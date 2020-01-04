Maisie Williams: Geçmiş hakkında endişelenmeyi bıraktım
Game of Thrones'un yıldızlarından Maisie Williams sosyal medyadan yayınladığı mesajda, "Bir erkeğe ve de kendime aşık oldum. Geçmiş hakkında endişelenmeyi bıraktım" dedi.
04.01.2020 - 14:13
Game of Thrones dizisinde Arya Stark karakterine hayat veren Maisie Williams, 2019 yılında aşık olduğunu itiraf etti.
Sevgilisi Reuben Selby ile bir fotoğraf paylaşan 22 yaşındaki oyuncu, fotoğrafın altına şunları yazdı: “En güzel yıllarımdan biriydi. Bir erkeğe ve de kendime aşık oldum. Geçmiş hakkında endişelenmeyi bıraktım."
"Gelecek hakkında dilekler tutmayı da bıraktım... Bugünü yaşadım. 2020 daha çok saksı ekmekle geçecek. Herkese mutlu yıllar"
Arya Stark karakteriyle ünlenen Williams, Game of Thrones'un finalinin ardından bir komedi dizisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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