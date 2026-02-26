Mahir Günşiray’ın aşk itirafı şaşırttı. Hatice Aslan ile ilişkisi nasıl başladı?
26.02.2026 09:12
NTV - Haber Merkezi
Son olarak "Kıskanmak" dizisine konuk olan Mahir Günşiray, "Empati"ye konuk oldu. Usta oyuncu, bir süredir meslektaşı Hatice Aslan ile aşk yaşadığı açıkladı.
Daha önce birçok tiyatro oyununun yanı sıra "Fazilet Hanım ve Kızları", "Hanımın Çfitliği", "Çilek Kokusu", "İffet", "Dila Hanım", "Kalp Yarası" gibi yapımlarda rol alan Mahir Günşiray, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” programına konuk oldu.
Gözlerden uzak bir yaşam süren Mahir Günşiray, bilinmeyenlerini anlattı. Fransa ve Türkiye arasından mekik dokuduğunu söyleyen 65 yaşındaki oyuncu, aşk itirafıyla şaşırttı.
"EV BENİM GENELLİKLE KAÇTIĞIM YER"
Yeşilçam yıldızlarından Orhan Günşiray'ın oğlu olan Mahir Günşiray, ev kavramının kendisi için karışık olduğunu şu sözlerle anlattı:
"Annem babam ayrı olduğu için ev kavramım benim biraz karışık. Göçebe bir ruhum var. Hatta bir buçuk yaşında evden kaçmışım. Ev benim için genellikle kaçtığım yer. Yaşım geçtikçe evimi daha çok sevmeye başladım."
Annesiyle babasının bir buçuk yaşındayken ayrıldığını söyleyen ünlü isim, tembel ve yaramaz bir çocuk olduğunu belirtti.
"BABAM TAM BİR FİLM YILDIZIYDI"
Babaannesi ve anneannesinin kendisini büyüttüğünü belirten Günşiray, 2008'de hayatını kaybeden babası Orhan Günşiray'dan da bahsetti.
Usta oyuncu, "Babam Orhan Günşiray, 1960’larda aynı anda dört film çeken, halk tarafından çok sevilen bir yıldızdı. O dönem zaten oyuncuya göre senaryo yazılıyordu. Tabi evini de çok çalıştığı için ihmal eden bir adamdı" dedi.
İLK KEZ 5 YAŞINDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Çocukluğunun büyük bir bölümünün setlerde geçtiğini ifade eden Mahir Günşiray, beş yaşındayken ilk filmi “Oğlum Oğlum”da babası ve Filiz Akın ile kamera karşısına geçtiğini söyledi.
“BABAMLA ANLAŞAMADIĞIM İÇİN EVİ TERK ETTİM”
Diğer dört kardeşiyle çok nadir görüştüğünü söyleyen ünlü isim, “Babamla anlaşamadığım için 16-17 yaşında evi terk ettim. Dolayısıyla liseyi de terk ettim. Geceleri Dj'lik yapıyordum, gündüz başka bir işte çalışıyordum. Anneannemin desteğiyle otelcilik okudum ve iyi bir otelde çalışmaya başladım. Ama bir gelecek göremedim ve o işi bıraktım" dedi.
Daha sonra aldığı bir teklif üzerine sinemaya adım attığını ifade eden ünlü isim, "Bebek" filmi sonrası konservatuvar sınavlarına girdiğini ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldığını anlattı.
"İLK KAYBIMI VE YASIMI EŞİMİN VEFATIYLA YAŞADIM"
Babasını 2008’de kaybettiğini söyleyen Mahir Günşiray, "Son yıllarında ilişkimiz daha iyiydi. Ailemdeki kayıpların ben de çok büyük bir etkisi olmadı. Ta ki 26 yıllık eşim Claude Leon Günşiray’ı kanser sebebiyle kaybedene kadar. İlk kaybımı ve yasımı onun kaybıyla yaşadım" itirafında bulundu.
2023 yılında kaybettiği eşinin ardından çok yalnız kaldığını söyleyen Mahir Günşiray, içindeki o boşluğun dolmadığını “Onunla yaşamayı öğreniyorsun” ifadeleriyle açıkladı.
Mahir Günşiray, eşinin vefatından kısa bir süre önce kendisine "Ben seninle çok mutlu oldum. Ama sen hep çok yalnızdın, tek üzüldüğüm şey bundan sonra daha da yalnız olacaksın. Ama hayat böyle işte" dediğini de anlattı.
40 YIL SONRA GELEN AŞK
Son zamanlarda aşık hissetiğini söyleyen Günşiray, meslektaşı Hatice Aslan ile mutlu bir beraberliği olduğunu açıkladı.
Hatice Aslan’ın üniversitede sınıf arkadaşı olduğunu ve 40 yıl boyunca hiç görüşmediklerini belirten usta oyuncu, ilişkilerinin nasıl başladığını da şu sözlerle anlattı:
“Bir sınıf grubumuz var. Ben de hep yelkenlim olduğunu söylüyor ve arkadaşlarımı davet ediyordum. Hatice 'gelirim' dedi. Sonra grup olarak gelme fikrinden yalnız Hatice geldi. Öyle de devam etti.”
BİR OĞLU VE İKİ TORUNU VAR
İlk eşi Ayşe Lebriz Berkem'den Can adında bir oğlu olan Günşiray, ondan çok şey öğrendiğini söyledi. Oğlu Can’ın mutlu bir evliliği ve ikiz çocukları olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, “Torunlarım çok tatlılar” dedi.
DENİZ TUTKUSUNDAN BAHSETTİ
Deniz tutkusu olduğundan da bahseden Mahir Günşiray, “Deniz emniyetli, sonsuz ama kara öyle değil" dedi.
Bu tutkudan hayatındaki gelişmeler sebebiyle çok uzak kaldığını ifade eden Günşiray, "17 sene önce ilk yelkenlimi aldım" dedi. Ünlü isim, aşk yaşadığı Hatice Aslan’ın da tekneyi çok sevdiğini belirtti.