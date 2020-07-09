Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2020)

09.07.2020 - 17:41
Hakkarili çoban fenomen oldu
Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde, yayınladığı komik videoları yüz binlerce kişi tarafından izlenen çoban Remzi Kartal (22), sosyal medyada fenomen oldu. Kartal Instagram'da 250 bin, YouTube'da ise 51 bin aboneye ulaştı.
Hayko Cepkin'in senfonik konseri YouTube'da
Hayko Cepkin, 31 Ocak'ta 60 kişilik senfoni orkestrasıyla verdiği "An Epic Symphony Hayko Cepkin" adlı özel konserin kaydını YouTube kanalında yayınladı.
Bodrum Kalesi su altı arkeolojisi meraklılarını bekliyor
İkinci etap restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yaklaşık 1100 metrekare kapalı sergi alanı hizmete açılan Bodrum Kalesi'ndeki su altı arkeolojisi müzesi, kültürel faaliyetler açısından cazibe merkezi haline geliyor.
Ünlü yapımcı Ronald L. Schwary hayatını kaybetti
Hollywood'un Oscar ödüllü yapımcısı Ronald L. Schwary 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Karantina sürecinde gizlice çekilen Zendaya ve John David Washington’lı film: Malcolm & Marie
Euphoria dizisinin yaratıcısı Sam Levinson, karantina sürecinde Zendaya ve John David Washington’ın başrollerinde yer aldığı Malcolm Marie filmini çekti. Salgına karşı yüksek güvenlik önlemleri alınarak gizlice çekilen filmden ilk kare de yayınlandı.
Asuman ve Mükremin ayrılığın eşiğinde (Bir Demet Tiyatro)
Bir Demet Tiyatro’nun, Cumartesi ve Pazar günü Star TV'de yayınlanacak olan bölümleri herkesi ekran başına kilitleyecek. Asuman ve Mükremin ayrılığın eşiğine gelir. Cumhur Zimmet, Çıtır Ailesi'ne yemeğe gelecektir, Züleyha, Eyvah Necdet’i başka bir kadınla görür....
Batwoman dizisinin yeni başrolü Javicia Leslie
Hollywood’da esen ırkçılık karşıtı rüzgar, Batwoman karakterinin ilk kez bir siyah oyuncu tarafından canlandırılmasını sağladı. Javicia Leslie, sıra dışı özellikleriyle seyirciyi şaşırtacak olan Batwoman karakteri için pelerini giymeye hazırlanıyor.
Glee dizisi oyuncusu Naya Rivera gölde kayboldu
Oğluyla birlikte botla göle açılan Glee dizisi oyuncusu Naya Rivera, bir daha geri dönmedi. Rivera'nın 4 yaşındaki oğlu botta yalnız başına bulunurken, ünlü oyuncuyu arama çalışmaları sürüyor.
Myrleia Antik Kenti’nde çalışmalar başlıyor
Bursa'da, Mudanya Belediyesi, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla projelendirdiği Myrleia Arkeoparkı için Bursa Müze Müdürlüğü ile protokol imzaladı. Myrleia-Apemeia Antik Kenti koruma alanında, arkeolojik kazı çalışmaları başlıyor.
Temizlik işçilerinden konser
Antalya’nın caddelerini, parklarını pırıl pırıl yapan Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, bu kez belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanan mini konser için bir araya geldi. Dün akşam yayınlanan konser, saatler içinde binlerce beğeni aldı.
Rubato Grubu’nun solisti Özer Arkun'un sevgilisinden darp iddiası
Rubato Grubu’nun solisti Özer Arkun’un kendisine şiddet uyguladığını iddia eden kız arkadaşı B.Y., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Arkun’un yerdeki kanları temizlediği görüntüler soruşturma dosyasına girdi. Arkun’un avukatı tarafından yapılan açıklamada ise, "Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır" ifadelerine yer verildi.
Oscar kazanan Hair Love dizi oluyor
Matthew Cherry'nin Oscar'lı kısa animasyonu Hair Love, dizi olarak seyirci karşısına çıkacak.
Moss'un yeni proje belli oldu
Ünlü yıldız Elisabeth Moss, mini bir dizide Katil Candy Montgomery'i canlandıracak.
Kayseri’nin zengin mutfağı geleceğe miras kalacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yöresel lezzetlere yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen Gastronomi Turizmi Çalıştayı’nı kitaplaştırdı.
Ressam Sacha Jafri rekora koşuyor
Ressam Sacha Jafri iki futbol sahası büyüklüğündeki tablosuyla rekor kırmayı hedefliyor.
