Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili

Magic Johnson, ünlü arkadaşlarıyla yaptığı tatil için haftalığı 1 milyon dolar olan özel bir yat kiraladı. 281 metrelik etkileyici yatın içinde spa ve masaj odaları, spor salonu, gece kulübü, sinema, jakuzi gibi birçok olanak bulunuyor.

08.07.2021 - 07:00

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili - 1

NBA efsanesi  Magic Johnson, her yıl birkaç arkadaşını tatile götürüyor. Johnson bu yıl bu geleneği lüks bir yatta gerçekleştiriyor. 

TMZ'nin haberine göre Covid-19’un tatil planlarını alt üst etmesinden sonra 61 yaşındaki spor efsanesi geçen yılda kiraladığı Aquila adlı 281 fitlik bir yatı tekrar tuttu.

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili - 2

Geçen yıl haftada 950 bin dolar tutan yatın fiyatı bu yıl ünlü yıldıza hafta 1,1 milyon dolar’a mal oluyor.

Johnson’a yatta,  Samuel L. Jackson, LL Cool J, Rodney Peete ve Vanessa Bell Calloway gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili - 3

Bell Calloway ve diğerlerde sosyal medyada geziden harika fotoğraflar ve videolar paylaşıyor.

12 kişilik kapasitesi bulunan yat spor salonu, jakuzi, sinema salonu, spa ve hatta kendi gece kulübü gibi olanaklara sahip.

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili - 4

Walmart servetinin varisi Ann Walton Kroenke'ye ait olan yatın inşası beş yıl sürdü ve ilk kez Cakewalk adıyla 2010 Fort Lauderdale Uluslararası Tekne Fuarı'nda görücüye çıktı.

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili - 5

SÜPERYATI BU KADAR ÖZEL YAPAN NE?

281 metrelik etkileyici gemi, 12 misafir ve 28 kişilik mürettabatı karşılayabilecek alana sahip.

Sahip güvertesi olarak da bilinen, kendi ebeveyn banyosu, çalışma odası ve bir salona sahip özel kamaranın dışında 7 yatak odası bulunuyor.

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili - 6

Ayrıca yatın içinde  ek spa ve masaj odaları olan bir spor salonu, manikür salonu ve kuaför salonu da yer alıyor.

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili - 7

Teknede 3 adet jet-skinin yanı sıra jakuzi, sinema ve trambolin gibi olanaklar da bulunuyor.

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili - 8

Yatın diğer ilgi çeken özelliklerinden biri de DJ kabini, AV sistemi, ışık gösterisi ve duman makinesi içeren kendi gece kulübü olması.

Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili - 9
Derecktor Tersaneleri tarafından Charles Gallagher için yaptırılan yat, 1930'lardan bu yana ABD'de inşa edilen en büyük yat. Yatın toplam ağırlığı iki bin 950 ton.
Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili - 10

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