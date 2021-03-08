Magazin ve sanat turu (8 Mart 2021)

08.03.2021 - 17:05
Yıldız futbolcu Jack Grealish'in Natalia Zoppa'ya mesajını yakalayan sevgilisi Hass Saleh: Bugün daha garip olamazdı
Premier Lig ekibi West Ham'ın yıldızı Jack Grealish'in sosyal medyadan fenomen Natalia Zoppa'ya attığı mesajı sevgilisi Hass Saleh gördü. Olayın arından açıklama yapan Saleh "Bugün daha garip olamazdı. Premier Lig'in en iyi futbolcusu benim sevgilimle yazışmaya çalıştı" dedi.
Meghan Markle 'ten renginin koyu olacağı' endişesi ile oğlu Archie'ye 'prens' unvanının verilmediğini açıkladı
Meghan Markle ve Prens Harry, Amerikalı ünlü televizyoncu Oprah Winfrey'in günlerdir tanıtımlarıyla bile ses getiren özel programına konuk oldu. CBS televizyonunda yayımlanan şovda Markle, oğluna 'ten renginin koyu olacağı' endişesi ile prens unvanı verilmediği, beş aylık hamileyken intihar girişiminde bulunduğu, Kate Middleton'ın kendisini ağlattığı gibi pek çok dikkat çekici açıklama yaptı.
Hastaneden Rasim Öztekin açıklaması: Hayati tehlikesi bulunuyor
Kalp krizi geçiren tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Cevdet Uğur Koçoğulları açıklama yaptı. Prof. Dr. Koçoğulları, "Ekmo cihazı eşliğinde hastayı koronel anjiyografi ünitemize aldık. Koronel anjiyografi ünitesinde tıkanmış olan damarına da stent uygulaması yapıldı. Hasta bu haliyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda şu an ekmo cihazı, intraortik balon desteğiyle entübe olarak takip edilmekte. Hastanın hayati tehlikesi bulunmakta ve durumu ciddiyetini korumaktadır” dedi.
Melania Trump boşanma iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
Donald Trump ile Melania Trump'ın evlilik hayatı, dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. En iyi arkadaşının ihanetine uğrayan ve haklarında "ayrı yataklarda yattıkları" bile iddia edilen ilişkisiyle ilgili Melania Trump, sonunda ABD basınına patladı.
Sanatçılardan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
Ünlü isimler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel duygu ve düşüncelerini ifade ediyor. İşte ünlülerin 8 Mart mesajları...
Özdemir Erdoğan'dan yeni çıkış: Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?
Daha önce Zeki Müren için "Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı” iddiasında bulunan Özdemir Erdoğan, iddiasının arkasında olduğunu söyleyerek, "Eğer Zeki Müren kötü örnek olmadıysa LGBT’ler nereden çıktı?" çıkışını yaptı.
Grammy Ödülleri 2021'de sahne alacak isimler
Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy Ödülleri 14 Mart'ta verilecek. Seyirci alınmayacak olan etkinlikte birçok yıldız isim sahne alacak.
Mozart’ın Kadınları konseri YouTube'da
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü yine farklı bir yaklaşımla kutluyor. İki konserden oluşan programın ilki olan, “Mozart’ın Kadınları” 7 Mart Pazar akşamı ilk gösterimini yaptı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a Adana'dan kebap daveti
Corona virüse yakalandıktan sonra kilo kaybı yaşayan, yemek alışkanlığını değiştirdiğini belirterek, en sağlıklı yiyeceğin kebap olduğunu ifade eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a Adana'dan davet geldi. Adanalı kebap ustası Yaşar Aydın, "Dünyada kebabın başkenti Adana. Kendisini buraya bekliyoruz. Asıl sağlıklı kebap nerede yeniliyormuş görsün" dedi.
