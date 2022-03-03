Mahkemeye göre Kim Kardashian resmen bekar ilan edildi

Geçen yıl şubat ayından bu yana, Kanye West ile boşanma aşamasında olan Kim Kardashian'ın resmen bekar ilan edilme talebi mahkeme tarafından kabul edildi. West, eski eşinin bu talebine karşı çıkmıştı.

Haberler - ntv.com.tr 03.03.2022 - 10:41

Mahkemeye göre Kim Kardashian resmen bekar ilan edildi - 1

(41),  (44) ile sekiz yıllık evliliğini bitirmesinin ardından, çarşamba günü resmi olarak bekar bir kadın oldu. 

Mahkemeye göre Kim Kardashian resmen bekar ilan edildi - 2

Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul etti. Mahkeme, West'in itirazını dikkate almadı.

Çiftin dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu henüz netleşmedi.

Mahkemeye göre Kim Kardashian resmen bekar ilan edildi - 3

Duruşmaya görüntülü olarak katılan Kardashian’a, “Sorunlar, anlaşmazlıklar ve farklılıklar evliliğinizin bozulmasına neden oldu mu?” gibi sorular sorulurken, Kardashian'ın yanıtı  “Evet" oldu.

Mahkemeye göre Kim Kardashian resmen bekar ilan edildi - 4

WEST'İN TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, West’in, eski eşinin bekar ilan edilme talebine itirazını, dava süresince devam eden tutarsız davranışları, çıkardığı zorluklar ve dördüncü kez avukat değiştirmesi üzerine reddetti.

Duruşmaya görüntülü olarak dahi katılmayan ünlü rap yıldızı, davadan 24 saat önce avukatını değiştirerek yeni bir avukat tutmuştu.

Mahkemeye göre Kim Kardashian resmen bekar ilan edildi - 5

"GECİKTİRME TAKTİĞİ UYGULUYOR"

Kardashian'ın avukatı ise hakime, West’in bu hamlesinin bir geciktirme taktiği olduğu ve onun stratejik ilerlediğini söyledi.

Mahkemeye göre Kim Kardashian resmen bekar ilan edildi - 6

Reality show yıldızı ve girişimci Kardashian, bundan bir yıl önce West’e boşanma davası açmıştı.

anlaşması görüşmeleri sürerken West, Kardashian’ın yasal olarak bekar ilan edilme talebine itiraz etmişti.

Hatta West, Kardashian ile evliliği fiilen bitmesine rağmen onu ve ailesini kazanmak için çaba göstermişti.

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