Magazin ve sanat turu (8 Nisan 2021)

08.04.2021 - 17:26
Oyuncu Zach Avery 227 milyon dolarlık saadet zinciri kurma iddiasıyla tutuklandı
Amerikalı aktör Zach Avery, film şirketi üzerinden 227 milyon dolarlık saadet zinciri kurma suçlamasıyla tutuklandı. Para topladığı yatırımcılarına Netflix ve HBO ile sahte anlaşma yazışmalarını gösteren Avery, suçlu bulunursa 20 yıl hapis cezası alabilecek.
Kerem Bürsin'den tepkilerin ardından özür
Kafelere gidip maskelerini çıkaran kişiler için "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız!" diyen oyuncu Kerem Bürsin, tepkilerin ardından özür diledi.
Cardi B 2 yaşındaki kızına 7 lüks çanta aldı
Amerikalı rapçi Cardi B., 2 yaşındaki kızı Kulture'ya ünlü markaların imzasını taşıyan 7 tane çanta aldı. Yaptığı alışverişi takipçileriyle de paylaşan şarkıcı, "Tanrı bana bu güzel bebeği bir nedenle verdi" ifadelerini kullandı
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Kraliçe Elizabeth kraliyet tarihinde ilk kez Buckingham Sarayı'nda piknik izni verdi
Corona virüs salgını nedeniyle ziyarete kapatılan Buckingham Sarayı, yeniden halka açılıyor. Kraliçe Elizabeth, kraliyet tarihinde ilk kez piknik izni de verdi.
MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı arasında fotoğraf krizi
MasterChef Türkiye'nin şampiyonlarından Cemre Uyanık'ın Survivor birleşme partisinden paylaştığı bir karede Serhat Doğramacı'yı kesmesi sonrası ikili arasından fotoğraf kriz çıktı. İkili karşılıklı hamlelerde bulundu.
The Crown'ın Prenses Diana'sı Emma Corrin cinsel kimliğini açıkladı
İngiliz kraliyet hayatını anlatan The Crown dizisinde Prenses Diana karakterine hayat veren ödüllü oyuncu Emma Corrin, sosyal medyada cinsel kimliğini açıkladı.
27 kulübünün üyeleri yapay zekayla canlandırıldı
Kanadalı bir organizasyon 27 yaşında ölümleriyle hayranlarını yasa boğan Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix ve Jim Morrison'ı yeniden canlandırdı. Yapay zekayla sanatçıların sesleri ve şarkıları analiz edilerek, yeni şarkılar yapıldı.
Coşkun Sabah tavuk çiftliğini açtı
Şarkıcı Coşkun Sabah, arkadaşı Özkan Özadalı ile birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı. Tesisin açılışına katılan Coşkun Sabah, arkadaşı ve aynı zamanda ortağının tavsiyesiyle bu işe girdiğini belirterek, “Ortağım Özkan bey bana fikir verdi. Bunun güzel bir meslek olduğunu, hakkı ile yapıldığı taktirde sonuç alacağımızı söyledi. İyi ki de yapmışım. Burada 15 bin tavuk var. Bu sektöre girdiğim için çok mutluyum. Devletimizin de hayvancılığa çok büyük bir ilgisi, desteği var. Eskiden, 'Hani Coşkun var ya sanatçı, besteci Coşkun' derlerdi. Şimdi ise 'Yumurtacı Coşkun' diyecekler" dedi.
Joss Whedon hakkındaki sır perdesi aralanıyor: Gal Gadot'u kariyerini bitirmekle tehdit etti
Justice League'in başrol oyuncularından Ray Fisher'ın ağır suçlamalarda bulunduğu Joss Whedon ile ilgili sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Film hakkındaki araştırmayı baltaladığı konuşulan Whedon'ın çekimler sırasında Gal Gadot’u tehdit ettiği iddia edildi.
