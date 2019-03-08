Magazin ve sanat turu (8 Mart 2019)
8 Mart 2019'da Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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GÖBEKLİTEPE HAKKINDA MERAK EDİLENLER2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinin ardından gözler eserin bulunduğu Şanlıurfa'ya çevrildi. Göbeklitepe'nin resmi açılışı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı. Yazar Yonca Eldener ise Göbeklitepe Muhafızı kitabında, UNESCO Dünya Mirası listesine giren Göbeklitepe hakkında bilmeniz gerekenleri yazdı. İşte Göbeklitepe hakkında merak edilenler... (Fotoğraflar: Anadolu Ajansı)
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"GÖBEKLİTEPE TÜRKİYE İÇİN BİR ŞANS"Yapılan kazılarda 12 bin yıl öncesine ait eserlerin bulunduğu Göbeklitepe, dünya tarihihine ışık tutuyor. Şanlıurfa'da bulunan ve insanlık tarihi açısından en önemli eserlerden biri olan Göbeklitepe'nin sponsorluğunu 20 yıl boyunca Doğuş Grubu yapacak. Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Göbeklitepe'nin Türkiye için bir şans olduğunu söyledi. Şahenk, Göbeklitepe'nin dünya ve Türkiye için önemini, bölgeye yapacağı katkıları anlattı.
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ÜNLÜ İSİMLERDEN 8 MART MESAJLARI
Bugün Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü... Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış; insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılan bugünde ünlü isimler duygu ve düşüncelerini Instagram'dan paylaşıyor. İşte ünlülerin 8 Mart paylaşımlarından bazımarı
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2019'UN MERAKLA BEKLENEN KADIN YAPIMI FİLMLERİ2019'da kadın yönetmen ve senaristlerin elinden çıkma ya da kadın hikayelerinin konu edildiği pek çok film vizyona görecek. İşte sinemada kadınların yılı olması beklenen 2019'da kadın elinden çıkma filmler listesi...
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DESTEK İSTEYEN MUHTAR ADAYINA CEM YILMAZ'DAN YANITŞu sıralar tek kişilik gösterisi Diamond Elite Platinum Plus gündemde olan Cem Yılmaz, muhtar adayına verdiği cevapla sosyal medyada dikkat çekti.
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KAZI KOORDİNATÖRÜ DR. LEE CLARE GÖBEKLİTEPE'NİN SIRLARINI ANLATTI
Göbeklitepe Araştırma-Kazı Koordinatörü ve Almanya Arkeoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Dr. Lee Clare, NTV canlı yayınında Göbeklitepe hakkında bilinmeyenleri anlattı.HABERİN DETAYLARI (TIKLA İZLE)
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SİNEMA VE TELEVİZYONUN SÜPER KADINLARIBugün Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü... Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış; insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılan bugünde sinema ve televizyona damga vuran, kadınların gücünü yansıtan süper kahramanlarla tanışın...
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SANATÇILARDAN 'KORUYUCU AİLE' MESAJI
Türkiye'nin önde gelen sanatçıları, Emine Erdoğan'ın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla koruyucu ailelere, devlet koruması altında büyüyen çocuklara verdiği yemeğe katılarak, koruyucu aile olunmasının önemine dikkati çekti.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Spotify, dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen güçlü kadın sesleri duyurdu. İşte dünyada ve Türkiye'den en çok dinlenen kadınlar...
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550 YILLIK SIRDA YENİ İDDİA: KURBAN EDİLDİLERGeçen yıl Peru'nun Trujillo kenti yakınlarında bulunan ve 550 yıllık olduğu tahmin edilen 140 çocuk mezarıyla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Çocukların, doğa güçlerini memnun etmek isteyen Chimu medeniyeti tarafından topluca kurban edildikleri düşünülüyor.
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YENİ TASARIM TAYTIYLA GÜNDEMDE
Bir süredir Hustlers adlı filmde canlandıracağı striptiz dansçısı rolü için yaptığı diyet ve antremanlarla gündemde olan Jennifer Lopez, şimdi baldır kımsında yüzünün basılı olduğu yeni taytıyla gündemde.
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GÖBEKLİTEPE CANNES'DA GÖRÜCÜYE ÇIKACAKUNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin maketi, Fransa'nın Cannes şehrinde görücüye çıkacak.
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HAFTANIN FİLMLERİTürkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 8 film vizyona girdi. Ceren ALA filmleri değerlendirdi. (Ceren.ala@ntv.com.tr)
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'ZAMAN VERİN DÜŞÜNEYİM'Kenan Doğulu ile Instagram’daki düğün fotoğraflarını silip ayrılık sinyali veren Beren Saat, önceki gün Arnavutköy’deydi. Oyuncu, bu şok hamlesi sorulunca ‘Zaman verin, düşüneyim’ diyerek kafa karıştırdı
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KADINLARIN SEÇTİĞİ EN İYİ FİLMLER VE DİZİLER8 Mart Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde; IMDb'nin kadın okuyucularının oylarıyla belirlenen en iyi filmler ve dizilere gözatın... İşte kadınların oylarına göre belirlenen en iyi 25 dizi ve en iyi 25 film...
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"ÇOCUK YILDIZ DÖNEMİNDE, 'BU ÇOCUKTAN ARTİST OLUR GALİBA' DİYE BABAM TARAFINDAN ÇEKTİRİLEN FOTOĞRAF"Şarkıcı Burak Kut çocukluk yıllarına ait bir kareyi sosyal medyadan yayınladı. Kut, çocukluk ya da gençlik fotoğrafını göreceğiniz tek ünlü değil. Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde, gazetelerde ya da internette her gün gördüğünüz gösteri dünyasının ünlü isimlerini bakalım çocukluk halleriyle tanıyabilecek misiniz? İşte çocukluk fotoğraflarıyla yerli ve yabancı ünlü isimler...
