Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021)

8 Nisan 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

08.04.2021 - 17:26

Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 1

Oyuncu Zach Avery 227 milyon dolarlık saadet zinciri kurma iddiasıyla tutuklandı

Amerikalı aktör Zach Avery, film şirketi üzerinden 227 milyon dolarlık saadet zinciri kurma suçlamasıyla tutuklandı. Para topladığı yatırımcılarına Netflix ve HBO ile sahte anlaşma yazışmalarını gösteren Avery, suçlu bulunursa 20 yıl hapis cezası alabilecek.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 2

Kerem Bürsin'den tepkilerin ardından özür

Kafelere gidip maskelerini çıkaran kişiler için "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız!" diyen oyuncu Kerem Bürsin, tepkilerin ardından özür diledi.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 3

Cardi B 2 yaşındaki kızına 7 lüks çanta aldı


Amerikalı rapçi Cardi B., 2 yaşındaki kızı Kulture'ya ünlü markaların imzasını taşıyan 7 tane çanta aldı. Yaptığı alışverişi takipçileriyle de paylaşan şarkıcı, "Tanrı bana bu güzel bebeği bir nedenle verdi" ifadelerini kullandı

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 4

Kraliçe Elizabeth kraliyet tarihinde ilk kez Buckingham Sarayı'nda piknik izni verdi

Corona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Buckingham Sarayı, yeniden halka açılıyor. Kraliçe Elizabeth, kraliyet tarihinde ilk kez piknik izni de verdi.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 5

MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi

MasterChef Türkiye'nin şampiyonlarından Cemre Uyanık'ın Survivor birleşme partisinden paylaştığı bir karede Serhat Doğramacı'yı kesmesi sonrası ikili arasından fotoğraf kriz çıktı. İkili karşılıklı hamlelerde bulundu.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 6

The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı

İngiliz kraliyet hayatını anlatan The Crown dizisinde Prenses Diana karakterine hayat veren ödüllü oyuncu Emma Corrin, sosyal medyada cinsel kimliğini açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 7

27 kulübünün üyeleri yapay zekayla canlandırıldı

Kanadalı bir organizasyon 27 yaşında ölümleriyle hayranlarını yasa boğan Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix ve Jim Morrison'ı yeniden canlandırdı. Yapay zekayla sanatçıların sesleri ve şarkıları analiz edilerek, yeni şarkılar yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 8

Coşkun Sabah tavuk çiftliğini açtı

Şarkıcı Coşkun Sabah, arkadaşı Özkan Özadalı ile birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı. Tesisin açılışına katılan Coşkun Sabah, arkadaşı ve aynı zamanda ortağının tavsiyesiyle bu işe girdiğini belirterek, “Ortağım Özkan bey bana fikir verdi. Bunun güzel bir meslek olduğunu, hakkı ile yapıldığı taktirde sonuç alacağımızı söyledi. İyi ki de yapmışım. Burada 15 bin tavuk var. Bu sektöre girdiğim için çok mutluyum. Devletimizin de hayvancılığa çok büyük bir ilgisi, desteği var. Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı, besteci Coşkun' derlerdi. Şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler" dedi.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 9

Joss Whedon hakkındaki sır perdesi aralanıyor: Gal Gadot'u kariyerini bitirmekle tehdit etti


Justice League'in başrol oyuncularından Ray Fisher'ın ağır suçlamalarda bulunduğu Joss Whedon ile ilgili sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Film hakkındaki araştırmayı baltaladığı konuşulan Whedon'ın çekimler sırasında Gal Gadot’u tehdit ettiği iddia edildi.


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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 10

Salvator Mundi'nin tamamen Leonardo da Vinci'ye ait olmadığı ortaya çıktı

Dünyanın en pahalı tablosu Salvator Mundi'nin yüzde yüz Leonardo da Vinci'ye ait olmadığı ortaya çıktı.


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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 11

Grace Elizabeth anne oldu

Victoria's Secret modeli Grace Elizabeth geçtiğimiz aylarda anne olduğunu açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 12

Rihanna'nın randevu gecesi


Hollywood’un taze aşıkları Rihanna ve A$AP Rocky, randevu gecesinde kameralara yakalandı

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 13

Picasso'nun sevgilisinden ilham aldığı tablosu (Pencerenin Yanında Oturan Kadın) 55 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor

Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1932 tarihli Pencerenin Yanında Oturan Kadın (Femme Assise Près D'une Fenêtre) adlı tablosu 11 Mayıs'ta New York'ta açık artırmaya çıkacak.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 14

Topkapı Sarayı'nda yeni keşif

Topkapı Sarayı'nda yapılan yeraltı araştırmalarında önemli bir arkeolojik buluntuya ulaşıldı. Roma dönemine ait olan ve 3 bölümden oluşan galerinin yağmur sularını biriktirmek için toprak altına yapılan bir sarnıç olduğu tahmin ediliyor.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 15

İngilizler William’ın kral olmasını istiyor


İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, İngilizlerin yarısına yakını Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Prens Charles'ın yerine torunu Prens William'ın tahta geçmesini istiyor.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 16

Cinderella müzikali, oyuncu kadrosunun beyazlardan oluştuğu gerekçesiyle iptal edildi

ABD'de bir tiyatro, oyuncu kadrosunun çoğunun beyaz olması sebebiyle Cinderella müzikalini iptal ettiğini duyurdu. (Fotoğraflar: AFP Arşiv)