Salvator Mundi'nin tamamen Leonardo da Vinci'ye ait olmadığı ortaya çıktı
Dünyanın en pahalı tablosu Salvator Mundi'nin yüzde yüz Leonardo da Vinci'ye ait olmadığı ortaya çıktı.
Grace Elizabeth anne oldu
Victoria's Secret modeli Grace Elizabeth geçtiğimiz aylarda anne olduğunu açıkladı.
Rihanna'nın randevu gecesi
Hollywood’un taze aşıkları Rihanna ve A$AP Rocky, randevu gecesinde kameralara yakalandı
Picasso'nun sevgilisinden ilham aldığı tablosu (Pencerenin Yanında Oturan Kadın) 55 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor
Dünyaca ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 1932 tarihli Pencerenin Yanında Oturan Kadın (Femme Assise Près D'une Fenêtre) adlı tablosu 11 Mayıs'ta New York'ta açık artırmaya çıkacak.
Topkapı Sarayı'nda yeni keşif
Topkapı Sarayı'nda yapılan yeraltı araştırmalarında önemli bir arkeolojik buluntuya ulaşıldı. Roma dönemine ait olan ve 3 bölümden oluşan galerinin yağmur sularını biriktirmek için toprak altına yapılan bir sarnıç olduğu tahmin ediliyor.
İngilizler William’ın kral olmasını istiyor
İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, İngilizlerin yarısına yakını Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından oğlu Prens Charles'ın yerine torunu Prens William'ın tahta geçmesini istiyor.
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Cinderella müzikali, oyuncu kadrosunun beyazlardan oluştuğu gerekçesiyle iptal edildi
ABD'de bir tiyatro, oyuncu kadrosunun çoğunun beyaz olması sebebiyle Cinderella müzikalini iptal ettiğini duyurdu. (Fotoğraflar: AFP Arşiv)
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar: Ağabeyimin ölmesi travmaya yol açtı
Usta sanatçı Erdal Özyağcılar YouTube üzerinden katıldığı bir programda ergenliğine kadar varlık içinde yoklukla büyümek zorunda kaldığını söyledi. Ağabeyinin, çok küçük yaşta aşırı kilo nedeniyle vefat etmesinin, ailesinde travmaya yol açtığını aktaran Özyağcıla, "Sadece yaşamama yetecek kadar beslediler ve bu durum yaklaşık 13 yaşına kadar devam etti" ifadelerini kullandı.
Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde Barış Falay (Kıraç), Canan Ergüder (Feris), Fatih Artman (Çınar), Ahsen Eroğlu (Dicle), Deniz Can Aktaş (Barış), ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun (Peride) oynadığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara'nın 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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Roma duvarına plastik çeşmeyle gündeme gelen mahallede 25 eser tespit edildi
Geç Roma dönemine ait, cami duvarı olarak kullanılan eserlerin üzerine beyaz plastik boru takılarak, çeşme yapılması ve tepkiler üzerine sökülmesiyle gündeme gelen, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki mahallede, müze yetkilileri inceleme yaptı. Bölgede 25 tarihi eser tespit edilirken, 4'ünün öncelikli olarak müzeye taşınması kararlaştırıldı.
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İncirliova deve sucuğu coğrafi işaret aldı
Ege’nin geleneksel lezzetlerinden İncirliova deve sucuğu, Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescil onayı aldı. Onayın ardından açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, “Geleneksel lezzetimiz, benzersiz tadımız İncirliova deve sucuğumuzun coğrafi işaret tescil onayı İncirliovamıza ve Aydınımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
İbo Show 21. bölüm fotoğrafları: Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin konuk oluyor
Star’da yayınlanan ve her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu. Yeni bölümde Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin olacak.
Fashion Week İstanbul İçin geri sayım
Fashion Week Istanbul bu yıl 13-16 Nisan tarihleri arasında dijital olarak gerçekleşecek.