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TARİHİN SIFIR NOKTASINA 'NANOTEKNOLOJİK ÖRTÜYLE' KORUMACumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün açılışı yapılacak Göbeklitepe Ören Yeri'nin üzeri, İkinci Yüz Günlük Eylem Planı çerçevesinde nanoteknolojiyle üretilen membran örtülerle kapatıldı.
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GAME OF THRONES MEKANLARININ GERÇEK GÖRÜNTÜSÜİki Finlandiyalı gezgin kadın, yıllardır film ve dizilerin çekildiği mekanlara geziler düzenliyor. 2013 yılında başlattıkları proje kapsamında filmlerin çekildiği mekanla film sahnesini bütünleştirip yeniden fotoğraflıyorlar. Aon olarak Game of Thrones dizisinin çekildiği Kuzey İrlanda ve İzlanda’da, dizinin çekimlerinin yapıldığı yerlerde meşhur sahneleri yeniden canlandırdılar. İşte Fangirl Quest adıyla açtıkları seyahat blogunda yayımladıkları, Game of Thrones dizisi sahnelerinin gerçek mekanla birleştirilmiş halleri...
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GÜÇLÜ KADININ MERKEZDE OLDUĞU DİZİ VE FİLMLER8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde IMDb'nin listelediği güçlü kadınların merkeze alındığı dizi ve filmlere gözatın... İşte hafta sonu için izleme listesine ekleyecebileceğiniz filmler....
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GÖBEKLİTEPE ZİYARETÇİ MERKEZİ MİMARLARI TARİHİN SIFIR NOKTASINI NTV'DE ANLATTIYaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihinin en önemli tanığı olan Göbeklitepe için büyük gün. Turizmde Göbeklitepe yılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla resmen başlıyor. Göbeklitepe Ziyaretçi Merkezi Mimarları Aydan Volkan ve Selim Cengiç, NTV canlı yayınında Korhan Varol'un sorularını yanıtladı.
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KUZGUN DİZİSİNDE AYRILIKAy Yapım’ın, Star’da Çarşamba akşamları ekrana gelen ve büyük ilgiyle izlenen dizisi Kuzgun’a Şeref karakterine hayat veren Erdal Küçükkömürcü veda etti. İşte dizinin karakterleri, konusu ve fotoğrafları...
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10 MADDEDE ŞANLIURFA2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinin ardından gözler eserin bulunduğu Şanlıurfa'ya çevrildi. Yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Göbeklitepe'ye bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyarette bulunarak resmi açılışını yapacak. Güneydoğu'yu keşfe çıkanların vazgeçilmez duraklarından Şanlıurfa, sayıları bini bulan efsaneleri, tatlıyla acıyı harmanlayan geniş mutfağı ve verimli ovalarıyla meşhur. Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'nın aslında Babil'den Hitit'e, Pers'ten Roma'ya uzanan muhteşem bir tarihi var. Tam bir uygarlıklar beşiği Urfa'ya yolunuzu düşürmenize neden olacak yüzlerce neden var ama biz 10 tanesini sizin için seçtik. İşte Şanlıurfa hakkında bilmenik gerekenler... (Cengizhan KOCAHAN - cengizhan.kocahan@ntv.com.tr)
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TARİHİ KULA EVLERİ JAPON BELGESELİNDEManisa'nın Kula ilçesinde tarihi dokusuyla birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan evler, Japonya'nın TBS kanalı için çekilen belgeselle bu ülkede tanıtılacak.
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DANLA BİLİC DE AKIMA KATILDIKış geldi ve kayak sezonu başladı. Türkiye’nin dört bir yanındaki kayak merkezleri de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Pek çok aile gibi ünlü isimler de soluğu kış tatili yapabilecekleri yerlerde aldı. İşte ünlü isimlerin Instagram'dan paylaştığı çoğu kayak merkezlerinde olan ünlü isimlerin kış stilleri...
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VATAN ŞAŞMAZ CİNAYETİ GÖRÜNTÜLERİNİN YAYILMASI DAVASINDA KARAROyuncu Şaşmaz ile eski manken Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin davada polis memuru toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 sanık ise ayrı ayrı 2 ay 15 gün hapis cezası aldı. Hapis cezası hükümlerinin açıklanması, 5 yıllık denetim süresi şartıyla geri bırakıldı.
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'KADIN TEMALI' 8 FİLM ÖNERİSİBirleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası gün olan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' bugün kutlanıyor. Bu özel gün Türkiye'de ise ilk kez 1921 yılında kutlanmaya başlandı. İşte merkezinde kadın olan ve onların hikayesini anlatan 8 Mart'a özel 8 film önerisi...
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20 SANATÇIDAN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI SERGİTrump Art Gallery kadına yönelik şiddete, çocuk gelinlere ve kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için 20 sanatçının buluştuğu 'Mulier (Kadın)' adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor.
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"ÖLDÜRMEZ, SÜRÜNDÜRÜRStar TV ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları'nın 7. bölüm 2. yeni fragmanı yayınlandı.
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TARKAN'DAN 8 MART PAYLAŞIMITarkan Tevetoğlu, yaptığı paylaşımda "Mücadeleye devam kadınlar. Hakkınızı savunmaya ve korumaya devam. Birlikte güçlü olmaya devam. Tüm kalbim ve desteğimle yanınızdayım" dedi.
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ÇÖLDE AV SANATSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKIYORMilli Saraylar İdaresi Başkanlığı koleksiyonuna kazandırılan Türkiye'nin en büyük oryantalist tablosu "Çölde Av", kasımda sanatseverlerle buluşturulacak.
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