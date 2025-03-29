Malatya bayram namazı saati 2025: Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet)

Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Akçadağ, Darende, Hekimhan, Yazıhan, Pütürge, Arapgir, Kuluncak, Arguvan, Kale, Doğanyol gibi ilçeleri bulunan Malatya’da bayram namazı vakitleri belli oldu. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı 30 Mart Pazar günü camilerde kılınacak. Her yaştan genç, yaşlı ve çocuk camilerde aynı safta yer alacak. Peki Malatya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı vakitleri…

Malatya bayram namazı saati 2025: Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet) - 1

Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Akçadağ, Darende, Hekimhan, Yazıhan, Pütürge, Arapgir, Kuluncak, Arguvan, Kale, Doğanyol gibi ilçeleri bulunan Malatya’da bayram namazı vakitleri belli oldu. Müslümanlar için birlik ve beraberliğin sembolü olan bayram namazı 30 Mart Pazar günü camilerde kılınacak. Her yaştan genç, yaşlı ve çocuk camilerde aynı safta yer alacak. Peki Malatya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı vakitleri…

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Malatya bayram namazı saati 2025: Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet) - 2

MALATYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini duyurdu. Malatya’da bayram namazı saat 06.45’te kılınacak. Namazlar, bayramın 1. günü olan 30 Mart 2025 Pazar sabahı kılınacak.

Malatya bayram namazı saati 2025: Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet) - 3

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2025 (İL İL)

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

Malatya bayram namazı saati 2025: Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet) - 4

BAYRAM NAMAZI FARZ MI, SÜNNET Mİ?

Bayram namazı Hanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselere vâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-ı kifâyedir.

Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, Cuma namazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımından aralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğu halde, bayram namazında sünnettir. Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.

Malatya bayram namazı saati 2025: Malatya’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? (Diyanet) - 5
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