Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021)

09.03.2021 - 17:43
Kevin Connolly ortalığı birbirine kattı
ABD'li oyuncu Kevin Connolly, otomobili park ettiği yerden çekilince sinir krizi geçirdi. Yandaki çiçekçi dükkanına giren Connolly, ortalığı birbirine kattı.
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Adli Tıp Kurumu, psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ünlü isimlerden Rasim Öztekin mesajları
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gören tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, hayata veda etti. Unutulmaz karakterleri canlandıran 62 yaşındaki duayen oyuncunun vefatı sonrası ünlü isim duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte sanat dünyasının Rasim Öztekin mesajlarından bazıları...
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Usta sanatçı Rasim Öztekin'e veda: Cenaze ayrıntıları belli oldu
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda eden usta sanatçı Rasim Öztekin yarın Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacak.
Nusret Gökçe'den ABD'de yeni restoran: Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?
Miami, New York ve Boston'da restoranı bulunan Nusret Gökçe ABD'deki dördüncü restoranını Dallas'ta açtı. Bir mesaj yayınlayan Gökçe, "Erzurum'dan Dallas kaç kilometre?" ifadelerini kullandı.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın röportajının İngiliz basınına yansımaları
Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın ses getiren röportajları sonrası İngiliz basınının manşetleri de ikiliye ayrıldı. Daha önce ayrılık haberleri İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkışına verilen “Brexit” adına benzetilerek “Megxit” ifadesiyle verilen ikili için bu kez The Sun gazetesi, Türkçede sürgün anlamına gelen "Exile" kelimesine atıfta bulunarak haberi "Megxile" manşetiyle verdi.
Billie Eilish'ten takıntılı hayranına 5 yıllık uzaklaştırma kararı
Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olarak tarihe geçen Billie Eilish (19), taciz gerekçesiyle takıntılı bir hayranına karşı 5 yıllık uzaklaştırma kararı aldırdı.
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Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'nın değişimi: Yeni bir ben oldum
Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Damla Ersubaşı imajını yeniledi. Yeni proje için değişikliğe giden oyuncuyu görenler tanıyamadı.
Dolce & Gabbana'dan meşhur Instagram hesabına 600 milyon dolarlık dava
Dolce Gabbana, Diet Prada isimli ünlü Instagram hesabını yöneten iki ABD’li bloggera, 600 milyon dolarlık (yaklaşık 4,6 milyar TL) iftira davası açtı.
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Britney Spears'ın sevgilisi Sam Asghari: Genç bir baba olmak istiyorum
Britney Spears ile 4 yıldan uzun süredir birliktete olan Sam Asghari, ilişkilerini bir sonraki düzeye taşımak istediğini söyledi.
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Banksy’den sağlıkçılara destek
İngiliz sokak sanatçısı Banksy, pandeminin ilk dalgası sırasında Southampton Hastanesi’nin duvarına yaptığı Game Changer (Çığır Açan) isimli eserini sağlık çalışanlarına bağışlamak üzere açık artırmaya çıkarıyor.
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Adele'den yeni rekor
İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı unvanının sahibi olan Adele, yüzyılın en çok satan albümüne sahip kadın şarkıcı olarak tarihe geçti.
Jacinda Ardern: Meghan Markle ile iletişim halindeyiz
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, "Kraliyet'teki çatlak, Yeni Zelanda'nın durumunu etkiler mi?" sorusuna, ülkesinde yakın zamanda anayasal statüsünün değişerek bir cumhuriyet haline gelmesi ihtimalinin düşük olduğunu söyleyerek cevap verdi. Ardern, 2018'dan beri Meghan Markle ile iletişim halinde olduklarını söyledi.
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Stratonikeia Antik Kenti'nde Osmanlıca yazıtlar
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki, "Gladyatörler Kenti" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nin 2 bin yıllık meclis duvarlarında, o dönemde kullanılan 200'den fazla ürünü ve tavan fiyatlarını gösteren yazıt dikkati çekiyor.
Selin Yeninci: Çok zor ve acı dolu bir süreci atlattım
Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak oyuncu Selin Yeninci tedavisinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. İşte Yeninci'nin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...
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Trabzon'da defineciler tarihi evi talan etti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 120 yıllık tescilli 2 katlı ev, defineciler tarafından talan edildi. Evde 10 metrelik çukur kazan defineciler, çıkardıkları hafriyatı da içine yığdı. Eve gelen sahipleri karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı.
Jennifer Aniston, 11 11 dövmesinin anlamını deşifre etti
Amerikalı ünlü oyuncu Jennifer Aniston bilediğindeki 11 11 dövmesinin ne anlama geldiğini sonunda ifşa etti.
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Akrep 14. bölüm fotoğrafları: Tek amacı intikam almak
Star’ın sevilen dizisi ‘Akrep’, perşembe günleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor. İşte dizinin yeni bölüm fotoğrafları ve yaşanacaklar...
The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı
Marvel evreninde Avengers: Endgame olaylarından sonra Sam Wilson (Anthony Mackie) ile Bucky Barnes (Sebastian Stan) üzerine odaklanan ve 19 Mart 2021'de seyirciyle buluşacak The Falcon and the Winter Soldier'ın karakter afişleri yayınlandı.
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Seni Çok Bekledim 7. yeni bölüm fragmanı
Başrollerinde; Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu’nun yer aldığı Star TV'nin yeni dizisi Seni Çok Bekledim’in 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Lyrboton Kome Antik Kenti, Arkeopark oluyor
Kepez Belediyesi, bilinir hale getirdiği 2 bin 200 yıllık Lyrboton Kome Antik Kenti’ni, Arkeopark yapmaya hazırlanıyor. Antik kent, planlama çalışması süren Kuzey Antalya Ekoturizm Rotası projesi için de önemli bir merkez olacak.
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Akrep 14. yeni bölüm 2. fragmanı
Başrollerinde; Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy ve Yusuf Çim gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TVnin yeni dizisi Akrepin 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
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Menajerimi Ara kadınlarından sette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması
Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Menajerimi Ara’nın kadınları sette 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı. 3 kuşaktan kadınların bir araya geldiği projenin oyuncuları ve ekibi birlikte kameralara poz verdi.
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