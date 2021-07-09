Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021)

Nick Cannon bir yılda dört kez baba oldu (Üç ayrı anneden dört bebek)

Şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuğu bulunan aktör Nick Cannon, bir yılda dört kez baba oldu. Cannon, "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" dedi.

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