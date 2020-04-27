Malibu'da maskeli tatil (Sofia Richie ile Scott Disick)

Ünlü model Sofia Richie, corona virüs günlerinde Malibu'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu Scott Disick'in eşlik ettiği Richie maskeli önlemli tatilinde görüntülendi. \n(Fotoğraflar: BACKGRID USA) Genç model Sofia Richie, corona günlerinde de tatilden vazgeçmiyor. 21 yaşındaki model hem bikinisini giydi hem de virüsten korunmak için maske taktı. Ünlü modele iki yıldır birlikte olduğu oyuncu Scott Disick eşlik ediyor. İkilinin maskeli önlem aldıkları Malibu tatilleri objektiflere de yansıdı. Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nın kızı olan Sofia Richie, annesi Scott Disick'in hareketli hayatınnden dolayı birlikteliğe karşı çıkıyordu.