Magazin ve sanat turu (9 Mart 2021)

Selin Yeninci: Çok zor ve acı dolu bir süreci atlattım

Dünyada milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüse yakalanıp kurtulanlar arasında sanat, eğlence ve spor dünyasının tanınan isimleri de var. Kimi daha önce hiç yaşamadığı bir titremeyi, kimi acıyı anlatıyor. Sabahları hala öksürdüğünü söyleyen de var, sosyal izolasyona dikkat çeken de. Son olarak oyuncu Selin Yeninci tedavisinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu olduğunu açıkladı. İşte Yeninci'nin sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar ve corona virüsü yenen diğer ünlü isimler...



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