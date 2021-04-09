Magazin ve sanat turu (9 Nisan 2021)

Yılbaşı tiyatro oyunundan zirveye:Kristen Stewart



Aktivist ruhu ve verdiği özgürlük mesajlarıyla Hollywood'un son dönemde parlayan isimlerinden Kristen Stewart bugün (9 Nisan 2021) 31. yaşını kutluyor. Fox şirketi için çalışan yapımcı John Stewart ile Avustralya kökenli senaryo denetçisi Jules Stewart'ın kızı olan Kristen, 9 Nisan 1990'da Los Angeles, California’da dünyaya geldi. 7. sınıfa kadar okula devam eden Kristen Stewart liseyi uzaktan eğitimle bitirdi. Oyunculuğa henüz 8 yaşındayken rol aldığı yılbaşı tiyatro oyunu ile başlayan Stewart, ilk sinema rolünü ise Disney Channel için 1999'da çekilen The Thirteenth Year'da oynadı. İlk büyük Holywood yapımı filmi David Fincher imzalı Panic Room olan Stewart, Twilight (Alacakaranlık) serisiyle kariyerinden zirve yaptı. En çok kazanan aktrisler listesinde yer alan, kırmızı halıda gülümsemeyi sevmeyen, elmalı tart konusunda uzman olan Stewart'ın hobileri arasında direk dansı var. İşte yılbaşı tiyatro oyunundan Hollywood yıldızlığına yükselen Kristen Stewart'ın kariyerinde imza attığı filmler...



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