Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021)

9 Temmuz 2021'de Türkiye ve dünyada magazin ve sanat gündeminde hangi gelişmeler yaşandı? Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

09.07.2021 - 16:10

Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 1

Nick Cannon bir yılda dört kez baba oldu (Üç ayrı anneden dört bebek)

Şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuğu bulunan aktör Nick Cannon, bir yılda dört kez baba oldu. Cannon, "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" dedi.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 2

Kıyafetinden dolayı uçağa alınmayan Deniz Saypınar gözyaşları içinde isyan etti

Türk vücut geliştirme sporcusu Deniz Saypınar, ABD'de kıyafetinin müstehcen bulunmasından dolayı uçağa alınmadığını iddia etti. Sosyal medya hesabından başına gelen durumu anlatan Saypınar, gözyaşlarına hakim olamadı. Saypınar'ı a dünyanın dört bir yanından destek mesajları yağdı.


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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 3

Joe Biden'dan oğluna: Bağımlılık hastalığını annemden ve benden aldın


ABD Başkanı Joe Biden’ın skandallarla ünlü oğlu Hunter Biden’a yazdığı mesajda, madde bağımlılığının ailesinde genetik bir hastalık olduğunu söylediği ortaya çıktı.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 4
Scarlett Johansson: Sinemada kadınlar küçümseniyor

Marvel Sinematik Evreni'nin yıldızı Scarlett Johansson; film endüstrisinde kadınların küçümsendiğini, değer görmediğini ve az ödeme aldığını savundu.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 5

Uluslararası Türk Sinema Film Arşivi tehlike altında

Türkile'de yayınlanan neredeyse tüm filmlerin arşivinin bulunduğu Prof. Sami Şekeroğlu Sinema TV Uygulama ve Araştırma Merkezi için istenen deprem risk analiz ve filmlerin mevcut durumuna ilişkin raporlar açıklandı. "Mekanlar koleksiyonların saklanmasına yönelik uygun depolama şartlarına haiz değildir" tespiti yapıldı.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 6

Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher eleştiriler sonrası zayıfladı


Kaslı vücuduyla altı kez Mr. Olympia'yı kazanan Arnold Schwarzenegger'in oğlu Christopher, resmen eridi. Birkaç yıl öncesine kadar 105 kiloyu geçen Christopher, sağlıklı beslenmeye ve düzenli spor yapmaya başladıktan sonra fazla kilolarından kurtuldu.


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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 7

Şahan Gökbakar'ın villasının bulunduğu koya kaçak iskele iddiasına inceleme


Komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki bir koyda satın aldığı dubleks villanın önüne izinsiz iskele yaptırıp, Özel mülktür tabelası astığı iddia edildi. Bunun üzerine Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 8

Leonardo da Vinci'nin Head of a Bear adlı çizimi rekor fiyata satıldı


İtalyan ressam ve mucit Leonardo da Vinci'nin bir çizimi, Londra'daki bir müzayedede 12,1 milyon dolarlık (yaklaşık 104 milyon lira) rekor bir fiyata satıldı. Sadece 7x7santimetre boyutlarında olan Head of a Bear (Bir Ayının Başı) adlı çizim 500 yıldan daha eski olma özelliğini taşıyor.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 9

Marion Cotillard'ın elbisesi 322 saatte yapıldı


Marion Cotillard, 2021 Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıya damga vurdu. 45 yaşındaki oyuncunun dikkatleri üzerine çeken dantel katmanlar ve süslemelerle oluşturulan elbisesinin yapımı 322 saat sürdü.


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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 10

Avustralyalı yıldız Isla Fisher pijama alışverişinde

Hollywood yıldızı Isla Fisher, Sidney'de alışveriş yaparken görüntülendi. Pijama alan 45 yaşındaki yıldızın uzun baskılı eteğinin üzerine tercih ettiği krem örgü kazağını, keçe şapka ile kombinlemesi ve maske takması tanınmasına engel oldu.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 11

Kazara Aşk 4. yeni bölüm fragmanı


Ümit Kantarcılar ve Sude Zülal Güler’in başrolde oynadığı Star TV'nin yeni dizisi Kazara Aşk’ın 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 12

İngiltere tarihinde bir ilk: Kraliçe Elizabeth, Buckingham Sarayı'nın bahçesini halkın kullanımına açtı

İngiltere tarihinde ilk kez halk, Kraliçe 2. Elizabeth’in yaşadığı Buckingham Saray’nın bahçelerinde özgürce dolaşma fırsatı buldu. Bugün başlayan uygulamayla İngilizler, Buckingham Sarayı’nın bahçelerinde piknik yaptı, doyasıyla fotoğraf çekti.


