Mahkemeye göre Kim Kardashian resmen bekar ilan edildi

Reality show yıldızı ve girişimci Kardashian, bundan bir yıl önce West’e boşanma davası açmıştı.

Boşanma anlaşması görüşmeleri sürerken West, Kardashian’ın yasal olarak bekar ilan edilme talebine itiraz etmişti.

Hatta West, Kardashian ile evliliği fiilen bitmesine rağmen onu ve ailesini kazanmak için çaba göstermişti.