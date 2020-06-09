Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020)

09.06.2020 - 17:37 | Son Güncelleme : 09.06.2020 - 17:58
Justin Biber, 1 milyon dolarlık tur otobüsünü alıp eşi Hailey Bieber ile Utah'ta kamp tatiline çıktı. Çift ıssız koylarda yüzme keyfi yaptı.
İki yıl üst üste dünyanın en genç milyarderi unvanını alan ancak Forbes dergisi tarafından sahtecilikle suçlanan Kylie Jenner, karantinadan çıktı. Zenginlerin gittiği gece kulübüne girerken görüntülenen Jenner'ın maske takmaması ve sosyal mesafeye dikkat etmemesi eleştiri konusu oldu.
Cem Yılmaz, usta oyuncular Şener Şen ve Ferhan Şensoy ile ilgili açılan sahte Twitter hesaplarına karşı takipçilerini uyardı.
Twitter’ı etkili kullanan ve attığı her tweet mercek altına alınan ABD Başkanı Donald Trump, takipçisi olmadığı bir Twitter kullanıcısının mesajına ‘beğeni’ göndermesiyle kafaları karıştırdı. ABD’de ırkçılığın ve şiddetin gündemde olduğu bugünlerde Trump’ın bu beğenisiyle siyahların oyunu almaya çalıştığı yorumları yapıldı.
ABD’li milyoner antikacı Forrest Fenn’in 10 yıl önce saklayıp şifrelerini 24 satırlık bir şiire gömdüğü 1 milyon dolarlık ünlü hazine bulundu. Yüz binlerce kişinin peşine düştüğü hazineyi bulan kişinin ismi ise açıklanmadı.
Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez ile oyuncu Ece Çeşmioğlu nişanlandı. Ölmez, sevgilisine ocak ayında Belçika'da evlenme teklif etmişti.
En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü sahibi olan Johnny Depp bugün (9 Haziran 2020) 57. doğum gününü kutluyor. İşte 1980'de başladığı kariyerinde Karayip Korsanları (Pirates of the Caribbean) filmindeki Kaptan Jack Sparrow rolüyle zirve yapan 57 yaşındaki Hollywood yıldızının, kameralar önünde yıllar içindeki değişimi ve filmleri...
ABD Adalet Bakanlığı; Prens Andrew'un, seks ve insan kaçakçılığıyla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'le yakın ilişkisi nedeniyle ifade vermesini talep etti.
Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olan tenisçi Rafael Nadal, eşi Xisca Mery Perello ile birlikte 2.6 milyon euro değerindeki yatlarını yaza hazırladı.
Time dergisi, 2020'nin ilk altı aylık döneminde, bazıları karantina sürecinde üretilen en iyi şarkıları seçti. İşte yılın en iyi 10 şarkısı...
Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı Star TV’nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 16. yeni bölüm fragmanına Funda Arar'ın Senden Öğrendim şarkısı damga vurdu. Sefirin Kızı yeni bölümüyle 15 haziran pazartesi Star'da.
Punk müzik grubu Sex Pistols’ın yıldızı John Lydon, hayatına ‘tam zamanlı bakıcı’ olarak devam ediyor. Eşi Alzheimer’a yakalanan ünlü müzisyen, başkasına güvenmediği için eşinin bakımını üstlendiğini açıkladı.
Yaz aylarının vazgeçilmez eğlencesi olan konserler, corona virüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun bir şekilde İstanbul Açıkhava Gösteri Merkezi-Yenikapı’da gerçekleşecek. Türkiye’de bir ilk olacak konserler Kenan Doğulu ile başlayacak.
Ayasofya Müzesi 29 Mayıs İstanbul’un fetih yıl dönümü sonrası yeniden Türkiye gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Gündemdeki tartışmalar sonrası Ayasofya ne zaman müze oldu? ve Ayasofya ne zaman kim tarafından yapıldı? sorularının cevabı merakla araştırılıyor. İşte Ayasofya ile ilgili tüm merak edilen detaylar…
Tüm dünyayı etkileyen corona virüs salgını, sinema sektörünü de değiştirdi. Üstelik sadece gişeyi ve çekimlerin askıya alınmasını değil.
Survivor'da ödülü kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'ın 101. bölümünde, Santo Domingo'da alışveriş ve 5 yıldızlı otelde konaklama ödülü heyecanı yaşandı. Nefes kesen mücadeleyi kırmızı takım kazandı. İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve haftanın ayrıntıları...
Kocaeli Şehir Tiyatroları, pandemi sürecinde bir ilki gerçekleştirerek Temmuz ayında corona virüs salgının toplumsal yansımalarını mizahi bir dille anlatan “Mesafeli Kabare” adlı oyunla açık havada seyirciyle buluşacak.
İstanbul Bahçeköy'deki bin lüks villasını geçtiğimiz yıllarda satışa çıkaran Ajda Pekkan, "Fiyat aynı duruyor. Alıcısı varsa da hemen satabilirim" dedi.
Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un en ünlü resimleri hangileri? Van Gogh kulağını neden ve nasıl kesti? Van Gogh intihar mı etti? Bir şizofren mi, dahi miydi? İşte Van Gogh hakkında merak edilenler ve Van Gogh’un hayatına dair bilinmesi gerekenler...
Ünlü yıldız Keanu Reeves Matrix'e dönme nedenini Lana Wachowski'nin ona sunduğu hikayeden kaynaklandığını açıkladı.
Dolmabahçe Sarayı'nda Sultan Abdülmecid’e ait 164 yıllık tuğralar restore ediliyor. Sarayın girişindeki Hazine Kapısı'nda bulunan tuğra karantina sürecinde restore edilirken, Saltanat Kapısı'ndaki tuğranın restorasyon çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.
Rus milyarder Abramoviç’in Çığlık tablosunu satın aldığı haberlerini yakın kaynaklar yalanladı.
Hatay''ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz (17), köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınladı. 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni olan Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Bir takipçisiyle küfürleşen Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Yaptığı başvuru sonucu hesabı yeniden kullanıma açılan Duymaz, "Bu süreçte beni çok yıprattılar. Yıllardır verdiğim emekler boşa gitti. Bu yapılanlarla ilgili hukuki işlem başlatacağım. Ben yine yemeklerimi yapmaya devam edeceğim. Takipçilerim benim yanımda olmaya devam etsin" dedi.
İspanya kraliyet ailesinden eski kral 1. Juan Carlos'un hızlı tren hattı kontratı için Suudi Arabistan'dan milyonlarca dolar aldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da, Kommagene Uygarlığı tarafından yapılan ve hakim bir tepeye konuşlu görünümüyle dikkati çeken Kahta Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Ayşegül Atik hayatını kaybetti. 'Bir alışveriş bir fiş' reklamıyla tanınan usta tiyatro oyuncusu Ayşegül Atik, En Son Babalar Duyar gibi birçok dizide de rol aldı.
Fransa'da eski denizaltı üssü, dünyanın en büyük dijital sanat galerisine dönüştürüldü. Sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan eser için 14 milyon euro (Yaklaşık 110 milyon lira) harcandı.
Son dönemin en çok konuşulan genç yıldızlarından Billie Eilish, hem giyim tarzı hem de müziği hakkındaki eleştirilere cevap verdi.
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, spor eğitmeni Özlem Öztürk ile sade bir törenle evlendi.
Hindistan'da ten rengini açmak için piyasaya sürülen kozmetik ürünlerini reklamını yapan Bollywood yıldızları, ABD'den başlayıp tüm dünyaya yayılan ırkçılık karşıtı protestolara destek verince eleştiri oklarının hedefi oldu.
İspanya'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkilediği sektörlerden biri olan restoranlar, kayıplarını en aza indirmek için yeni normlara alışmaya çalışıyor. İspanya Restoran Sahipleri Derneği, pandemi nedeniyle restoranların yüzde 20'sinin kapanacağını öngörüyor. (Fotoğraflar: AFP, Reuters)
İstanbul Modern Sinema, çevrimiçi gösterimlerini sürdürüyor. Japonya’dan İtalya’ya farklı coğrafyalarda geçen film seçkisi, 11-30 Haziran tarihleri arasında müzenin web sitesi üzerinden yayınlanmaya devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde arkeolojik kazı çalışması başlattı. Yaklaşık 400 gün olarak planlanan kazı çalışmaları 1 buçuk milyon liraya mal olacak.
1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme dönemiyle birlikte sosyal mesafeli turlar için Efes Antik Kenti’nde Covid-19 için eylem planı devreye sokuldu. Eylem planında ateş ölçüm bölgeleri, el-ayak dezenfektanı ve sosyal mesafe uyarılarının bulunduğu yerler oluşturuldu.