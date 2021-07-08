Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021)

08.07.2021 - 17:28
Dünyanın en zengin insanları paralarını nasıl harcıyor?
Tarihin en zengin insanı Jeff Bezos kahvaltıda ahtapot ızgara yiyor, Elon Musk ise savaş uçağı aldı. Mark Zuckerberg elektrikli sörf kullanıyor...
Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi
Şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile dünyaevine girdi. Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe ünlü isimler de katıldı.
Prens Charles'tan test sürüşü
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, çevre dostu otomobil ile test sürüşü yaptı
Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban'dan Kırkpınar kararı
2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "Sarı Fırtına" lakaplı Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, bu yıl 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğini açıkladı.
Kraliçe Maxima modası
Hollanda Kraliçesi Maxima'nın stil tercihleri Almanya ziyaretine damga vurdu
'Bill Gates boşanma sonrası Melinda Gates'i kovabilir'
Bill Gates ve Melinda Gates planladıkları boşanmanın ardından ikilinin anlaşamaması durumunda Bill Gates’in eşini iki yıl içerisinde dernek yönetiminden kovabileceği iddia edildi.
Haute Couture Haftası'ndan öne çıkanlar
Paris’te ünlü modacılar uzun aradan sonra ilk canlı şovlarını düzenledi.
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Şevval Şahin ve Marcus Aral barıştı iddiası
Ayrılıkları olay olan Marcus Aral ile Şevval Şahin'in barıştıkları öne sürüldü. Çift bir mekanda amatör kameralara yansıdı.
Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili
Magic Johnson, ünlü arkadaşlarıyla yaptığı tatil için haftalığı 1 milyon dolar olan özel bir yat kiraladı. 281 metrelik etkileyici yatın içinde spa ve masaj odaları, spor salonu, gece kulübü, sinema, jakuzi gibi birçok olanak bulunuyor.
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Cono Aşireti belgeselinin başrol oyuncusu Sergen Eşme tutuklandı
Adana’da, 24 Haziran’da güvercin alışverişi yüzünden çıkan silahlı kavgada her iki taraftan tamamı Cono Aşireti mensubu olan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Fatih Yıldırım hastanede öldü. Yaralananlar arasında bulunan, Cono Aşireti mensuplarının yaşamını konu alan belgeselin başrol oyuncusu Sergen Eşme (26) tedavisinin ardından iki kişiyle birlikte cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Belgesel çekimlerinin devam ettiği ancak Sergen Eşme'nin rol aldığı bölümlerin olaydan önce tamamlandığı bildirildi.
Leonardo da Vinci çizimi Aziz Sebastian davalık oldu
Leonardo da Vinci'ye ait olduğu tespit edilen milyonlarca euro değerindeki Aziz Sebastian çizimi, eserin sahibi ile Fransız Kültür Bakanlığı arasında hukuk savaşı başlattı.
Michael Wolff: Trump Ailesi Mar-a-Lago'da sirk hayvanı muamelesi görüyor
Yeni yayımlanacak bir kitapta, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni adresi olan Mar-a-Lago tesisinde kendisine ‘hayvanat bahçesi hayvanları gibi davranıldığı’ iddia edildi.
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Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor
Sanatçı Sertab Erener, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" dedi.
Yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler
IMDb önümüzdeki dönemde yeni sezon onayı alan (Yenilenen) ve final kararı verilen (İptal edilen) dizileri listeledi. İşte devam ve tamam kararı verilen yabancı diziler
Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak
Aydın'ın Germencik ilçesindeki tarihi M.Ö. 4'üncü yüz yıla dayanan Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı. Antik kentte bu yılki hedefin Agora bölgesindeki toprak altında bulunan Zeus Tapınağı'nın gün yüzüne çıkartılması olduğu bildirildi.
Hugh Jackman'dan heyecanlandıran Wolverine paylaşımları
X-Men serisine Logan ile veda eden Hugh Jackman bir daha Wolverine karakterine hayat vermeyeceğini açıklasa da son sosyal medya paylaşımları hayranlarını heyecanlandırdı. 52 yaşındaki oyuncunun bu durumla alay edip etmediğini tartışılıyor...
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Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı’na 10 bin ziyaretçi
Sümela Manastırı’na restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akını yaşanıyor. Sümela’yı son 1 haftada yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.
Dilip Kumar (Trajedi Kralı) hayatını kaybetti
Hint sinemasının Trajedi Kralı olarak tanınan Dilip Kumar, 98 yaşında yaşamını yitirdi.
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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden müzede Venera Ensemble konseri
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Venera Ensemble" konseri ile sanatseverlerle buluştu.
Düşmek üzere olan kitabeye koruma
Yedikule'deki Narlıkapı burcunda düşme tehlikesi bulunan kitabe için çalışma başlatıldı.
Britney Spears'ın menajerinin ardından avukatı da istifa etti
Yıllardır babasının vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears'ın mahkeme tarafından atanan avukatı görevini bırakmak istediğini açıkladı. Geçen gün 25 yıllık menajerinin istifasıyla karşılaşan Spears, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor.
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Menajerimi Ara 45. bölüm final fragmanı
Başrollerinden Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın 45. bölüm final fragman yayınlandı.
Yönetmen Bong Joon Ho Parasite dizisi hakkında konuştu: Dizi bir kara komedi olacak
Parasite filminin dizisi hakkında konuşan yönetmen Bong Joon Ho, "Dizi bir kara komedi olacak" dedi.
Müze hazır ama eserler satılmış
Tarihçi Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyalarının, 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı.
Yeni işleri erteleyin / Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021)
Bugün yeni bir şeyler yapacaksanız saat 16.50'den sonrasını tercih edin derim.
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