Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021)

08.06.2021 - 17:34
Meghan Markle’ın bugün çıkan The Bench kitabı yok satıyor
Meghan Markle’ın bugün piyasaya çıkan çocuk kitabı The Bench (Bank), ilk günden İngiltere'de en çok satan kitap haline geldi.
Şeyma Subaşı'ndan 'Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarına yanıt: 7 tane soyadı var
Şeyma Subaşı'ndan 'Mohammed Alsaloussi dolandırıcı' iddialarına yanıt verdi. Subaşı, "Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed’in 7 tane soyadı var. Amerika’da yaşadığı için ‘Mohammed Alsaloussi’yi kullanıyor" ifadelerini kullandı.
Ezgi Mola'ya destek veren 8 ünlü hakkında daha suç duyurusu
Batman'da geçen yıl intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, müvekkili hakkında hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Ezgi Mola’ya destek veren 8 ünlü isim hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Ünlü isimler arasında gazeteci Ayşe Arman, şarkıcılar Gökhan Özoğuz ve Melek Mosso’nun da bulunduğu belirtildi.
Prens Harry'nin kızına Lilibet adını vermek için Kraliçe Elizabeth'ten izin aldığı ortaya çıktı
Meghan Markle ve Prens Harry, 4 Haziran’da dünyaya gelen kızlarına Lilibet ‘Lili’ Diana adını verdi. Harry'nin, büyükannesinin aile arasındaki lakabını kızına isim olarak seçmeden önce izin aldığı ortaya çıktı. Peki ismin Kraliçe Elizabeth, Prenses Diana ve Meghan Markle’ın annesi açısından önemi ne? İşte kraliyet bebeği Lilibet adının şifreleri...
Hande Erçel 'bazlama surat' davasında bin lira tazminat kazandı
Oyuncu Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafına "Bazlama surat" yorumu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a 15 bin lira istemiyle açtığı tazminat davasında, bin lira tazminat kazandı.
Emily Ratajkowski'nin fotoğrafına tepki
Geçtiğimiz aylarda anne olan yıldız model Emily Ratajkowski'nin bebeğiyle paylaştığı fotoğrafa tutuş şekli nedeniyle tepki yağdı.
Seren Serengil'e acil ameliyat
Zayıflamak amacıyla geçirdiği iki ameliyatın ardından ‘dumping sendromu’ yaşayan Seren Serengil, acil ameliyata alındı. Serengil'in safra kesesi alınacak.
Kim Kardashian’ın imzasındaki ayrıntı
Rap şarkıcısı eşi Kanye West'ten boşanma aşamasında olan Kim Kardashian, bir hayranına verdiği imzalı fotoğrafındaki ayrıntıyla kafaları karıştırdı.
Akrep 25. yeni bölüm fotoğrafları
Star’ın sevilen dizisi Akrep, perşembe günleri izleyicisi ile buluşuyor. 10 Haziran'da ekrana gelecek olan Akrep'in 25'inci bölümünde Ahmet, Perihan’ı ve Ferda’yı tuzağa çekip onlara bir oyun oynuyor. İşte Akrep'in yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Khloe Kardashian 'yaratık' benzetmesine tepki gösterdi
Çok fazla estetik yaptırdığı için eleştirilen Khloe Kardashian, kendisine 'yaratık' benzetmesi yapılınca sessiz kalamadı. Kardashian, takipçisine, "Bir kadına sebepsiz yere saldırıyorsan kendini feminist olarak görmemen gerekir" dedi.
Karikatürist Kaan Ertem hayatını kaybetti
Öğreten Adam ve Oğlu, Erdener Abi gibi tiplemelerin yaratıcısı, Leman çizeri Kaan Ertem 53 yaşında hayata veda etti.
Keira Knightley: Çevremde tacize uğramamış kadın yok
Cinsel tacizden yakınan ünlü oyuncu Keira Knightley, kendisi dahil tanıdığı tüm kadınların bir şekilde, 'bunaltıcı' olarak nitelediği bu muameleye maruz kaldığını anlattı.
Gossip Girl'ün yeni uyarlamasından set fotoğrafları
Türkiye'de de geniş hayran kitlesi olan fenomen gençlik dizisi Gossip Girl'ün yeniden uyarlaması için çekimler sürüyor. Oyuncular Jordan Alexander ve Eli Brown, dizi setinde öpüşme sahnesini çekerken görüntülendi. Alexander ve Brown gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...
Mahkemeden Ezgi Mola kararı: Basit yargılama usulü olarak görülecek
Ezgi Mola'ya, İpek Er'in, intihardan önce bıraktığı mektupta, kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladığı Musa Orhan'a hakaret ettiği suçlamasıyla yargılanacağı dava, dosya üzerinden basit yargılama usulü olarak görülecek.
Dilan Çiçek Deniz de sezonu açtı
Tescilli güzel Dilan Çiçek Deniz arkadaşlarıyla birlikte tatil sezonunu Marmaris'te açtı. Miss Turkey'deki derecesinin ardından son dönemde rol aldığı dizilerle gündeme gelen Deniz'in renkli anları objektiflere yansıdı.
Cruella 2 ve Sessiz Bir Yer 3 geliyor
ABD'de vizyondaki ikinci hafta sonunu geride bırakan Cruella ile Sessiz Bir Yer 2'nin devam filmleri için hazırlıklara başlandı.