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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 13

Çocuklarına heavy metal gruplarının isimleri verdi: Metallica, Slayer ve Pantera


Belgesel film yapımcısı David Farrier; Yeni Zelandalı üç çocuk annesi bir kadının, çocuklarına isim olarak üç ünlü heavy metal grubunu adını seçtiğini açıkladı.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 14

Menajerimi Ara Final: Süper Ego ve Ceyda son bir savaş için karşı karşıya


Başrollerinde; Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi önemli isimlerin yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Menajerimi Ara, final bölümüyle Pazar günü izleyiciyle buluşuyor.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 15

Deniz Akkaya'nın itirazı reddedildi: 3 gün hapse girecek


Selin Ciğerci’nin aldırdığı tedbir kararını ihlal edince 3 gün zorlama hapsine çarptırılan Deniz Akkaya’nın karara itirazı reddedildi. Ünlü manken cezaevine girecek.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 16

Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi


Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında ilk kez kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 17

Sharon Stone’a 38 yaş küçük sevgili: Rapçi RMR’yle aşk yaşıyor


Hollywood yıldızı Sharon Stone'un kendisinden 38 yaş küçük rapçi RMR ile birlikte olduğu konuşuluyor.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 18

Robert Downey Jr'ın yönetmen babası Robert Downey Sr hayatını kaybetti


Sinemanın efsane isimlerinden biri olarak kabul edilen Robert Downey Sr hayatını kaybetti. Robert Downey Jr, babasıyla ilgili acı haberi sosyal medya hesabından doğruladı.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 19

Tarihi mozaikler Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşındı


Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan 98 parça mozaiklerin, Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınma işlemi tamamlandı.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 20

Quentin Tarantino sinema salonu satın aldı

Quentin Tarantino 10. ve son filmi sonrası yönetmenliğe veda edeceğini açıklasa da sinema için çalışmaya devam ediyor. Yakın zamanda Los Angeles’ta bulunan tarihi sinema salonu New Beverly’i yeniden açan 58 yaşındaki yönetmen, şimdi de yine Los Angeles’taki tarihi Vista Theatre’ı aldığını duyurdu.


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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 21

Nijerya'da Kapadokya temalı restoran


Nijerya'nın başkenti Abuja'da açılan Kapadokya temalı restoran, müşterilerine, Türkiye'ye hiç gitmeden Kapadokya deneyimi yaşatıyor.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 22

Kazara Aşk en çok izlenen dizi oldu


Star’ın yeni dizisi Kazara Aşk, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitledi.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 23

On5Sıfır7 Film Haftası'nın açılışı Atlas Sineması'nda yapıldı


Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleriyle 15 Temmuz Derneği'nin düzenlediği On5Sıfır7 Film Haftası'nın açılış töreni, Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi.


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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 24

Haftanın filmleri (9 Temmuz 2021)


Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5 film vizyona girdi. Haftanın öne çıkan yapımı ise Amerikalı oyuncu Scarlett Johansson'un başrolünde oynadığı bilim-kurgu, macera ve aksiyon filmi Black Widow...


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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 25

Halk ozanı Ahmet Yurt, yaşamını yitirdi


Tuncelili halk ozanlarından Hozatlı Ahmet Yurt Dede olarak bilinen Ahmet Yurt (87) hayatını kaybetti.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 26

Marvel Dizisi What If...? fragmanı yayınlandı


Marvel çizgi romanlarının sonsuzluğa uzanan dünyası, What If...? ile bir animasyon dizisine dönüştü. Dizinin ilk fragmanında Black Panther, Doctor Strange, Thor, Killmonger, Yondu ve Peggy Carter seyirciyle buluştu.

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Magazin ve sanat turu (9 Temmuz 2021) - 27

Gayrimenkul konuları için iyi bir gün/ Günlük burç yorumları (9 Temmuz 2021)

Ev almak, satmak, kiralamak veya tadilat, olmadı kıyı köşe temizlik için iyi bir gün.


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