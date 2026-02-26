Mahir Günşiray’ın aşk itirafı şaşırttı. Hatice Aslan ile ilişkisi nasıl başladı?

Yeşilçam yıldızlarından Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray, ev kavramının kendisi için karışık olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Annem babam ayrı olduğu için ev kavramım benim biraz karışık. Göçebe bir ruhum var. Hatta bir buçuk yaşında evden kaçmışım. Ev benim için genellikle kaçtığım yer. Yaşım geçtikçe evimi daha çok sevmeye başladım."

Annesiyle babasının bir buçuk yaşındayken ayrıldığını söyleyen ünlü isim, tembel ve yaramaz bir çocuk olduğunu belirtti.