Tom Cruise'dan sağlık çalışanlarına gizli teşekkür ziyareti
Çekimleri daha önce salgın nedeniyle duran Görevimiz Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin setine İngiltere'de devam eden, birkaç ay önce Covid -19 kurallarına uymayan set çalışanlarına bağırdığını gösteren ses kaydı basına sızan Tom Cruise, bu kez sağlık çalışanlarına yaptığı sürpriz teşekkür ziyaretiyle gündemde.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi McKenzie Scott, fen bilgisi öğretmeniyle evlendi
Dünyanın en zengin üçüncü kadını MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan iki yıl sonra, çocuklarının okulunda çalışan fen bilgisi öğretmeni Dan Jewett ile evlendi. Servetinin 4 milyar dolardan fazlasını bağışlayan Scott’un yeni evliliği ile ilgili açıklama yapan Bezos yaptığı açıklamada, "Dan harika bir adam ve ikisi için de mutlu ve heyecanlıyım" dedi.
Thor: Love & Thunder'dan yeni set görüntüleri
Chris Hemsworth ile Natalie Portman'ın başrolleri paylaştığı yeni Thor filmi Thor: Love Thunder'ın yeni set görüntüleri, Natalie Portman'ın Jane Foster olarak dönüşünün epey yankı uyandıracağına işaret ediyor.
Yazar Selim İleri hastaneye kaldırıldı
Türk edebiyatının usta isimlerinden Selim İleri (71) beyin embolisi kaynaklı bir rahatsızlık geçirdi.
2021 Critics Choice Ödülleri sahiplerini buldu
Altın Küre'den sonra Critics Choice Ödülleri'nde de en iyiler belirlendi. Eleştirmenler sinemanın en iyilerini belirledi. Tören ağırlıklı olarak online bağlantılar aracılığıyla yapıldı, ünlüler törene evden katıldı. İşte 2021 Critics Choice Ödülleri'ni kazananlar...
Güçlü kadınların merkeze alındığı dizi ve filmler (8 Mart Dünya Kadınlar Günü)
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde IMDb'nin listelediği güçlü kadınların merkeze alındığı dizi ve filmlere gözatın... İşte izleme listesine ekleyecebileceğiniz filmler....
Opera sanatçısı Hakan Aysev kadın şarkılarını albümde buluşturacak
Hakan Aysev, sosyal sorumluluk projesi olarak gerçekleştirmeyi arzuladığı "kadın şarkıları" albümü ile kadınların sorunlarına ilişkin farkındalık yaratmak istiyor.
27. Saraybosna Film Festivali'nin onur ödülü Wim Wenders'e verilecek
Bosna Hersek'te bu yıl 27'ncisi düzenlenecek Saraybosna Film Festivali'nde (SFF) onur ödülünün sahibi Alman yönetmen Wim Wenders olacak.
Antalya kıyılarında 3 yılda 125 batık bulundu
Son 3 yılda Antalya kıyılarında yürütülen arkeolojik su altı araştırmalarında 125 batığa ulaşıldı.
Bizimkiler dizisinin Kapıcı Cafer'i Ercan Yazgan anılıyor
Canlandırdığı, "Şoför İsmet" ve "Kapıcı Cafer" karakterleriyle Türk izleyicisinin beğenisini kazanan Necip Ercan Yazgan, vefatının üçüncü yılında anılıyor.
Jake Gyllenhaal aksiyon filmi Ambulance'ın setinde
Ünlü aktör Jake Gyllenhaal, yeni aksiyon filmi Ambulance'ın setinde görüntülendi. Kamera arkası fotoğraflarında Gyllenhaal, ambulanstan helikoperi vurmaya çalışırken görüldü. Ünlü oyuncu gibi set hali objektiflere yansıyan başka ünlüler de var. İşte ünlü oyuncuların set halleri...
Ordu tostuna coğrafi işaret başvurusu
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu tostunun coğrafi işaret alabilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.
Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? (7 Mart 2021 ayrıntıları)
Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu sonrası bir eleme adayı daha belli oldu. Peki 7 Mart 2021 tarihli Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? Önceki günden beri yaşanan gerginlik yeni konseyde de devam etti. İşte Survivor son bölüm ve bu hafta yaşananlardan ayrıntılar...
Günlük burç yorumları (8 Mart 2021)
Astrolog Murat İpek'ten 8 Mart 2021; Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları…