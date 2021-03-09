Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021)

9 Mart 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

09.03.2021 - 17:43

Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 1

Kevin Connolly ortalığı birbirine kattı

ABD'li oyuncu Kevin Connolly, otomobili park ettiği yerden çekilince sinir krizi geçirdi. Yandaki çiçekçi dükkanına giren Connolly, ortalığı birbirine kattı.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 2

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Adli Tıp Kurumu, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 3

Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları


Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, hayata veda etti. Unutulmaz karakterleri canlandıran 62 yaşındaki duayen oyuncunun vefatı sonrası ünlü isim duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte sanat dünyasının Rasim Öztekin mesajlarından bazıları...

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 4

Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda: Cenaze ayrıntıları belli oldu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden usta sanatçı Rasim Öztekin yarın Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 5

Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?

Miami, New York ve Boston'da restoranı bulunan Nusret Gökçe ABD'deki dördüncü restoranını Dallas'ta açtı. Bir mesaj yayınlayan Gökçe, "Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?" ifadelerini kullandı.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 6

Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajının İngiliz basınına yansımaları

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ses getiren röportajları sonrası İngiliz basınının manşetleri de ikiliye ayrıldı. Daha önce ayrılık haberleri İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına verilen “Brexit” adına benzetilerek “Megxit” ifadesiyle verilen ikili için bu kez The Sun gazetesi, Türkçede sürgün anlamına gelen "Exile" kelimesine atıfta bulunarak haberi "Megxile" manşetiyle verdi.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 7

Billie Eilish'ten takıntılı hayranına 5 yıllık uzaklaştırma kararı


Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish (19), taciz gerekçesiyle takıntılı bir hayranına karşı 5 yıllık uzaklaştırma kararı aldırdı.


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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 8

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın değişimi: Yeni bir ben oldum

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı imajını yeniledi. Yeni proje için değişikliğe giden oyuncuyu görenler tanıyamadı.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 9

Dolce & Gabbana'dan meşhur Instagram hesabına 600 milyon dolarlık dava


Dolce Gabbana, Diet Prada isimli ünlü Instagram hesabını yöneten iki ABD’li bloggera, 600 milyon dolarlık (yaklaşık 4,6 milyar TL) iftira davası açtı.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 10

Britney Spears'ın sevgilisi Sam Asghari: Genç bir baba olmak istiyorum


Britney Spears ile 4 yıldan uzun süredir birliktete olan Sam Asghari, ilişkilerini bir sonraki düzeye taşımak istediğini söyledi.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 11

Banksy’den sağlıkçılara destek


İngiliz sokak sanatçısı Banksy, pandeminin ilk dalgası sırasında Southampton Hastanesi’nin duvarına yaptığı Game Changer (Çığır Açan) isimli eserini sağlık çalışanlarına bağışlamak üzere açık artırmaya çıkarıyor.


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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 12

Adele'den yeni rekor

İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı unvanının sahibi olan Adele, yüzyılın en çok satan albümüne sahip kadın şarkıcı olarak tarihe geçti.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 13
The Weeknd, Blinding Lights ile tarihe geçti

Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri olan The Weeknd, Blinding Lights şarkısı ile Billboard Hot 100 listesinde bir yıl boyunca aralıksız ilk 10'da kalarak yeni bir rekor kırdı.


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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 14

Jacinda Ardern: Meghan Markle ile iletişim halindeyiz


Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Kraliyet'teki çatlak, Yeni Zelanda'nın durumunu etkiler mi?" sorusuna, ülkesinde yakın zamanda anayasal statüsünün değişerek bir cumhuriyet haline gelmesi ihtimalinin düşük olduğunu söyleyerek cevap verdi. Ardern, 2018'dan beri Meghan Markle ile iletişim halinde olduklarını söyledi.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 15

Stratonikeia Antik Kenti'nde Osmanlıca yazıtlar

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki, "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nin 2 bin yıllık meclis duvarlarında, o dönemde kullanılan 200'den fazla ürünü ve tavan fiyatlarını gösteren yazıt dikkati çekiyor.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 16

Selin Yeninci: Çok zor ve acı dolu bir süreci atlattım

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak oyuncu Selin Yeninci tedavisinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. İşte Yeninci'nin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 17

Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 120 yıllık tescilli 2 katlı ev, defineciler tarafından talan edildi. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 18

Jennifer Aniston, 11 11 dövmesinin anlamını deşifre etti


Amerikalı ünlü oyuncu Jennifer Aniston bilediğindeki 11 11 dövmesinin ne anlama geldiğini sonunda ifşa etti.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 19

Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak

Star’ın sevilen dizisi ‘Akrep’, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte dizinin yeni bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar...

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 20

The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı


Marvel evreninde Avengers: Endgame olaylarından sonra Sam Wilson (Anthony Mackie) ile Bucky Barnes (Sebastian Stan) üzerine odaklanan ve 19 Mart 2021'de seyirciyle buluşacak The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 21

Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fragmanı


Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 22

Lyrboton Kome Antik Kenti, Arkeopark oluyor

Kepez Belediyesi, bilinir hale getirdiği 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome Antik Kenti’ni, Arkeopark yapmaya hazırlanıyor. Antik kent, planlama çalışması süren Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası projesi için de önemli bir merkez olacak.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 23

Akrep 14. yeni bölüm 2. fragmanı


Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrepin 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 24

Menajerimi Ara kadınlarından sette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması


Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Menajerimi Ara’nın kadınları sette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. 3 kuşaktan kadınların bir araya geldiği projenin oyuncuları ve ekibi birlikte kameralara poz verdi.

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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 25
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı, Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak? (8 Mart 2021 ayrıntıları)

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? sorusunun cevabı belli oldu. Survivor son bölümde sandviç ve havuçlu kek için oynanan ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Yeni bölüm fragmanında ise ilitişim oyununda mücadele eden yarışmacılardan Çağrı'nın sinirlenmesi ve sunucu Murat Ceylan'ın üstüne yürümesi, sonrasında ise konseyde Acun Ilıcalı resti çekmesi gündem oldu. Çağrı'nın bu hareketi 'acaba diskalifiye mi olacak?' sorusunu akıllara getirdi.


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Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021) - 26
Kendinizi şanssız hissetmeyin / Günlük burç yorumları (9 Mart 2021)

Bugün Ay kovada ve yeniliklere ve atılımlara açık bir gün. Moralinizi yüksek tutun.

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