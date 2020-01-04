Maisie Williams: Geçmiş hakkında endişelenmeyi bıraktım

Game of Thrones dizisinde Arya Stark karakterine hayat veren Maisie Williams , 2019 yılında aşık olduğunu itiraf etti.

Sevgilisi Reuben Selby ile bir fotoğraf paylaşan 22 yaşındaki oyuncu, fotoğrafın altına şunları yazdı: “En güzel yıllarımdan biriydi. Bir erkeğe ve de kendime aşık oldum. Geçmiş hakkında endişelenmeyi bıraktım."