Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2020)

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor 2020'de bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları belli oldu. Nefes kesen dokunulmazlık oyununda Cemal Can ile Barış adlarını finale yazdırdı. Kıran kıran geçen mücadelede Barış sakatlanarak yarışmadan çekilmek zorunda kalınca, bireysel dokunulmazlık Cemal Can'ın oldu. Survivor Cemal Can, aday konseyinde ilk eleme adayı olarak Elif'in ismini verdi.

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