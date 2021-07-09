Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021)

09.07.2021 - 16:10
Nick Cannon bir yılda dört kez baba oldu (Üç ayrı anneden dört bebek)
Şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuğu bulunan aktör Nick Cannon, bir yılda dört kez baba oldu. Cannon, "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" dedi.
Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti
Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, ABD'de kıyafetinin müstehcen bulunmasından dolayı uçağa alınmadığını iddia etti. Sosyal medya hesabından başına gelen durumu anlatan Saypınar, gözyaşlarına hakim olamadı. Saypınar'ı a dünyanın dört bir yanından destek mesajları yağdı.
Joe Biden'dan oğluna: Bağımlılık hastalığını annemden ve benden aldın
ABD Başkanı Joe Biden’ın skandallarla ünlü oğlu Hunter Biden’a yazdığı mesajda, madde bağımlılığının ailesinde genetik bir hastalık olduğunu söylediği ortaya çıktı.
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Uluslararası Türk Sinema Film Arşivi tehlike altında
Türkile'de yayınlanan neredeyse tüm filmlerin arşivinin bulunduğu Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Uygulama ve Araştırma Merkezi için istenen deprem risk analiz ve filmlerin mevcut durumuna ilişkin raporlar açıklandı. "Mekanlar koleksiyonların saklanmasına yönelik uygun depolama şartlarına haiz değildir" tespiti yapıldı.
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Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher eleştiriler sonrası zayıfladı
Kaslı vücuduyla altı kez Mr. Olympia'yı kazanan Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher, resmen eridi. Birkaç yıl öncesine kadar 105 kiloyu geçen Christopher, sağlıklı beslenmeye ve düzenli spor yapmaya başladıktan sonra fazla kilolarından kurtuldu.
Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya kaçak iskele iddiasına inceleme
Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, Özel mülktür tabelası astığı iddia edildi. Bunun üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
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Leonardo da Vinci'nin Head of a Bear adlı çizimi rekor fiyata satıldı
İtalyan ressam ve mucit Leonardo da Vinci'nin bir çizimi, Londra'daki bir müzayedede 12,1 milyon dolarlık (yaklaşık 104 milyon lira) rekor bir fiyata satıldı. Sadece 7x7santimetre boyutlarında olan Head of a Bear (Bir Ayının Başı) adlı çizim 500 yıldan daha eski olma özelliğini taşıyor.
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Marion Cotillard'ın elbisesi 322 saatte yapıldı
Marion Cotillard, 2021 Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya damga vurdu. 45 yaşındaki oyuncunun dikkatleri üzerine çeken dantel katmanlar ve süslemelerle oluşturulan elbisesinin yapımı 322 saat sürdü.
Avustralyalı yıldız Isla Fisher pijama alışverişinde
Hollywood yıldızı Isla Fisher, Sidney'de alışveriş yaparken görüntülendi. Pijama alan 45 yaşındaki yıldızın uzun baskılı eteğinin üzerine tercih ettiği krem örgü kazağını, keçe şapka ile kombinlemesi ve maske takması tanınmasına engel oldu.
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Kazara Aşk 4. yeni bölüm fragmanı
Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk’ın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
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İngiltere tarihinde bir ilk: Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı'nın bahçesini halkın kullanımına açtı
İngiltere tarihinde ilk kez halk, Kraliçe 2. Elizabeth’in yaşadığı Buckingham Saray’nın bahçelerinde özgürce dolaşma fırsatı buldu. Bugün başlayan uygulamayla İngilizler, Buckingham Sarayı’nın bahçelerinde piknik yaptı, doyasıyla fotoğraf çekti.
Çocuklarına heavy metal gruplarının isimleri verdi: Metallica, Slayer ve Pantera
Belgesel film yapımcısı David Farrier; Yeni Zelandalı üç çocuk annesi bir kadının, çocuklarına isim olarak üç ünlü heavy metal grubunu adını seçtiğini açıkladı.
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Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya
Başrollerinde; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara, final bölümüyle Pazar günü izleyiciyle buluşuyor.
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Deniz Akkaya'nın itirazı reddedildi: 3 gün hapse girecek
Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsine çarptırılan Deniz Akkaya’nın karara itirazı reddedildi. Ünlü manken cezaevine girecek.
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Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında ilk kez kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi.
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Sharon Stone’a 38 yaş küçük sevgili: Rapçi RMR’yle aşk yaşıyor
Hollywood yıldızı Sharon Stone'un kendisinden 38 yaş küçük rapçi RMR ile birlikte olduğu konuşuluyor.
Robert Downey Jr'ın yönetmen babası Robert Downey Sr hayatını kaybetti
Sinemanın efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Robert Downey Sr hayatını kaybetti. Robert Downey Jr, babasıyla ilgili acı haberi sosyal medya hesabından doğruladı.
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Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan 98 parça mozaiklerin, Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınma işlemi tamamlandı.
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Quentin Tarantino sinema salonu satın aldı
Quentin Tarantino 10. ve son filmi sonrası yönetmenliğe veda edeceğini açıklasa da sinema için çalışmaya devam ediyor. Yakın zamanda Los Angeles’ta bulunan tarihi sinema salonu New Beverly’i yeniden açan 58 yaşındaki yönetmen, şimdi de yine Los Angeles’taki tarihi Vista Theatre’ı aldığını duyurdu.
Nijerya'da Kapadokya temalı restoran
Nijerya'nın başkenti Abuja'da açılan Kapadokya temalı restoran, müşterilerine, Türkiye'ye hiç gitmeden Kapadokya deneyimi yaşatıyor.
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Kazara Aşk en çok izlenen dizi oldu
Star’ın yeni dizisi Kazara Aşk, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitledi.
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On5Sıfır7 Film Haftası'nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği On5Sıfır7 Film Haftası'nın açılış töreni, Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.
Haftanın filmleri (9 Temmuz 2021)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımı ise Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi Black Widow...
Halk ozanı Ahmet Yurt, yaşamını yitirdi
Tuncelili halk ozanlarından Hozatlı Ahmet Yurt Dede olarak bilinen Ahmet Yurt (87) hayatını kaybetti.
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Marvel Dizisi What If...? fragmanı yayınlandı
Marvel çizgi romanlarının sonsuzluğa uzanan dünyası, What If...? ile bir animasyon dizisine dönüştü. Dizinin ilk fragmanında Black Panther, Doctor Strange, Thor, Killmonger, Yondu ve Peggy Carter seyirciyle buluştu.
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Gayrimenkul konuları için iyi bir gün/ Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021)
Ev almak, satmak, kiralamak veya tadilat, olmadı kıyı köşe temizlik için iyi bir gün.