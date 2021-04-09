Magazin ve sanat turu (9 Nisan 2021)

09.04.2021 - 17:26
Gareth Bale: Uzaylılar var, gözümle gördüm
Gallerli ünlü futbol yıldızı Gareth Bale, uzaylıların varlığına inandığını belirterek, "Ben kendim de UFO gördüm" dedi.
Mike Pence'den milyon dolarlık kitap anlaşması
ABD esi Başkan Yardımcısı Mike Pence, yaptığı kitap anlaşmasıyla Trump döneminin en kazançlı kişisi oldu. İki kitaplık anlaşmadan 3 - 4 milyon dolar civarında para alacağı konuşulan Pence anılarını yazıya dökecek.
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Meghan Markle ve Prens Harry’nin evinden polise 9 ayda 9 arama
Oprah Winfrey’e verdikleri röportajda güvenlik endişesi taşıdıklarından söz eden Meghan Markle ve Prens Harry’nin ABD’deki malikanesinden polisin dokuz kez arandığı ortaya çıktı. Meghan Markle, röportajda Prens Harry’nin korumalarının alınmaması için kraliyet ailesine mektupla yalvardığını açıklamıştı.
Tiger Woods'un neden kaza yaptığı belirlendi: Aşırı hız
ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un 23 Şubat'ta Los Angeles'ta geçirdiği trafik kazasına aşırı hızın neden olduğu belirtildi.
Bergüzar Korel'den işletmeci kadınlara ücretsiz reklam
Bergüzar Korel, küçük işletmeci kadınlara sürpriz yaparak büyük bir destek projesine imza attı. Ünlü oyuncu, sosyal medyada el emeği ürünlerini satarak ayakta durmaya çalışan kadınların ürünlerini tanıtan videolar çekti.
Mısır'da 3 bin yıllık antik bulundu
Mısır Tarihi Eserler Kurumu, 3 bin yıl öncesine ait antik kent bulunduğunu açıkladı.
Khloe Kardashian'ın korktuğu başına geldi: Filtresiz fotoğrafı sızdı
Khole Kardashian'ın, filtresiz fotoğrafı sosyal medyaya sızdı. Kardashian, fotoğraflarının yayılmasını önlemeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
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2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın finalistleri belli oldu
2021 Yılın Kuş Fotoğrafçısı Yarışması'nın (Bird Photographer of the Year - BPOTY) finalistleri, 73 ülkeden 22 binden fazla başvuru arasından seçildi. Kazananlar, 1 Eylül'de açıklanacak ve fotoğraflar William Collins'in hazırladığı kitapta yer bulacak.
Kağıt Ev dizisinden çarpıcı afiş
Star’ın yeni dizisi Kağıt Ev’in merakla beklenen afişi yayınlandı. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın paylaştığı dizinin afişi, büyük merak uyandırdı.
Korkuteli'nde tarihi eserleri müzeye vermeyiz nöbeti: 532 yıldır buradalar
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde cami duvarında kullanılan Geç Roma dönemine ait tarihi eserlerin sökülerek taşınması için müze yetkilileri çalışma başlattı. Bu sabah saatlerinde köye gelen müze yetkilileri inceleme yaparken, mahalleli ise eserlerin götürülmemesi için oturma eylemine başladı.
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Tülin Şahin: Genç kadınlara ilham olduk
Tülin Şahin’in moderatör olduğu Genç Müslüman Kadınlar Zirvesi’nde; Ginella Massa, Ala Hamdan ve Farah Yasmine, kadınlara mesaj gönderdi
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Lady Gaga ve Jared Leto House of Gucci'nin setinde tanınmaz halde
Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği House of Gucci filminin çekimleri, İtalya'nın Roma kentinde devam ediyor. Hayranları Lady Gaga, Jared Leto ve Adam Driver'ı set fotoğraflarından tanımakta güçlük çekti.
Kenan Doğulu'dan Hollywood filmi gibi klip
Kenan Doğulu, son stüdyo albümü Vay Be'nin beşinci klibini Boğazımdan Geçmiyor şarkısına çekti. Bugünden itibaren tüm müzik kanallarında ve dijital platformlarda yayına giren klip, Hollywood filmlerine benzetildi.
Gerard Butler otomobilde uyuyakaldı
Hollywood yıldızı Gerard Butler, önceki gün Malibu'da objektiflere takıldı. Otomobilini bir benzin istasyonuna park eden Butler, radyoda müzik dinlerken birden başı öne düştü ve derin bir uykuya daldı.
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Tarkan'dan Sezen Ünlü paylaşımı
Tarkan, sosyal medya hesabıdan İzmir'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından öldürülen 5 aylık hamile Sezen Ünlü (16) hakkında paylaşım yaptı.
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Michelangelo Caravaggio'nun olabileceği düşünülen tablonun satışı durduruldu
İspanya Kültür Bakanlığı, ünlü İtalyan ressam Michelangelo Caravaggio'ya ait olabileceği düşünülen bir tablonun İspanya dışına çıkarılmasını önlemek amacıyla açık artırma ile satışını durdurdu.
