Magic Johnson’ın haftada 1 milyon dolar tutan yat tatili

08.07.2021 - 07:00
NBA efsanesi Magic Johnson, her yıl birkaç arkadaşını tatile götürüyor. Johnson bu yıl bu geleneği lüks bir yatta gerçekleştiriyor.
TMZ'nin haberine göre Covid-19’un tatil planlarını alt üst etmesinden sonra 61 yaşındaki spor efsanesi geçen yılda kiraladığı Aquila adlı 281 fitlik bir yatı tekrar tuttu.
Geçen yıl haftada 950 bin dolar tutan yatın fiyatı bu yıl ünlü yıldıza hafta 1,1 milyon dolar’a mal oluyor.
Johnson’a yatta, Samuel L. Jackson, LL Cool J, Rodney Peete ve Vanessa Bell Calloway gibi ünlü isimler eşlik ediyor.
Bell Calloway ve diğerlerde sosyal medyada geziden harika fotoğraflar ve videolar paylaşıyor.
12 kişilik kapasitesi bulunan yat spor salonu, jakuzi, sinema salonu, spa ve hatta kendi gece kulübü gibi olanaklara sahip.
Walmart servetinin varisi Ann Walton Kroenke'ye ait olan yatın inşası beş yıl sürdü ve ilk kez Cakewalk adıyla 2010 Fort Lauderdale Uluslararası Tekne Fuarı'nda görücüye çıktı.
281 metrelik etkileyici gemi, 12 misafir ve 28 kişilik mürettabatı karşılayabilecek alana sahip.
Sahip güvertesi olarak da bilinen, kendi ebeveyn banyosu, çalışma odası ve bir salona sahip özel kamaranın dışında 7 yatak odası bulunuyor.
Ayrıca yatın içinde ek spa ve masaj odaları olan bir spor salonu, manikür salonu ve kuaför salonu da yer alıyor.
Teknede 3 adet jet-skinin yanı sıra jakuzi, sinema ve trambolin gibi olanaklar da bulunuyor.
Yatın diğer ilgi çeken özelliklerinden biri de DJ kabini, AV sistemi, ışık gösterisi ve duman makinesi içeren kendi gece kulübü olması.