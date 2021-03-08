Magazin ve sanat turu (8 Mart 2021)

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi McKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi

Dünyanın en zengin üçüncü kadını MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan iki yıl sonra, çocuklarının okulunda çalışan fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlendi. Servetinin 4 milyar dolardan fazlasını bağışlayan Scott’un yeni evliliği ile ilgili açıklama yapan Bezos yaptığı açıklamada, "Dan harika bir adam ve ikisi için de mutlu ve heyecanlıyım" dedi.

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