Malezya'da dövme fuarına soruşturma

Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Mohamaddin Ketapi ise konuyla ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, “Bakanlığın böyle müstehcen unsurlara sahip olaylar için herhangi bir başvuruyu onaylaması imkansız, çünkü bunlar çoğunluğu Müslüman olan Malezya’nın kültürü değil” ifadelerini kullandı.