Osman Hamdi Bey Evi’ne kurulacak ‘sanal müze’ için imza atıldı
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında, Yatağan ilçesi Turgut Mahallesi’nde bulunan tarihi Osman Hamdi Bey Evi’ne sanal müze kurulması için imzalar atıldı.
Menajerimi Ara 33. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Menajerimi Ara, 33. yeni bölümüyle 11 Nisan Pazar akşamı ekrana geliyor. Dizinin bu haftaki konukları ise Ayça Varlıer ve Yağmur Tanrısevsin var. İşte Menajerimi Ara'nın yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Megadeth maskotunu NFT olarak satacak
Efsanevi metal gruplarından Megadeth, logo ve maskotu Vic Rattlehead’i NFT olarak satışa çıkardı.
Game of Thrones 10. yıla özel final sezonu fragmanına hayranlardan geçersiz not
HBO, Game of Thrones dizisinin final yapmasından 2 yıl sonra, dizinin 10. yılı anısına yeni bir fragman yayınladı. 8. ve final sezonu fragmanında, sezonun en dikkat çekici sahnelerinden görüntüler yer aldı. İlk bölümü 17 Nisan 2011'de yayınlanan, 2015, 2016, 2018 ve 2019'da En İyi Dizi Emmy Ödülü kazanan Game of Thrones'un final bölümü, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Dizinin finalinden memnun kalmayan seyirciler, YouTube'da yayınlanan yeni fragmana da geçersiz not verdi. Fragmana, beğenilerin yaklaşık üç katı kadar 'beğenmeme' (dislike) tercihi yapıldı.
Vogue dergisinin kapağında ilk şair: Amanda Gorman
Amerikan Vogue dergisi Mayıs 2021 sayısında kapağına ilk kez bir şairi taşıdı. ABD Başkanı Biden'ın yemin töreninden sonra adından sıkça söz edilen siyah şair Amanda Gorman, yeni sayı için poz verdi.
Yenilenen Atlas Sineması'nda ilk gala: Mimarların Piri Sinan
Yenilenen Atlas Sineması ilk galasını Mimarların Piri Sinan belgeseli ile yapıyor.
Türk filmleri ABD'nin Boston şehrinde sinemaseverlerle buluşacak
Türk sinemasından seçkin örneklerin yer aldığı ABD’deki en eski Türk film festivallerinden Boston Türk Film Festivali'nin 20'ncisi 15-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Diyarbakır'ın UNESCO listesindeki simgeleri havadan görüntülendi
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Diyarbakır surları ile Havsel Bahçeleri ve tarihi yapılar, drone ile havadan görüntülendi. Tarihe meydan okuyan yapılar, görenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.
Angelina Jolie'nin Those Who Wish Me Dead filminden yeni fragman
Angeline Jolie'nin başrolde yer aldığı gerilim türündeki Those Who Wish Me Dead'dan resmi fragman paylaşıldı. Filmde 14 yaşındaki bir çocuk, bir cinayete tanık olur. Bu olayın ardından çocuğun kimliği değiştirilerek zor durumlar yaşamış çocuklara destek olan bir programa gönderilir. Ancak suikastçılar da çocuğun peşindedir ve ona ulaşana kadar önlerine çıkar herkesi katleder. İtfaiyeci Hannah Faber (Angelina Jolie) de onu koruma görevini üstlenir. Film, 14 Mayıs'ta sinemalar ve HBO Max üzerinden gösterime girecek.
Süpermen çizgi romanına rekor fiyat
Süpermen'i dünyaya tanıtan çizgi romanın en iyi saklanmış nadir kopyalarından biri, online müzayedede 3,25 milyon dolara satıldı.
Ay Balık burcunda derinlerde yüzüyor / Günlük burç yorumları (8 Nisan 2021)
İşte duygusal ve aklımızı toparlamakta zorlanacağımız bir gün. Dikkat gerektiren işlerde özenli olmakta fayda var.