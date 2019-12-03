Malezya'da dövme fuarına soruşturma

Malezya'da 3 yıldır düzenlenen Dövme Fuarı hakkında bu yıl soruşturma başlatıldı.
40 ülkeden 100 dövme sanatçısının katılımıyla gerçekleşen üç günlük fuarın organizatörleri ise etkinlik öncesi Turizm, Sanat ve Kültür Bakanlığı tarafından desteklendiklerini duyurdu.
Ancak Bakanlık, bu yılki etkinliğin 2015 yılında ilk kez düzenlendiğinden bu yana ilk kez standartlarını ihlal ettiğini belirtti.
Malezya Turizm, Sanat ve Kültür Bakanı Mohamaddin Ketapi ise konuyla ilgili yaptığı yaptığı açıklamada, “Bakanlığın böyle müstehcen unsurlara sahip olaylar için herhangi bir başvuruyu onaylaması imkansız, çünkü bunlar çoğunluğu Müslüman olan Malezya’nın kültürü değil” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Malezya medyası da dövmeli kadın ve erkekleri gösteren fotoğrafları bulanıklaştırarak yayınlama kararı aldı.
İşte Dövme Fuarı'ndan AFP objektiflerine yansıyanlar...