Arap milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in Los Angeles'taki evi 32,5 milyon dolara satışta
Arap dünyasının en zenginlerinden biri olarak tanınan ve mayıs ayında 79 yaşında hayatını kaybeden Suudi milyarder Şeyh Saleh Abdullah Kamel’in varisleri, Los Angeles’taki lüks malikaneyi 32,5 milyon dolara satışa çıkardı.
Bergüzar Korel'den pişti paylaşımı
Sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alan Bergüzar Korel şimdi de pişti paylaşımıyla gündemde.
Bodrum'da arabada ve teknede sinema keyfi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, corona virüs tedbirleri kapsamında, uzun süre evde kalan vatandaşlara moral olması için arabada ve teknede sinema etkinliği düzenlendi.
Jumanji: Yeni Seviye'nin (Jumanji: The Next Level) 800 milyon dolarlık gişe başarısı
Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Blac ve Karen Gillan’ın başrolleri paylaştığı Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level) filmi büteçesini 6'ya katlayarak gişede 800 milyon dolar kazandı.
Yapımcı Mustafa Uslu’ya şantaj: Vurulmak istemiyorsan 300 bin ver
Mustafa Uslu, kendisine ‘Kurşun yemek istemiyorsan 300 bin lira ver’ diye şantaj yapan kişileri ihbar etti. Ünlü yapımcı, polislerle iş birliği yaparak kendisinden para isteyen kişiyi suçüstü yakalattı. Yağmacı ve iş birlikçileri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinemalarda haftanın tek filmi: Kızım Gibi Kokuyorsun
Corona virüs salgını dolayısıyla geçici olarak faaliyetleri durdurulan ve 1 Temmuz itibarıyla yeniden kapılarını açan sınırlı sayıdaki sinema salonlarında bu hafta sadece 1 film vizyona girecek.
Formula 1 şampiyonu Lewis Hamilton: Köpeğim artık vegan
Formula 1'de altı dünya şampiyonluğu bulunun, Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, bulldog cinsi köpeği Roscoe'yi tamamen vegan yaptığını duyurdu.
Arabalı sinemadan sonra Paris'te yüzen sinema
Corona virüs salgınından dolayı sosyal mesafeyi korumak için arabalı sinemanın sıklaşmasının ardından Fransa’nın başkenti Paris’te ‘yüzen sinema’ dönemi başlıyor.
Jude Law yeni Peter Pan filminde Captain Hook adayı
Son olarak başrolde yer aldığı The New Pope dizisiyle büyük beğeni toplayan Jude Law'ın yeni Peter Pan uyarlaması Peter Pan Wendy'de Captain Hook rolü için görüştüğü belirtildi.
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ'dan torunuyla ilk fotoğraf
Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ, kızı Banu Ilıcalı'nın yeni doğan bebeğiyle ilk paylaşımını yaptı.
Meryem Uzerli Berlin'de kafe açıyor (Ünlü isimlerin yatırımları)
Oyuncu Meryem Uzerli, yıllardır hayalini kurduğu kafe projesini hayata geçiriyor. Berlin'de iki mekan açmaya hazırlanan oyuncu, elbette farklı sektöre yatırım yapan ilk ünlü isim değil. İşte Uzerli'nin yeni projesinden ayrıntılar ve ünlülerin yatırımları...
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Survivor 2020'de bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? sorularının cevapları belli oldu. Nefes kesen dokunulmazlık oyununda Cemal Can ile Barış adlarını finale yazdırdı. Kıran kıran geçen mücadelede Barış sakatlanarak yarışmadan çekilmek zorunda kalınca, bireysel dokunulmazlık Cemal Can'ın oldu. Survivor Cemal Can, aday konseyinde ilk eleme adayı olarak Elif'in ismini verdi.
Kanye West: Başkan adayı olmam Elon Musk'ın tavsiyesi
Rap şarkıcısı Kanye West, ABD Başkanlığı için aday olması fikrini yakın arkadaşı, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan aldığını açıkladı. Kürtaj ve aşı karşıtı olduğunu söyleyen West ayrıca, adaylık duyurusunun gerçek olmadığı, sadece albüm öncesi tanıtım faaliyeti olduğu iddialarına da karşı çıktı.
Meghan Markle ve Prens Harry, Sussex Royal'in kapanması için başvurdu
Meghan Markle ve Prens Harry, Kraliyet görevlerini bıraktıktan sonra polemiklere neden olan Sussex Royal markasının kapanması için resmi başvuruda bulundu.
Tom Hanks: Bahanelerinize karnım tok
Bugün 64. doğum gününü kutlayan Tom Hanks, yayınladığı bir videoda corona virüse karşı alınan önlemlere uymayan kişilere saygı duymadığını ve bahanelerine karnının tok olduğunu söyledi.