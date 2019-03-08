Magazin ve sanat turu (8 Mart 2019)

2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesinin ardından gözler eserin bulunduğu Şanlıurfa'ya çevrildi. Yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Göbeklitepe'ye bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyarette bulunarak resmi açılışını yapacak. Güneydoğu'yu keşfe çıkanların vazgeçilmez duraklarından Şanlıurfa, sayıları bini bulan efsaneleri, tatlıyla acıyı harmanlayan geniş mutfağı ve verimli ovalarıyla meşhur. Peygamberler şehri olarak bilinen Şanlıurfa'nın aslında Babil'den Hitit'e, Pers'ten Roma'ya uzanan muhteşem bir tarihi var. Tam bir uygarlıklar beşiği Urfa'ya yolunuzu düşürmenize neden olacak yüzlerce neden var ama biz 10 tanesini sizin için seçtik. İşte Şanlıurfa hakkında bilmenik gerekenler... (Cengizhan KOCAHAN - cengizhan.kocahan@ntv.com.tr)