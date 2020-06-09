Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020)

9 Haziran 2020'de Türkiye ve dünyada magazin-sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde biraz olsun nefes almanızı sağlayacak magazin ve sanat turu.

09.06.2020 - 17:37 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 17:58

Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 1

Acun Ilıcalı: Survivor'da eleneni ben de kısa süre önce öğreneceğim artık

Acun Ilıcalı, Survivor'dan hemen sonra ekranlara gelen Survivor Ekstra'ya konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Elenme hakkındaki spekülasyonlara açıklık getiren Ilıcalı, Nisa konusunda yaşananları ve performansıyla kendisini şaşırtan yarışmacıları açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 2

Justin Bieber'ın ultra lüks kamp otobüsü

Justin Biber, 1 milyon dolarlık tur otobüsünü alıp eşi Hailey Bieber ile Utah'ta kamp tatiline çıktı. Çift ıssız koylarda yüzme keyfi yaptı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 3

Kylie Jenner karantinayı bitirdi

İki yıl üst üste dünyanın en genç milyarderi unvanını alan ancak Forbes dergisi tarafından sahtecilikle suçlanan Kylie Jenner, karantinadan çıktı. Zenginlerin gittiği gece kulübüne girerken görüntülenen Jenner'ın maske takmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmemesi eleştiri konusu oldu.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 4

Cem Yılmaz'dan takipçilerine sahte hesap uyarısı

Cem Yılmaz, usta oyuncular Şener Şen ve Ferhan Şensoy ile ilgili açılan sahte Twitter hesaplarına karşı takipçilerini uyardı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 5

Trump’ın Twitter’da kafaları karıştıran ‘beğeni’si

Twitter’ı etkili kullanan ve attığı her tweet mercek altına alınan ABD Başkanı Donald Trump, takipçisi olmadığı bir Twitter kullanıcısının mesajına ‘beğeni’ göndermesiyle kafaları karıştırdı. ABD’de ırkçılığın ve şiddetin gündemde olduğu bugünlerde Trump’ın bu beğenisiyle siyahların oyunu almaya çalıştığı yorumları yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 6

Forrest Fenn'in şifrelerini şiire sakladığı gömülü hazine bulundu

ABD’li milyoner antikacı Forrest Fenn’in 10 yıl önce saklayıp şifrelerini 24 satırlık bir şiire gömdüğü 1 milyon dolarlık ünlü hazine bulundu. Yüz binlerce kişinin peşine düştüğü hazineyi bulan kişinin ismi ise açıklanmadı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 7

'Mucize Doktor' Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez ile oyuncu Ece Çeşmioğlu nişanlandı. Ölmez, sevgilisine ocak ayında Belçika'da evlenme teklif etmişti.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 8

Karayip Korsanları'nın yıldızı Johnny Depp'in yıllar içindeki değişimi

En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibi olan Johnny Depp bugün (9 Haziran 2020) 57. doğum gününü kutluyor. İşte 1980'de başladığı kariyerinde Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filmindeki Kaptan Jack Sparrow rolüyle zirve yapan 57 yaşındaki Hollywood yıldızının, kameralar önünde yıllar içindeki değişimi ve filmleri...

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 9

ABD, Prens Andrew'un ifade vermesini istedi

ABD Adalet Bakanlığı; Prens Andrew'un, seks ve insan kaçakçılığıyla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'le yakın ilişkisi nedeniyle ifade vermesini talep etti.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 10

Rafael Nadal ile eşi Xisca Mery Perello ultra lüks yatlarını kendi temizledi

Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olan tenisçi Rafael Nadal, eşi Xisca Mery Perello ile birlikte 2.6 milyon euro değerindeki yatlarını yaza hazırladı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 11

2020'nin şimdiye kadarki en iyi şarkıları

Time dergisi, 2020'nin ilk altı aylık döneminde, bazıları karantina sürecinde üretilen en iyi şarkıları seçti. İşte yılın en iyi 10 şarkısı...

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 12

Sefirin Kızı 16. yeni bölüm fragmanı

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 16. yeni bölüm fragmanına Funda Arar'ın Senden Öğrendim şarkısı damga vurdu.  Sefirin Kızı yeni bölümüyle 15 haziran pazartesi Star'da.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 13

Sex Pistols grubu üyesi John Lydon, Alzheimer’a yakalanan eşine bakıyor

Punk müzik grubu Sex Pistols’ın yıldızı John Lydon, hayatına ‘tam zamanlı bakıcı’ olarak devam ediyor. Eşi Alzheimer’a yakalanan ünlü müzisyen, başkasına güvenmediği için eşinin bakımını üstlendiğini açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 14

Arabalı konserler başlıyor

Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, corona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı’da gerçekleşecek. Türkiye’de bir ilk olacak konserler Kenan Doğulu ile başlayacak.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 15

Ayasofya ne zaman müze oldu? Ayasofya ne zaman yapıldı?

Ayasofya Müzesi 29 Mayıs İstanbul’un fetih yıl dönümü sonrası yeniden Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Gündemdeki tartışmalar sonrası Ayasofya ne zaman müze oldu? ve Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı? sorularının cevabı merakla araştırılıyor. İşte Ayasofya ile ilgili tüm merak edilen detaylar…

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 16

Öpüşme sahnelerinde corona virüs değişikliği

Tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını, sinema sektörünü de değiştirdi. Üstelik sadece gişeyi ve çekimlerin askıya alınmasını değil.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 17

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (8 haziran ayrıntıları)

Survivor'da ödülü kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'ın 101. bölümünde, Santo Domingo'da alışveriş ve 5 yıldızlı otelde konaklama ödülü heyecanı yaşandı. Nefes kesen mücadeleyi kırmızı takım kazandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın ayrıntıları...

