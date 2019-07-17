1 Oksana Voevodina, Kasım 2018'de 49 yaşındaki Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed ile Moskova'da evlendi. Voevodina, din değiştirerek Müslüman oldu, Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed de evliliğin ardından tahttan feragat etti. Kral ile evliliğin ardından dünya gündemine oturan ve Malezya'daki çeşitli saraylarda yaşamaya başlayan Oksana Voevodina ilişkisinin bilinmeyenlerini Instagram hesabı üzerinden anlattı.



27 yaşındaki Rus eski güzellik kraliçesi, Kasım 2018'de 49 yaşındaki Malezyaile Moskova'da evlendi. Voevodina, din değiştirerek Müslüman oldu, Malezya Kralı Sultan 5. Muhammed de evliliğin ardından tahttan feragat etti. Kral ile evliliğin ardından dünya gündemine oturan ve Malezya'daki çeşitli saraylarda yaşamaya başlayan Oksana Voevodina ilişkisinin bilinmeyenlerini Instagram hesabı üzerinden anlattı.

2 "GELECEĞİN KRALI OLACAK"



Bebeğinin fotoğrafını "Mayıs 2019'da oğlumuz İsmail Leon dünyaya geldi, Inşallah Kelantan'ın Veliaht Prensi ve İnşallah geleceğin Malezya Kralı olacak" notuyla paylaşan Oksana Voevodina ayrıca Kral eşi 5. Muhammed'e karşı hislerini samimi bir dille anlattı.





3 "BERABER AKŞAM YEEMEĞİ YEDİK" "2017 yılında Avrupa'da tanıştık" diyen Oksana Voevodina, "Onunla mücevher işiyle uğraşan ortak arkadaşımız Jacob Arabo aracılığıyla tanıştım. Daha sonra beraber akşam yemeği yedik ve bana Malezya Kralı olduğunu söyledi" dedi ve şu şekilde devam etti:





4 "Bu sözleri şaka sandım ve ben de Moskova'nın Kraliçesi'yim diyerek şakaya karşılık verdim. Tüm akşam konuştuk ve numaralarımızı paylaştık. Bir süre sonra yeni arkadaşımın görevini haberlerden duydum"





5 Dailymail'in haberine göre; Oksana Voevodina'nın bahsettiği ortak arkadaş Jacob Arabo'nun Kanye West gibi çok sayıda ünlü isme zamansız parçalar tasarladığı biliniyor. İletişimi telefonla sürdüren ikili bir süre sonra her gün telefonda konuşur hale geldi ve tekrar yüz yüze buluşmak istedi.





6 Mankenlik anlaşmaları sebebiyle oldukça yoğun programı olan Oksana Voevodina için buluşma son derece zorlu bir süreçti. Dünyanın çok ayrı iki ucunda yaşadıklarını belirten Oksana Voevodina Rusya dışında da birçok giyim firmasının kendisine yıllık anlaşmalar teklif ettiğini belirtti ve ardından New York'a gitti. Gelecekteki eşinin bu karar sebebiyle oldukça üzgün olduğunu belirten Oksana Voevodina, Kralın kendisi ile buluşmadan karar vermemesini rica ettiğini söyledi.

Ailesi ile beraber Malezya'ya davet edilen Oksana Voevodina, Malezya'ya annesiyle beraber gitti ve orada oldukça keyifli vakit geçirdi.





7 Malezya Kralı 5. Muhammed'le geçirdiği romantik geceyi unutamadığını söyleyen Oksana Voevodina, Kralın ilk görüşte kendisine aşık olduğunu itiraf ettiğini ifade etti. Aşk hikayesinin bu şekilde başladığını anlatan Oksana Voevodina artık Malezya'nın oğlunun ana vatanı olduğunu ve oğlunu gördükçe ne kadar doğru bir karar verdiğini vurguluyor.





8 Oksana Voevodina'nın geçtiğimiz ay yayınladığı son paylaşımında, "Eşine gerçekten aşık olan erkek aşkı için her şeyi yapar. Güçlü ve sağlıklı ilişkinin temeli aşk ve değer vermektir. İyi bir koca her zaman eşine iyi davranır ve onu destekler. Daima onun nasıl hissettiğini merak eder ve yorgun olduğunda ona bakar. Daima sözünü yerine getirir..."



