2009'da nikah masasına oturduğu Halit Ergenç ile olan evliliğinden üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel, Instagram hesabından evde çekilmiş makyajsız ve filtresiz fotoğraflarını paylaştı. 39 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına sosyal medya etkisiyle ilgili bir de not düştü. İşte Korel'in mesajı:

"Hepimiz güzel, sağlıklı, iyi görünmek istiyoruz. Ama bunun yanında burada gerçek de olabilir her şey. Bilinçaltımıza kazınan o temiz, beyaz, steril, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence."