Magnezyum takviyesi alırken dikkat edilmesi gereken 5 şey

GEREKSİZ KATKI MADDELERİNE DİKKAT

Eğer bir takviyeyse, temiz ve güvenli olmalıdır. Birçok magnezyum takviyesine tatlandırıcılar, yapay renklendiriciler, koruyucu maddeler ve hatta soya veya glüten gibi alerjenler eklenir. Bunlar her zaman zararlı olmasa da, bazı kişilerde hassasiyete neden olabilir veya ürünün saflığını azaltabilir.



İçerik listesini okumak, ön etiketi kontrol etmek kadar önemlidir. Takviye bir mineralden ziyade tatlıya benziyorsa, doğru seçim olmayabilir.





