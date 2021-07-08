Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021)

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili



Magic Johnson, ünlü arkadaşlarıyla yaptığı tatil için haftalığı 1 milyon dolar olan özel bir yat kiraladı. 281 metrelik etkileyici yatın içinde spa ve masaj odaları, spor salonu, gece kulübü, sinema, jakuzi gibi birçok olanak bulunuyor.



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