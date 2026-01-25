Mahallenin ecza deposu. Doktorlar bile söylüyor; Doğal probiyotik, almayan yok!

"Bizim için 'Şunun turşusu olmaz' diye bir şey yok. Yeter ki yenilebilsin, damak tadına uygun olsun. İşin gerçeği her sebze ve meyvenin turşusu olur. Turşu bazında satışta yaklaşık 40 çeşidimiz var. Meyveleri de işin içine katarsanız bu sayı 80-90 çeşide kadar çıkıyor. Kış aylarıda işlerimiz daha da hareketleniyor. Genelde turşu ve turşu suyu, özellikle de pancar turşusu ve pancar turşu suyu bu aralar çok yoğun istek alıyor. Kışın işler biraz daha hareketleniyor."