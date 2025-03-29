Malatya bayram namazı saati 2025: Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet)
Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Akçadağ, Darende, Hekimhan, Yazıhan, Pütürge, Arapgir, Kuluncak, Arguvan, Kale, Doğanyol gibi ilçeleri bulunan Malatya’da bayram namazı vakitleri belli oldu. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı 30 Mart Pazar günü camilerde kılınacak. Her yaştan genç, yaşlı ve çocuk camilerde aynı safta yer alacak. Peki Malatya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı vakitleri…
Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Akçadağ, Darende, Hekimhan, Yazıhan, Pütürge, Arapgir, Kuluncak, Arguvan, Kale, Doğanyol gibi ilçeleri bulunan Malatya’da bayram namazı vakitleri belli oldu. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı 30 Mart Pazar günü camilerde kılınacak. Her yaştan genç, yaşlı ve çocuk camilerde aynı safta yer alacak. Peki Malatya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı vakitleri…