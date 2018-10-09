Magazin ve sanat turu (9 Ekim 2018)
ntv.com.tr
9 Ekim 2018'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...
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RONALDO TUTUKLANMAMAK İÇİN PORTEKİZ’E DÖNMEK ZORUNDA İDDİASI
Hukuk uzmanları, ABD polisinin dokuz yıl önceki tecavüz soruşturmasını yeniden başlatması üzerine Cristiano Ronaldo'yu uyardı. İtalyan futbol takımı Juventus'ta Ronaldo, tecavüz iddialarıyla ilgili bir ABD mahkemesiyle karşı karşıya gelmemek için ülkesi Portekiz'e dönmek zorunda kalabilir.
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'BENİM KAVGAM KENDİMLE'Söz'ün başarılı ve korkusuz Cumhuriyet Savcısı Derya karakterini canlandıran Deniz Baysal “Yeni şeyler deneyimledikçe daha güçlü hissediyorum. İşim için hırs yaparım, benim kavgam kendimle” dedi.
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TOPKAPI SARAYI'NI EVİNE GETİRDİ (DOĞUM HEDİYESİ)Şarkıcı Robbie Williams, 3. kez anne olan Türk eşi Ayda Field için, California'daki malikanesine Valide Sultan Dairesi'nin benzerini inşa ettirdi.
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TARKAN'DAN EŞİNE BESLENME YASAĞI
Tarkan, temmuz ayında dünyaya gelen kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun sağlığı için ambalajlı gıdayı yasakladı, organik ürün siparişi vermeye başladı.
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YAKLAŞAN ŞOV ÖNCESİ MANKENLERDEN TÜYOLARTamamlanan model seçmeleri ile detayları yavaş yavaş belli olan Victoria’s Secret defilesi öncesi Jasmine Tookes ve Martha Hunt'tan açıklamalar geldi. Tookes mesleğinin zorluklarını, Hunt ise kulisteki atmosferi anlattı.
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87 ÜLKENİN OSCAR ADAYI FİLMİ BELLİ OLDU
91. Oscar Ödülleri’nde ‘Yabancı Dilde En İyi Film’ dalı aday adayları belirlendi. Kendi adayını açıklayan 87 ülkenin filmleri arasından Akademi’nin yapacağı seçimle, Oscar adayı olmaya hak kazanan filmler belirlenecek. İşte Türkiye’nin adayı Ahlat Ağacı’nın rakibi olan 86 film...
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48. YAŞINA ÖZEL 48 KAREYLE MATT DAMONHarvard Üniversitesi’nde başladığı İngilizce eğitimini yarıda bırakarak oyunculuğu tercih eden Matt Damon, ilk oyunculuk deneyimini American Reportory Tiyatrosu ve Boston tiyatrolarında yaşadı. İlk filmi Mystic Pizza’da Julia Roberts ile aynı sahnede oynayan Damon, Courage Under Fire ile dikkatleri üzerine çekti. Çocukluk arkadaşı Ben Affleck ile senaryosunu birlikte yazdıkları Good Will Hunting filmi dünya çapında üne kavuşan oyuncu, Golden Globe ve Oscar En İyi Senaryo ödülü kazandı. Steven Speilberg filmi Saving Private Ryan’daki performansıyla en yetenekli aktörler arasında anılmaya başlayan Matt Damon, 8 ekim itibaniyle 48. yaşını kutluyor. İşte 48. yaşına özel 48 fotoğrafla Matt Damon...
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HOUSE OF CARDS'IN 6. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
Netflix’in merakla beklenen dizisi House of Cards’ın 6. sezon fragmanı yayınlandı. Final sezonu olarak seyirciyle buluşacak olan dizinin fragmanında Robin Wright’ın hayat verdiği ABD Başkan Claire Underwood karakteri öne çıkıyor.
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30 KİLO VEREN ÇİÇEK DİLLİGİL'İN YENİ HEDEFİ
Oyuncu Çiçek Dilligil yaklaşık 3 yıl önce geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 30 kilo verdi. Gün geçtikçe eriyen oyuncu, yeni hedefini belirledi. Ameliyat sonrası beslenmesine dikkat eden ve hemen hemen her gün spora giden Dilligil, 5 kilo daha vereceğini söyledi
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VENOM: THOR RAGNAROK'U GERİDE BIRAKTIDünya genelinde başarılı bir açılış gerçekleştiren Venom, Türkiye'de de rekor bir açılışla Box Office Türkiye'nin birinci sırasına yerleşti. Vizyondaki ilk üç gününde 302.298 seyirci tarafından izlenen film, Ekim ayı tüm zamanların en iyi yabancı film açılışına imza attı. Rekor, geçen sene vizyona giren ve açılışında 280.571 seyirci tarafından izlenen Thor: Ragnarok'a aitti. İşte hafta sonu gişe rakamları...