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 18

Tiyatroda açık hava dönemi

Kocaeli Şehir Tiyatroları, pandemi sürecinde bir ilki gerçekleştirerek Temmuz ayında corona virüs salgının toplumsal yansımalarını mizahi bir dille anlatan “Mesafeli Kabare” adlı oyunla açık havada seyirciyle buluşacak.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 19

Ajda Pekkan: Alıcısı varsa hemen satabilirim

İstanbul Bahçeköy'deki bin lüks villasını geçtiğimiz yıllarda satışa çıkaran Ajda Pekkan, "Fiyat aynı duruyor. Alıcısı varsa da hemen satabilirim" dedi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 20

Van Gogh kulağını neden kesti?

Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un en ünlü resimleri hangileri? Van Gogh kulağını neden ve nasıl kesti? Van Gogh intihar mı etti? Bir şizofren mi, dahi miydi? İşte Van Gogh hakkında merak edilenler ve Van Gogh’un hayatına dair bilinmesi gerekenler...

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 21

Keanu Reeves'ten Matrix açıklaması

Ünlü yıldız Keanu Reeves Matrix'e dönme nedenini Lana Wachowski'nin ona sunduğu hikayeden kaynaklandığını açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 22

Dolmabahçe Sarayı'nda restorasyon

Dolmabahçe Sarayı'nda Sultan Abdülmecid’e ait 164 yıllık tuğralar restore ediliyor. Sarayın girişindeki Hazine Kapısı'nda bulunan tuğra karantina sürecinde restore edilirken, Saltanat Kapısı'ndaki tuğranın restorasyon çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 23

Çığlık tablosu bilmecesi

Rus milyarder Abramoviç’in Çığlık tablosunu satın aldığı haberlerini yakın kaynaklar yalanladı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 24

Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz: Hukuki işlem başlatacağım

Hatay''ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz (17), köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınladı. 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni olan Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Bir takipçisiyle küfürleşen Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Yaptığı başvuru sonucu hesabı yeniden kullanıma açılan Duymaz, "Bu süreçte beni çok yıprattılar. Yıllardır verdiğim emekler boşa gitti. Bu yapılanlarla ilgili hukuki işlem başlatacağım. Ben yine yemeklerimi yapmaya devam edeceğim. Takipçilerim benim yanımda olmaya devam etsin" dedi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 25

İspanya Kralı Juan Carlos'a yolsuzluk soruşturmasıİ

İspanya kraliyet ailesinden eski kral 1. Juan Carlos'un hızlı tren hattı kontratı için Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar aldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 26

Kahta Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona gelindi

Adıyaman'da, Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 27

Sanatçı Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Ayşegül Atik hayatını kaybetti. 'Bir alışveriş bir fiş' reklamıyla tanınan usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik, En Son Babalar Duyar gibi birçok dizide de rol aldı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 28

Eski denizaltı üssü sanat galerisine dönüştü

Fransa'da eski denizaltı üssü, dünyanın en büyük dijital sanat galerisine dönüştürüldü. Sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan eser için 14 milyon euro (Yaklaşık 110 milyon lira) harcandı.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 29

Billie Eilish'ten ödül eleştirilerine yanıt

Son dönemin en çok konuşulan genç yıldızlarından Billie Eilish, hem giyim tarzı hem de müziği hakkındaki eleştirilere cevap verdi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 30

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel evlendi

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, spor eğitmeni Özlem Öztürk ile sade bir törenle evlendi.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 31

Bollywood yıldızlarına tepki

Hindistan'da ten rengini açmak için piyasaya sürülen kozmetik ürünlerini reklamını yapan Bollywood yıldızları, ABD'den başlayıp tüm dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolara destek verince eleştiri oklarının hedefi oldu.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 32

İspanya'da restoran sektörü yeni normale uyum sağlamaya çalışıyor

İspanya'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği sektörlerden biri olan restoranlar, kayıplarını en aza indirmek için yeni normlara alışmaya çalışıyor. İspanya Restoran Sahipleri Derneği, pandemi nedeniyle restoranların yüzde 20'sinin kapanacağını öngörüyor. (Fotoğraflar: AFP, Reuters)

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 33

İstanbul Modern'de 'Kapı Açık' film programı çevrimiçi devam ediyor

İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi gösterimlerini sürdürüyor. Japonya’dan İtalya’ya farklı coğrafyalarda geçen film seçkisi, 11-30 Haziran tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 34

Tarihi Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 400 gün olarak planlanan kazı çalışmaları 1 buçuk milyon liraya mal olacak.

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Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020) - 35

Efes Antik Kenti’nde sosyal mesafeli yeni dönem

1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme dönemiyle birlikte sosyal mesafeli turlar için Efes Antik Kenti’nde Covid-19 için eylem planı devreye sokuldu. Eylem planında ateş ölçüm bölgeleri, el-ayak dezenfektanı ve sosyal mesafe uyarılarının bulunduğu yerler oluşturuldu.

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