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Can Bonomo'dan yeni şarkı: Kaplan
Son teklisi Yine Karşılaşırsak hala listelerin üst sıralarında yerini korurken, Can Bonomo 16 Nisan’da Kaplan isimli yeni şarkısı ve klibini dinleyicilerle buluşturuyor.
Belçika'da ormanda sergilenen ahşap dev heykellere ziyaretçi akını
Belçika'da geri dönüşüm sanatçısı Thomas Dambo tarafından tasarlanan ahşaptan heykeller orman içinde sergileniyor. Dev boyutlarıyla daha görkemli hale gelen 7 büyük ahşap heykel, geri dönüşümün önemine dikkat çekiyor.
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Kim Kardashian ve ailesinin yeni şovu başlıyor
Kim Kardashian ve ailesi, kendilerini üne kavuşturan ve dünya çapında fenomen olmalarını sağlayan Keeping Up with the Kardashians programının ardından yeni bir şovla ekrana dönüyor.
Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fotoğrafları
Star'ın sevilen dizisi Sefirin Kızı 48. bölümüyle 12 Nisan Pazartesi ekrana gelecek. Yeni bölümde Mavi ona karşı hazırlanan tuzaktan habersiz kendi kararsızlık cehenneminde yanmaktadır. İşte Sefirin Kızı yeni bölüm konusu ve fotoğrafları...
Ayşegül Çınar eski sevgilisi için koruma kararı aldırdı
Oyuncu Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu koyduğunu iddia ettiği eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu için mahkemeye başvurarak koruma kararı aldırdı.
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Catherine Zeta Jones: En büyük hayalim tatlı yemek
Hollywood'un 51 yaşındaki, iki çocuk annesi ünlü oyuncusu Catherine Zeta Jones yıllara meydan okuyor. Jones, yıllardır hiç bozulmayan formunun sırrını açıkladı.
Samsun'da defineciler tarihi kiliseyi talan etti
Samsun'da turistik değer taşıyan tarihi Rum kilisesi, defineciler tarfından harabeye çevrildi. Bölgenin yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirten bölge halkı, kilisenin restore edilip tekrar turizme kazandırılmasını istedi.
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Film sonlarında en çok teşekkür edilen oyuncular listelendi
İsimleri, filmlerin kapanış jeneriğinin sonuna "teşekkür" başlığı altında konulan isimler listelendi. İşte tüm zamanların en çok minnet duyulan ekran yıldızları...
Emre Aşık'ın Yağmur Sarnıç'a açtığı tazminat davasında karar
Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'a açtığı tazminat davasının sonucu belli oldu. Mahkeme, Aşık'ın açtığı davayı reddetti.
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Yılbaşı tiyatro oyunundan zirveye:Kristen Stewart
Aktivist ruhu ve verdiği özgürlük mesajlarıyla Hollywood'un son dönemde parlayan isimlerinden Kristen Stewart bugün (9 Nisan 2021) 31. yaşını kutluyor. Fox şirketi için çalışan yapımcı John Stewart ile Avustralya kökenli senaryo denetçisi Jules Stewart'ın kızı olan Kristen, 9 Nisan 1990'da Los Angeles, California’da dünyaya geldi. 7. sınıfa kadar okula devam eden Kristen Stewart liseyi uzaktan eğitimle bitirdi. Oyunculuğa henüz 8 yaşındayken rol aldığı yılbaşı tiyatro oyunu ile başlayan Stewart, ilk sinema rolünü ise Disney Channel için 1999'da çekilen The Thirteenth Year'da oynadı. İlk büyük Holywood yapımı filmi David Fincher imzalı Panic Room olan Stewart, Twilight (Alacakaranlık) serisiyle kariyerinden zirve yaptı. En çok kazanan aktrisler listesinde yer alan, kırmızı halıda gülümsemeyi sevmeyen, elmalı tart konusunda uzman olan Stewart'ın hobileri arasında direk dansı var. İşte yılbaşı tiyatro oyunundan Hollywood yıldızlığına yükselen Kristen Stewart'ın kariyerinde imza attığı filmler...
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Sefirin Kızı 48. yeni bölüm fragmanı
Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı, Star’ın sevilen dizisi Sefirin Kızı’nın 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
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Denizli'nin kekiği tescillendi
Denizli'de Pamukkale Belediyesi'nin kentte üretilen kekik için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı Coğrafi İşaret Tescil başvurusu kabul edildi.
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? (8 Nisan 2021)
Survivor'da ödül ve anlat bakalımı kim kazandı? sorularınını cevapları belli oldu. Batuhan ve Poyraz'ın takım kaptanı seçildiği Survivor son bölümde ödül oyununu gönüller takımı kazandı. Eğlenceli dakikalara sahne olan Anlat Bakalım'ı ise ünlüler takımı kazandı. İşte Survivor 2021'in 8 Nisan tarihli 65. bölümünde yaşananlardan ayrıntılar...
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