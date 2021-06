Magazin ve sanat turu (8 Haziran 2021)

HBO'dan Game of Thrones devam dizileri açıklaması

Birden fazla Game of Thrones devam dizisi olduğu doğru mu? HBO ve HBO Max içerik şefi Casey Bloys, Game of Thrones yan projeleri ve House of the Dragon hakkında konuşarak iddialara yanıt verdi.

HABER DETAY - TIKLA OKU