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 17

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar: Ağabeyimin ölmesi travmaya yol açtı

Usta sanatçı Erdal Özyağcılar YouTube üzerinden katıldığı bir programda ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldığını söyledi. Ağabeyinin, çok küçük yaşta aşırı kilo nedeniyle vefat etmesinin, ailesinde travmaya yol açtığını aktaran Özyağcıla, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 18

Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fragmanı


Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 19

Roma duvarına plastik çeşmeyle gündeme gelen mahallede 25 eser tespit edildi

Geç Roma dönemine ait, cami duvarı olarak kullanılan eserlerin üzerine beyaz plastik boru takılarak, çeşme yapılması ve tepkiler üzerine sökülmesiyle gündeme gelen, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki mahallede, müze yetkilileri inceleme yaptı. Bölgede 25 tarihi eser tespit edilirken, 4'ünün öncelikli olarak müzeye taşınması kararlaştırıldı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 20

İncirliova deve sucuğu coğrafi işaret aldı

Ege’nin geleneksel lezzetlerinden İncirliova deve sucuğu, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil onayı aldı. Onayın ardından açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Geleneksel lezzetimiz, benzersiz tadımız İncirliova deve sucuğumuzun coğrafi işaret tescil onayı İncirliovamıza ve Aydınımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 21

İbo Show 21. bölüm fotoğrafları: Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin konuk oluyor

Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Yeni bölümde Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin olacak.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 22

Fashion Week İstanbul İçin geri sayım

Fashion Week Istanbul bu yıl 13-16 Nisan tarihleri arasında dijital olarak gerçekleşecek.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 23

Osman Hamdi Bey Evi’ne kurulacak ‘sanal müze’ için imza atıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında, Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi’nde bulunan tarihi Osman Hamdi Bey Evi’ne sanal müze kurulması için imzalar atıldı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 24

Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları

Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 33. yeni bölümüyle 11 Nisan Pazar akşamı ekrana geliyor. Dizinin bu haftaki konukları ise Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin var. İşte Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 25

Megadeth maskotunu NFT olarak satacak

Efsanevi metal gruplarından Megadeth, logo ve maskotu Vic Rattlehead’i NFT olarak satışa çıkardı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 26

Game of Thrones 10. yıla özel final sezonu fragmanına hayranlardan geçersiz not

HBO, Game of Thrones dizisinin final yapmasından 2 yıl sonra, dizinin 10. yılı anısına yeni bir fragman yayınladı. 8. ve final sezonu fragmanında, sezonun en dikkat çekici sahnelerinden görüntüler yer aldı. İlk bölümü 17 Nisan 2011'de yayınlanan, 2015, 2016, 2018 ve 2019'da En İyi Dizi Emmy Ödülü kazanan Game of Thrones'un final bölümü, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Dizinin finalinden memnun kalmayan seyirciler, YouTube'da yayınlanan yeni fragmana da geçersiz not verdi. Fragmana, beğenilerin yaklaşık üç katı kadar 'beğenmeme' (dislike) tercihi yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 27

Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman

Amerikan Vogue dergisi Mayıs 2021 sayısında kapağına ilk kez bir şairi taşıdı. ABD Başkanı Biden'ın yemin töreninden sonra adından sıkça söz edilen siyah şair Amanda Gorman, yeni sayı için poz verdi.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 28

Yenilenen Atlas Sineması'nda ilk gala: Mimarların Piri Sinan

Yenilenen Atlas Sineması ilk galasını Mimarların Piri Sinan belgeseli ile yapıyor.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 29

Türk filmleri ABD'nin Boston şehrinde sinemaseverlerle buluşacak

Türk sinemasından seçkin örneklerin yer aldığı ABD’deki en eski Türk film festivallerinden Boston Türk Film Festivali'nin 20'ncisi 15-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 30

Diyarbakır'ın UNESCO listesindeki simgeleri havadan görüntülendi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları ile Havsel Bahçeleri ve tarihi yapılar, drone ile havadan görüntülendi. Tarihe meydan okuyan yapılar, görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 31

Angelina Jolie'nin Those Who Wish Me Dead filminden yeni fragman

Angeline Jolie'nin başrolde yer aldığı gerilim türündeki Those Who Wish Me Dead'dan resmi fragman paylaşıldı. Filmde 14 yaşındaki bir çocuk, bir cinayete tanık olur. Bu olayın ardından çocuğun kimliği değiştirilerek zor durumlar yaşamış çocuklara destek olan bir programa gönderilir. Ancak suikastçılar da çocuğun peşindedir ve ona ulaşana kadar önlerine çıkar herkesi katleder. İtfaiyeci Hannah Faber (Angelina Jolie) de onu koruma görevini üstlenir. Film, 14 Mayıs'ta sinemalar ve HBO Max üzerinden gösterime girecek.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 32

Süpermen çizgi romanına rekor fiyat

Süpermen'i dünyaya tanıtan çizgi romanın en iyi saklanmış nadir kopyalarından biri, online müzayedede 3,25 milyon dolara satıldı.

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Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021) - 33

Ay Balık burcunda derinlerde yüzüyor  / Günlük burç yorumları (8 Nisan 2021)

İşte duygusal ve aklımızı toparlamakta zorlanacağımız bir gün. Dikkat gerektiren işlerde özenli olmakta fayda var.


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