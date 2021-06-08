Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021)

8 Haziran 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

08.06.2021 - 17:34

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 1

Meghan Markle’ın bugün çıkan The Bench kitabı yok satıyor

Meghan Markle’ın bugün piyasaya çıkan çocuk kitabı The Bench (Bank), ilk günden İngiltere'de en çok satan kitap haline geldi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 2

Şeyma Subaşı'ndan 'Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarına yanıt: 7 tane soyadı var

Şeyma Subaşı'ndan 'Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarına yanıt verdi. Subaşı, "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor" ifadelerini kullandı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 3

Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu

Batman'da geçen yıl intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, müvekkili hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola’ya destek veren 8 ünlü isim hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Ünlü isimler arasında gazeteci Ayşe Arman, şarkıcılar Gökhan Özoğuz ve Melek Mosso’nun da bulunduğu belirtildi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 4

Prens Harry'nin kızına Lilibet adını vermek için Kraliçe Elizabeth'ten izin aldığı ortaya çıktı

Meghan Markle ve Prens Harry, 4 Haziran’da dünyaya gelen kızlarına Lilibet ‘Lili’ Diana adını verdi. Harry'nin, büyükannesinin aile arasındaki lakabını kızına isim olarak seçmeden önce izin aldığı ortaya çıktı. Peki ismin Kraliçe Elizabeth, Prenses Diana ve Meghan Markle’ın annesi açısından önemi ne? İşte kraliyet bebeği Lilibet adının şifreleri...

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 5

Hande Erçel 'bazlama surat' davasında bin lira tazminat kazandı

Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a 15 bin lira istemiyle açtığı tazminat davasında, bin lira tazminat kazandı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 6

Emily Ratajkowski'nin fotoğrafına tepki

Geçtiğimiz aylarda anne olan yıldız model Emily Ratajkowski'nin bebeğiyle paylaştığı fotoğrafa tutuş şekli nedeniyle tepki yağdı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 7

Seren Serengil'e acil ameliyat

Zayıflamak amacıyla geçirdiği iki ameliyatın ardından ‘dumping sendromu’ yaşayan Seren Serengil, acil ameliyata alındı. Serengil'in safra kesesi alınacak.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 8

Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı

Rap şarkıcısı eşi Kanye West'ten boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, bir hayranına verdiği imzalı fotoğrafındaki ayrıntıyla kafaları karıştırdı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 9

Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları

Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. 10 Haziran'da ekrana gelecek olan Akrep'in 25'inci bölümünde Ahmet, Perihan’ı ve Ferda’yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynuyor. İşte Akrep'in yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 10

Khloe Kardashian 'yaratık' benzetmesine tepki gösterdi

Çok fazla estetik yaptırdığı için eleştirilen Khloe Kardashian, kendisine 'yaratık' benzetmesi yapılınca sessiz kalamadı. Kardashian, takipçisine, "Bir kadına sebepsiz yere saldırıyorsan kendini feminist olarak görmemen gerekir" dedi.

HABER DETAY - TIKLA OKU 

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 11

Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti

Öğreten Adam ve Oğlu, Erdener Abi gibi tiplemelerin yaratıcısı, Leman çizeri Kaan Ertem 53 yaşında hayata veda etti.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 12

Keira Knightley: Çevremde tacize uğramamış kadın yok

Cinsel tacizden yakınan ünlü oyuncu Keira Knightley, kendisi dahil tanıdığı tüm kadınların bir şekilde, 'bunaltıcı' olarak nitelediği bu muameleye maruz kaldığını anlattı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 13

Gossip Girl'ün yeni uyarlamasından set fotoğrafları

Türkiye'de de geniş hayran kitlesi olan fenomen gençlik dizisi Gossip Girl'ün yeniden uyarlaması için çekimler sürüyor. Oyuncular Jordan Alexander ve Eli Brown, dizi setinde öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi. Alexander ve Brown gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 14

Mahkemeden Ezgi Mola kararı: Basit yargılama usulü olarak görülecek

Ezgi Mola'ya, İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanacağı dava, dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 15

Dilan Çiçek Deniz de sezonu açtı

Tescilli güzel Dilan Çiçek Deniz arkadaşlarıyla birlikte tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Miss Turkey'deki derecesinin ardından son dönemde rol aldığı dizilerle gündeme gelen Deniz'in renkli anları objektiflere yansıdı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 16

Cruella 2 ve Sessiz Bir Yer 3 geliyor

ABD'de vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Cruella ile Sessiz Bir Yer 2'nin devam filmleri için hazırlıklara başlandı.

 HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 17

'Meghan Markle ile Prens Harry'den Kraliçe Elizabeth'e zeytin dalı'

İngiliz basını Meghan Markle-Prens Harry çiftinin yeni doğan kızlarına verdikleri 'Lilibet' takma adının, Kraliçe Elizabeth'in küçüklüğünde ortaya çıktığı ve Prens Philip'in de onu bu isimle çağırdığını çiftin bu adımının ise Kraliçe'ye zeytin dalı olduğunu aktardı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 18

Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi)

2014 Miss Turkey Güzeli Amine Gülşe saçlarının rengin değiştirdi. Gülşe imajını değiştiren tek ünlü değil. Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak veya rolleri sebebiyle imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 19

Sebzelerden Hermes Birkin çantalar

Sanatçı Ben Denzer, tam 40 yıl önce Jane Birkin'den ilhamla yaratılan ve zamanla statü sembolüne dönüşen klasik Hermes Birkin çantaları sebze ve meyvelerle yeniden tasarladı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 20

Redd grubundan Maçka Parkı'nda konser

Rock müzik grubu Redd Maçka Parkı'nda konser verdi. Konsere çok sayıda kişi katıldı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 21

Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde

Oyuncu Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen yazı sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önceki gün Türkbükü'nde objektiflere takıldı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 22

Rus imparator I. Pavel’in portresine 1.3 milyon dolar

İngiltere’nin başkenti Londra’da, Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen müzayedede Çar I. Pavel’in portresi 1 milyon 300 bin dolara satıldı.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 23

60 yıl sonra ana vatanına getirilen Kybele, Afyonkarahisar'da sergilenecek

Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde 1964 yılında yol kazısında bulunduktan sonra yurt dışına kaçırılan ve bir müzayedede satılmak istenirken, Türkiye'den yetkililerin devreye girmesiyle 60 yıl sonra yeniden ana vatanına getirilen 'Kybele heykeli' Afyonkarahisar'da yapımı süren yeni arkeoloji müzesinde sergilenecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, tarihi açıdan önemli olan Kybele'yi tarihsel önemine uygun bir yere yerleştireceklerini söyledi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 24

Hayaletler filmi Şangay ve Münih’te

Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği Hayaletler, festival yolculuğuna Şangay ve Münih festivalleri ile devam ediyor. 11-20 Haziran tarihlerinde 24. Şangay Film Festivali'nde Asya prömiyerini yapacak olan Hayaletler, 1-10 Temmuz tarihlerinde de 38. Münih Film Festivali’nde (Filmfest München) CineVision Ödülü için yarışacak.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 25

Ed Sheeran'dan TikTok konseri

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, TikTok UEFA EURO 2020 Show’da yer alacağını duyurdu. Şarkıcı, TikTok hesabı üzerinden yayınlanacak konseri, evinden verecek.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 26

Veteriner hekimlerden Ali Sunal'a tepki: Bu sefer gülmedik

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Ali Sunal'ın koreografi yönetmenliğini yaptığı ‘Güldür Güldür’ programında veteriner hekimlere yönelik kullanılan sözlerden dolayı sert tepki gösterdi. Başkan Şahin, sosyal medya hesabından skecin ilgili bölümünü paylaşarak, “Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz" dedi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 27

Ankara'da parklarda sanatçılara destek konserleri

Ankara Çankaya Belediyesi, ilçeyi bir sahneye dönüştürdü. Sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerde 138 müzisyen Çankaya parklarında Başkentlilerle buluşuyor.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 28

HBO'dan Game of Thrones devam dizileri açıklaması

Birden fazla Game of Thrones devam dizisi olduğu doğru mu? HBO ve HBO Max içerik şefi Casey Bloys, Game of Thrones yan projeleri ve House of the Dragon hakkında konuşarak iddialara yanıt verdi.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 29

Sakıp Sabancı Müzesi’nin 'Müzede Yoga' etkinliği başlıyor

Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) her yıl Cihangir Yoga işbirliğiyle düzenlediği ve yogaseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Müzede Yoga etkinliği 9 Haziran Çarşamba günü başlıyor.

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 30

Survivor’da haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? (7 Haziran 2021 ayrıntıları)

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu? soruları yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da Aleyna ve Steven'ın ardından Ayşe haftanın üçüncü eleme adayı oldu. İşte 7 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...

HABER DETAY - TIKLA OKU

Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021) - 31

Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021

Astrolog Murat İpek'ten 8 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…

HABER DETAY - TIKLA OKU

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER