Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret
Manipülasyon, bir kişinin ya da grubun, başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme çabası olarak tanımlanır. Romantik ilişkilerde de sıklıkla görülen bu davranışın en belirgin etkilerinden biri, hedef alınan kişinin sürekli suçlu ve yetersiz hissettirilmesidir.
Hiç, ciddi bir konuşmadan sonra suçlu olmadığınız halde kendinizi problemli bir insan gibi hissettiniz mi? Veya daha önce doğru olduğunu düşündüğünüz bir kararı sorgulamaya başladınız mı? Bu işaretler, manipülasyon altında olduğunuzu gösterebilir.