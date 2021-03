Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021)

The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı



Marvel evreninde Avengers: Endgame olaylarından sonra Sam Wilson (Anthony Mackie) ile Bucky Barnes (Sebastian Stan) üzerine odaklanan ve 19 Mart 2021'de seyirciyle buluşacak The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı.



