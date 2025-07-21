Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret

1. Manipülatif bir kadın, söylediklerinizi çarpıtarak sizi suçlu hissettirebilir. Kendi hislerinizi açıkladığınızda ise onu incittiğinizi iddia eder.

2. İstediği şeyi yapmadığınızda kötü bir partner olduğunuzu söyler.

3. Bir şeylerden rahatsız olduğunda konuşmaz, tamamen sessizleşir. Saatlerce ya da günlerce hiç adım atmaz, ta ki siz özür dileyene kadar... Bu manipülatif davranış, partnerini onay almak için çaba harcamaya zorlar.

4. Her ne hata yaparsa yapsın, hiç bir şeyin suçlusu o değildir. Eğer bir problem varsa, kendini mağdur olarak gösterir.

5. Başta sadece sizinle daha fazla vakit geçirmek istediğini düşünebilirsiniz. Ancak zamanla, sizin için önemli olan insanları eleştirmeye başlar ve onlarla görüşmenizi engellemeye çalışır.