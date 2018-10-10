Manchester United teknik direktörü Jose Mourinho neden otelde kalıyor?
ntv.com.tr
İki yıldır Manchester United takımını çalıştıran ve iki yıllık sözleşmesi daha bulunan teknik direktör Jose Mourinho bir eve taşınmak yerinde otelde kalmayı tercih ediyor. Bugüne kadar kaldığı otele 500 bin sterlin (4 milyon TL) ödeyen ve takımının üst üste aldığı yenilgiler nedeniyle görevinden alınacağı konuşulan Mourinho hakkında İngiliz basını şu soruyu soruyor: Her an gidebileceği ihtimaline karşı mı otelde kalıyor? İşte Mourinho'nun kaldığı otelle ilgili detaylar...
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İngiliz Manchester United takımının Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, iki yılı aşkın bir süredir otelde yaşıyor.
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Manchester United’la sözleşme imzaladıktan sonra 6 Temmuz 2016 itibarıyla Manchester şehrindeki Lowry Hotel’e taşınan Mourinho, bir eve yerleşmeyi hiç planlamadı.
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Portekizli teknik direktör, Manchester United’la 2020’ye kadar sözleşme imzalasa da diğer meslektaşları gibi villaya yerleşmek yerine otelde kalmaya devam kararı aldı.
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Beş yıldızlı otelde Mourinho’nun kaldığı suitin geceliği 600 sterlin (4800 TL) değerinde. Buna göre Manchester United’ın başına geçmesinden bu yana 800 günden fazla konakladığı otele 500 bin sterlin (4 milyon TL) ödedi.
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Teknik direktörün nehir manzaralı lüks oteldeki suitinde geniş yatak odasının yanı sıra ayrı bir yemek odası, mutfak ve giriş bölümü yer alıyor.
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Mourinho’nun teknik ekibi sıklıkla otele teknik direktörle birlikte girerken görülüyor.
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Teknik direktörün iki yıl daha İngiltere’de kalacak olmasına rağmen neden bir evde kalmadığı bilinmiyor.
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Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United'da Jose Mourinho'nun üstündeki baskı 3-2'lik Newcastle-United galibiyetiyle azaldı. Ancak İngiliz basını, Portekizli teknik diröktörün takımdan gönderileceği iddialarıyla ilgili her gün farklı haberler yapıyor. Mourinho’nun her an gidebilme ihtimaline karşı geçici ikametgahı tercih ettiği düşünülüyor.
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Ailesi Londra’da yaşayan teknik adamın kızı Matilde Londra Sanat Üniversitesi’nden mezun olurken, oğlu Jose Mourinho Jr ise Nisan 2017’ye kadar Fulham takımında oynadı.
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Öte yandan Lowry Hotel, Mourinho dışında United’ın başka yabancı spor adamlarına da kalıcı ikamet adresi belirleyene kadar ev sahipliği yaptı.
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Zlatan Ibrahimovic, 2016’da Paris Saint-Germain’den transfer olduğunda kısa bir süreliğine bu otelde konaklamıştı.
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United takımı bu oteli, maç günlerinden önce Mourinho ve oyuncuların birlikte yemek yemeleri için düzenlediği organizasyonlarda da kullanıyor.