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FARUK GARİP'İN OĞLU MU?Star TV'nin sevilen dizisi İstanbullu Gelin'in 57. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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SERENA WILLIAMS'TAN '10 MİLYON' KUTLAMASI
Dünyaca ünlü ABD'li tenisçi Serena Williams, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşmasını kızının fotoğrafını paylaşarak kutladı.
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MİLYONLARCA LİTRE BİRA TÜKETİLDİAlmanya'nın Münih kentinde iki hafta süren Oktoberfest sona erdi.Münih'te yapılan ve 2 hafta süren organizasyona 6,3 milyon kişinin katıldığı ve geçen yıla oranla katılımın arttığı belirtildi.
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STAR WARS HAYRANLIĞIYLA FENOMEN OLDU
Star Wars karakteri stormtrooper, bir Instagram fenomenine dönüştü. Mini oyuncak troomp, kah gitar çalıyor, kah bisiklete biniyor.
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2018'İN EN İYİ KORKU FİLMLERİYeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran çevrimiçi bir veri tabanı IMDb 2018'in en iyi korku filmlerini sıraladı. 2016 ya da 2017’de vizyona giren ancak video ve DVD formatı 2018'de yayınlanan filmlerin de listede kendine yer buldu. İşte 2018'in en iyi 60 korku filmi...
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"İYİ Kİ DOĞDUN MELEĞİM"
Şarkıcı The Weeknd, süper model sevgilisi Bella Hadid'in 22'nci yaş gününü "İyi ki doğdun meleğin" notuyla sosyal medyadan kutladı.
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THE MULE'DAN İLK FRAGMANClint Eastwood ve Bradley Cooper'lı The Mule'dan ilk fragman.
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FERHAT GÖÇER ARTIK ALBÜM YAPMAYACAK
Artık CD satış döneminin bittiğini söyleyen Ferhat Göçer, albüm çıkarmayacağını açıkladı. Göçer, "Dijital dünya bambaşka bir dünya. Buna hazırlıklı olmak lazım" dedi.
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YENİ KRALİÇEYE 19. YAŞ KUTLAMASI
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz, Miss Turkey 2018 ikincisi kızı Tara de Viries için doğum günü partisi düzenledi.
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28. AKBANK CAZ FESTİVALİ 17 EKİM’DE BAŞLIYOR
28. Akbank Caz Festivali, 17 Ekim’de Akbank Sanat ve Babylon’da iki konserle başlıyor. 28 Ekim’e kadar sürecek festival, 100’den fazla sanatçının performansıyla 37 ayrı mekanda 37 konser ile gerçekleşecek. Festival kapsamında ayrıca 3 söyleşi ve 16 atölye çalışması hayata geçecek.
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KANUNİ YOLU YARIM KALDI
Kanuni Sultan Süleyman’ın karadan 100 bin kişilik bir ordu ile 1522 yılında Rodos’u fethettiği ve Muğla üzerinden yapılan kara yolculuğunda kullanılan yolun, kültür turizmine kazandırılması çalışmaları yarım kaldı.
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KEREM BÜRSİN VE AFRA SARAÇOĞLU AYNI FİLMDE BULUŞTU
Türkiye’nin ve dünyanın ilk e-spor filmi İyi Oyun’un ortak yapımcılarından olan ve aynı zamanda konuk oyuncu olarak filme destek veren Kerem Bürsin, son dönemin başarılı oyuncusu Afra Saraçoğlu ile birlikte ağabey-kardeş olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak.
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YABANİ OTLARIN ALTINDAN 2200 YILLIK ANTİK KENT ÇIKTI
Antalya'da 7 yıl önce define avcılarının sözlerinden yola çıkarak dağlık bir bölgede yapılan incelemede dikenlerin, yabani otların altında kalmış 2 bin 200 yıllık antik kentin kalıntılarına ulaşıldı.
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GENCEBAY İLE BALA'YA YENİ GÖREVCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı politikalar kurulları üyeliklerine yönelik gerçekleştirdiği atamalar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
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İSPANYA'NIN SIRADIŞI İNSAN KULESİ FESTİVALİ YAPILDI
İspanya'da, geçmişi 18'inci yüzyıla uzanan bir gelenek canlandırıldı ve insandan kuleler oluşturuldu. Bu gelenek, UNESCO'nun "İnsanlığın Manevi Mirası" Listesi'nde de yer alıyor.
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FESTİVAL İÇİN GERİ SAYIMÜçüncü Sinopale Film Festivali bu yıl 25-29 Ekim 2018 tarihleri arasında Hal Sinop Buluşma Merkezi, Sinop Kültür Merkezi ve Sinop Tarihi Paşa Tabyalarında gerçekleştiriliyor.
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HOLLYWOOD FİLMLERİNDE TÜRK İMZASI
Genç yaşında ideallerinin peşinden giderek Kanada'da ilk önce dil, ardından 3D animasyon eğitimi alan Abdullah Ecirli'nin, bugün dünyanın ilgiyle izlediği birçok Hollywood filminde imzası bulunuyor.