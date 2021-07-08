Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021)

8 Temmuz 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

08.07.2021 - 17:28

Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 1

Dünyanın en zengin insanları paralarını nasıl harcıyor?

Tarihin en zengin insanı Jeff Bezos kahvaltıda ahtapot ızgara yiyor, Elon Musk ise savaş uçağı aldı. Mark Zuckerberg elektrikli sörf kullanıyor...

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 2

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

Şarkıcı Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu Tolga Akış ile dünyaevine girdi. Çeşme'de nikah masasına oturan çiftin düğününe ünlü isimler de katıldı.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 3

Prens Charles'tan test sürüşü

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles, çevre dostu otomobil ile test sürüşü yaptı


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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 4

Survivor 2021 şampiyonu ve başpehlivan İsmail Balaban'dan Kırkpınar kararı

2013 ve 2017 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı "Sarı Fırtına" lakaplı Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, bu yıl 660. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşmeyeceğini açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 5

Kraliçe Maxima modası


Hollanda Kraliçesi Maxima'nın stil tercihleri Almanya ziyaretine damga vurdu


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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 6

'Bill Gates boşanma sonrası Melinda Gates'i kovabilir'

Bill Gates ve Melinda Gates planladıkları boşanmanın ardından ikilinin anlaşamaması durumunda Bill Gates’in eşini iki yıl içerisinde dernek yönetiminden kovabileceği iddia edildi.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 7

Haute Couture Haftası'ndan öne çıkanlar


Paris’te ünlü modacılar uzun aradan sonra ilk canlı şovlarını düzenledi.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 8

Şevval Şahin ve Marcus Aral barıştı iddiası

Ayrılıkları olay olan Marcus Aral ile Şevval Şahin'in barıştıkları öne sürüldü. Çift bir mekanda amatör kameralara yansıdı.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 9

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili


Magic Johnson, ünlü arkadaşlarıyla yaptığı tatil için haftalığı 1 milyon dolar olan özel bir yat kiraladı. 281 metrelik etkileyici yatın içinde spa ve masaj odaları, spor salonu, gece kulübü, sinema, jakuzi gibi birçok olanak bulunuyor.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 10

Cono Aşireti belgeselinin başrol oyuncusu Sergen Eşme tutuklandı

Adana’da, 24 Haziran’da güvercin alışverişi yüzünden çıkan silahlı kavgada her iki taraftan tamamı Cono Aşireti mensubu olan 7 kişi yaralandı. Yaralılardan Fatih Yıldırım hastanede öldü. Yaralananlar arasında bulunan, Cono Aşireti mensuplarının yaşamını konu alan belgeselin başrol oyuncusu Sergen Eşme (26) tedavisinin ardından iki kişiyle birlikte cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Belgesel çekimlerinin devam ettiği ancak Sergen Eşme'nin rol aldığı bölümlerin olaydan önce tamamlandığı bildirildi.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 11

Leonardo da Vinci çizimi Aziz Sebastian davalık oldu

Leonardo da Vinci'ye ait olduğu tespit edilen milyonlarca euro değerindeki Aziz Sebastian çizimi, eserin sahibi ile Fransız Kültür Bakanlığı arasında hukuk savaşı başlattı.


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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 12

Michael Wolff: Trump Ailesi Mar-a-Lago'da sirk hayvanı muamelesi görüyor


Yeni yayımlanacak bir kitapta, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni adresi olan Mar-a-Lago tesisinde kendisine ‘hayvanat bahçesi hayvanları gibi davranıldığı’ iddia edildi.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 13

Sertab Erener: Artık çocuk doğurmamamız gerekiyor

Sanatçı Sertab Erener, "Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir" dedi.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 14

Yeni sezon onayı alan ve iptal edilen yabancı diziler


IMDb önümüzdeki dönemde yeni sezon onayı alan (Yenilenen) ve final kararı verilen (İptal edilen) dizileri listeledi. İşte devam ve tamam kararı verilen yabancı diziler


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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 15

Magnesia Antik Kenti'nde hedef 'Zeus Tapınağı'nı gün yüzüne çıkarmak

Aydın'ın Germencik ilçesindeki tarihi M.Ö. 4'üncü yüz yıla dayanan Magnesia Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başladı. Antik kentte bu yılki hedefin Agora bölgesindeki toprak altında bulunan Zeus Tapınağı'nın gün yüzüne çıkartılması olduğu bildirildi.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 16

Hugh Jackman'dan heyecanlandıran Wolverine paylaşımları


X-Men serisine Logan ile veda eden Hugh Jackman bir daha Wolverine karakterine hayat vermeyeceğini açıklasa da son sosyal medya paylaşımları hayranlarını heyecanlandırdı. 52 yaşındaki oyuncunun bu durumla alay edip etmediğini tartışılıyor...

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 17

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Sümela Manastırı’na 10 bin ziyaretçi

Sümela Manastırı’na restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından ziyaretçi akını yaşanıyor. Sümela’yı son 1 haftada yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 18

Dilip Kumar (Trajedi Kralı) hayatını kaybetti

Hint sinemasının Trajedi Kralı olarak tanınan Dilip Kumar, 98 yaşında yaşamını yitirdi.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 19

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden müzede Venera Ensemble konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Venera Ensemble" konseri ile sanatseverlerle buluştu.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 20

Düşmek üzere olan kitabeye koruma

Yedikule'deki Narlıkapı burcunda düşme tehlikesi bulunan kitabe için çalışma başlatıldı.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 21

Britney Spears'ın menajerinin ardından avukatı da istifa etti


Yıllardır babasının vasiliğinden kurtulmak için hukuk mücadelesi veren şarkıcı Britney Spears'ın mahkeme tarafından atanan avukatı görevini bırakmak istediğini açıkladı. Geçen gün 25 yıllık menajerinin istifasıyla karşılaşan Spears, vasilik durumu nedeniyle kendi avukatını seçemiyor.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 22

Menajerimi Ara 45. bölüm final fragmanı


Başrollerinden Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nu buluşturan Menajerimi Ara’nın 45. bölüm final fragman yayınlandı.


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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 23

Yönetmen Bong Joon Ho Parasite dizisi hakkında konuştu: Dizi bir kara komedi olacak

Parasite filminin dizisi hakkında konuşan yönetmen Bong Joon Ho, "Dizi bir kara komedi olacak" dedi.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 24

Müze hazır ama eserler satılmış

Tarihçi Prof. Dr. Semavi Eyice'nin Bostancı'daki evinde bulunan paha biçilmez tablo ve eşyalarının, 3 üvey kızı tarafından 200 bin liraya satıldığı ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (8 Temmuz 2021) - 25

Yeni işleri erteleyin / Günlük burç yorumları (8 Temmuz 2021)

Bugün yeni bir şeyler yapacaksanız saat 16.50'den sonrasını tercih edin derim.

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