Mahmut Tuncer hayatı film olursa Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istedi.

25.11.2025 15:36
Son Güncelleme: 25.11.2025 15:48
Mahmut Tuncer, hayatı film olursa kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını istediğini söyledi. Sarıkaya da bu çağrıya yanıt verdi.
“Bakkal Amca”, “Altın Dişli Hayriye”, “Jandarma”, “Leylo” gibi şarkılarıyla tanınan Mahmut Tuncer, katıldığı bir programda hayatı film olursa kendisini canlandırmasını istediği ismi açıkladı.
"ROL KABİLİYETİ ÇOK İYİ"
64 yaşındaki ünlü isim, bu isteğini “Onun rol kabiliyeti çok iyi, o beni oynayabilir. Makyaj falan yapılır yani” sözleriyle ifade etti. Tuncer'in bu açıklamasında ciddi mi olduğu yoksa şaka mı yaptığı anlaşılamadı.
GÖREN ŞAŞTI KALDI
Tuncer'in bu açıklaması sosyal medyada gündem olunca; bir sosyal medya kullanıcısı da Serenay Sarıkaya'yı yapay zekâ uygulamasıyla ünlü türkücüye benzetti.
"İKNA OLDUM, OLACAĞIM"
Bu paylaşımı gören Serenay Sarıkaya da kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, o fotoğrafa "İnanılmaz. İkna oldum, olacağım gibi..." diye yorum yaptı.
Daha önce Zerrin Özer, Kibariye, Deniz Seki ve merhume Güllü gibi isimler de hayatları film olursa kendilerini Serenay Sarıkaya'nın canlandırmasını istedi.
Şu zamana kadar “Şaşkın”, “Plajda”, “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin”, “Hoşçakal”, “Behzat Ç. Ankara Yanıyor”, “İkimizin Yerine” adlı filmlerde rol alan 33 yaşındaki Sarıkaya, herhangi bir ünlüyü canlandırmadı.