Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili

Geçen yıl haftada 950 bin dolar tutan yatın fiyatı bu yıl ünlü yıldıza hafta 1,1 milyon dolar’a mal oluyor.

Johnson’a yatta, Samuel L. Jackson, LL Cool J, Rodney Peete ve Vanessa Bell Calloway gibi ünlü isimler eşlik ediyor.