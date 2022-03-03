Mahkemeye göre Kim Kardashian resmen bekar ilan edildi

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 10:41
Kim Kardashian (41), Kanye West (44) ile sekiz yıllık evliliğini bitirmesinin ardından, çarşamba günü resmi olarak bekar bir kadın oldu.
Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul etti. Mahkeme, West'in itirazını dikkate almadı.
Çiftin dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu henüz netleşmedi.
Duruşmaya görüntülü olarak katılan Kardashian’a, “Sorunlar, anlaşmazlıklar ve farklılıklar evliliğinizin bozulmasına neden oldu mu?” gibi sorular sorulurken, Kardashian'ın yanıtı “Evet" oldu.
Mahkeme, West’in, eski eşinin bekar ilan edilme talebine itirazını, dava süresince devam eden tutarsız davranışları, çıkardığı zorluklar ve dördüncü kez avukat değiştirmesi üzerine reddetti.
Duruşmaya görüntülü olarak dahi katılmayan ünlü rap yıldızı, davadan 24 saat önce avukatını değiştirerek yeni bir avukat tutmuştu.
Kardashian'ın avukatı ise hakime, West’in bu hamlesinin bir geciktirme taktiği olduğu ve onun stratejik ilerlediğini söyledi.
Reality show yıldızı ve girişimci Kardashian, bundan bir yıl önce West’e boşanma davası açmıştı.
Boşanma anlaşması görüşmeleri sürerken West, Kardashian’ın yasal olarak bekar ilan edilme talebine itiraz etmişti.
Hatta West, Kardashian ile evliliği fiilen bitmesine rağmen onu ve ailesini kazanmak için çaba göstermişti.