezden gelmemeli, en kısa zamanda düzelterek çözüme kavuşturmalıyız. Astrolog Nigar Bostan'dan Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…. (Nigar Bostan / nigarbostan@hotmail.com)
Nisan ayında gösterime girecekken corona virüs salgını nedeniyle kasım ayına ertelenen 25'inci James Bond filmi No Time To Die'da (Ölmek İçin Zaman Yok) seyirci, Daniel Craig'in canlandırdığı 007 kod adlı ajanın kızı ile tanışacak.
Tarihte dedikoduyu önlemek için kullanılan şapkalar, şimdi Covid-19 virüsünü önlemek için kullanılıyor. Paris’te bir sanat galerisinde sosyal mesafeyi korumak için Çin’in tarihi Song Hanedanı şapkaları modellendi.