'Meghan Markle ile Prens Harry'den Kraliçe Elizabeth'e zeytin dalı'
İngiliz basını Meghan Markle-Prens Harry çiftinin yeni doğan kızlarına verdikleri 'Lilibet' takma adının, Kraliçe Elizabeth'in küçüklüğünde ortaya çıktığı ve Prens Philip'in de onu bu isimle çağırdığını çiftin bu adımının ise Kraliçe'ye zeytin dalı olduğunu aktardı.
Amine Gülşe: Bazen değişiklik gerekir (Ünlülerin değişimi)
2014 Miss Turkey Güzeli Amine Gülşe saçlarının rengin değiştirdi. Gülşe imajını değiştiren tek ünlü değil. Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak veya rolleri sebebiyle imaj yeniliyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
Sebzelerden Hermes Birkin çantalar
Sanatçı Ben Denzer, tam 40 yıl önce Jane Birkin'den ilhamla yaratılan ve zamanla statü sembolüne dönüşen klasik Hermes Birkin çantaları sebze ve meyvelerle yeniden tasarladı.
Redd grubundan Maçka Parkı'nda konser
Rock müzik grubu Redd Maçka Parkı'nda konser verdi. Konsere çok sayıda kişi katıldı.
Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen tatilde
Oyuncu Melisa Şenolsun ile sevgilisi Umut Evirgen yazı sezonunu Bodrum'da açtı. Çift, önceki gün Türkbükü'nde objektiflere takıldı.
Rus imparator I. Pavel’in portresine 1.3 milyon dolar
İngiltere’nin başkenti Londra’da, Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen müzayedede Çar I. Pavel’in portresi 1 milyon 300 bin dolara satıldı.
60 yıl sonra ana vatanına getirilen Kybele, Afyonkarahisar'da sergilenecek
Afyonkarahisar'ın Çavdarlı köyünde 1964 yılında yol kazısında bulunduktan sonra yurt dışına kaçırılan ve bir müzayedede satılmak istenirken, Türkiye'den yetkililerin devreye girmesiyle 60 yıl sonra yeniden ana vatanına getirilen 'Kybele heykeli' Afyonkarahisar'da yapımı süren yeni arkeoloji müzesinde sergilenecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, tarihi açıdan önemli olan Kybele'yi tarihsel önemine uygun bir yere yerleştireceklerini söyledi.
Hayaletler filmi Şangay ve Münih’te
Azra Deniz Okyay’ın yazıp yönettiği, yapımcılığını Dilek Aydın’ın üstlendiği Hayaletler, festival yolculuğuna Şangay ve Münih festivalleri ile devam ediyor. 11-20 Haziran tarihlerinde 24. Şangay Film Festivali'nde Asya prömiyerini yapacak olan Hayaletler, 1-10 Temmuz tarihlerinde de 38. Münih Film Festivali’nde (Filmfest München) CineVision Ödülü için yarışacak.
Ed Sheeran'dan TikTok konseri
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Ed Sheeran, TikTok UEFA EURO 2020 Show’da yer alacağını duyurdu. Şarkıcı, TikTok hesabı üzerinden yayınlanacak konseri, evinden verecek.
Veteriner hekimlerden Ali Sunal'a tepki: Bu sefer gülmedik
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, Ali Sunal'ın koreografi yönetmenliğini yaptığı ‘Güldür Güldür’ programında veteriner hekimlere yönelik kullanılan sözlerden dolayı sert tepki gösterdi. Başkan Şahin, sosyal medya hesabından skecin ilgili bölümünü paylaşarak, “Bu sefer gülmedik Sn. Ali Sunal. Siz ve ekibiniz sözde şakanızla gözümüzdeki notunuzu sıfıra indirdiniz" dedi.
Ankara'da parklarda sanatçılara destek konserleri
Ankara Çankaya Belediyesi, ilçeyi bir sahneye dönüştürdü. Sanatçıları desteklemek amacıyla düzenlenen etkinliklerde 138 müzisyen Çankaya parklarında Başkentlilerle buluşuyor.
HBO'dan Game of Thrones devam dizileri açıklaması
Birden fazla Game of Thrones devam dizisi olduğu doğru mu? HBO ve HBO Max içerik şefi Casey Bloys, Game of Thrones yan projeleri ve House of the Dragon hakkında konuşarak iddialara yanıt verdi.
Sakıp Sabancı Müzesi’nin 'Müzede Yoga' etkinliği başlıyor
Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) her yıl Cihangir Yoga işbirliğiyle düzenlediği ve yogaseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Müzede Yoga etkinliği 9 Haziran Çarşamba günü başlıyor.
Survivor’da haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu? (7 Haziran 2021 ayrıntıları)
Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu? soruları yanıt buldu. Finale geri sayım başlayan Survivor'da Aleyna ve Steven'ın ardından Ayşe haftanın üçüncü eleme adayı oldu. İşte 7 Haziran Survivor'da yaşananlar ve haftanın diğer ayrıntıları...
Günlük burç yorumları - 8 Haziran 2021
Astrolog Murat İpek'ten 8 Haziran 2021 Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık Burcu yorumları…