Magazin ve sanat turu (9 Haziran 2020)

Köy evinde yaptığı yemeklerle fenomen olan Taha Duymaz: Hukuki işlem başlatacağım

Hatay''ın Yayladağı ilçesinde ailesiyle yaşayan Taha Duymaz (17), köy evindeki mutfağında yaptığı yemek ve tatlı çeşitlerini videoya alarak sosyal medyada yayınladı. 1 milyonu geçen takipçi sayısıyla son günlerin sosyal medya fenomeni olan Duymaz'a çeşitli hesaplardan aldığı reklam ücreti üzerine eleştiriler yapıldı. Bir takipçisiyle küfürleşen Duymaz'ın sosyal medya hesabı, şikayetler üzerine kapatıldı. Yaptığı başvuru sonucu hesabı yeniden kullanıma açılan Duymaz, "Bu süreçte beni çok yıprattılar. Yıllardır verdiğim emekler boşa gitti. Bu yapılanlarla ilgili hukuki işlem başlatacağım. Ben yine yemeklerimi yapmaya devam edeceğim. Takipçilerim benim yanımda olmaya devam etsin" dedi.

HABER DETAY (TIKLA-OKU)