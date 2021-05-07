Malatya'nın tescilli lezzeti kağıt kebabı iftar sofralarında

Saygı, Malatya'da fırın yemeklerinin ön plana çıktığını belirterek, şöyle devam etti: "Kağıt kebabı da bu yemekler arasında yer alıyor. Kağıt kebabı mutlaka kuzu etinden olmalı. Kağıda sarılan kuzu eti taş fırında odun ateşiyle 8-12 saat pişirilerek hazır hale geliyor. Kağıt kebabının sebzeli ve sadesi mevcut. Malatya'ya gelen misafirler kentte yaşayan aileler tarafından başta kağıt kebabı olmak üzere kaburga dolması, patlıcan tava, güveç gibi fırın yemeğiyle ağırlanır. Kağıt kebaplarını talep gelmesi halinde diğer illere de kargoyla gönderiyoruz."