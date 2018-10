Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho neden otelde kalıyor?

Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United'da Jose Mourinho'nun üstündeki baskı 3-2'lik Newcastle-United galibiyetiyle azaldı. Ancak İngiliz basını, Portekizli teknik diröktörün takımdan gönderileceği iddialarıyla ilgili her gün farklı haberler yapıyor. Mourinho’nun her an gidebilme ihtimaline karşı geçici ikametgahı tercih ettiği düşünülüyor.