Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret

Manipülasyon, bir kişinin ya da grubun, başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme çabası olarak tanımlanır. Romantik ilişkilerde de sıklıkla görülen bu davranışın en belirgin etkilerinden biri, hedef alınan kişinin sürekli suçlu ve yetersiz hissettirilmesidir.

Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret - 1

Hiç, ciddi bir konuşmadan sonra suçlu olmadığınız halde kendinizi problemli bir insan gibi hissettiniz mi? Veya daha önce doğru olduğunu düşündüğünüz bir kararı sorgulamaya başladınız mı? Bu işaretler, manipülasyon altında olduğunuzu gösterebilir.

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Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret - 2

Marriage.com'da yer alan habere göre, manipülatif kadınlar, gerçek yüzlerini hemen göstermezler. Kimisi başta şirinlik yaparak karşısındaki kişiyi etki altına alır ancak sonrasında kontrolcü bir tavır takınır. Kimi ise kurban rolüne bürünerek, kendi mutluluğundan başkalarını sorumlu tutar.

Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret - 3

Manipülatif kadınların diğer özellikleri arasında duygusal şantaj ve sevgiyi ödül olarak kullanma gibi davranışlar da yer alabilir.

Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret - 4

Manipülasyon, yalnızca kontrol sağlamakla ilgili değildir. Hedef alınan kişiye eksik veya eksik hissettirmek amaçlanır. Böylelikle kişi, sürekli  kendini kanıtlamaya çalışır.

Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret - 5

Peki, manipülatif kadınlar başlangıçta nasıl fark edilir? İşte dikkat etmeniz gereken noktalar:

Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret - 6

1. Manipülatif bir kadın, söylediklerinizi çarpıtarak sizi suçlu hissettirebilir. Kendi hislerinizi açıkladığınızda ise onu incittiğinizi iddia eder.  

2. İstediği şeyi yapmadığınızda kötü bir partner olduğunuzu söyler.

3. Bir şeylerden rahatsız olduğunda konuşmaz, tamamen sessizleşir. Saatlerce ya da günlerce hiç adım atmaz, ta ki siz özür dileyene kadar... Bu manipülatif davranış, partnerini onay almak için çaba harcamaya zorlar.

4. Her ne hata yaparsa yapsın, hiç bir şeyin suçlusu o değildir. Eğer bir problem varsa, kendini mağdur olarak gösterir. 

5. Başta sadece sizinle daha fazla vakit geçirmek istediğini düşünebilirsiniz. Ancak zamanla, sizin için önemli olan insanları eleştirmeye başlar ve onlarla görüşmenizi engellemeye çalışır.

Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret - 7

6. Sağlıklı bir ilişki, ortak bir takım çalışması üzerine kuruludur ancak manipülatif kadınlar her şeyi kendilerini kanıtlama fırsatı olarak görürler. 

7. Sevgi, ödül veya ceza olarak kullanılmamalıdır. Manipülatif kadınlar, size sıcak ve sevgi doluyken, bir anda soğuk ve uzak olabilirler. Bu, onları memnun etmek için çaba harcamanızı sağlar.

8. Manipülatif bir kadın, olayların sizin hatırladığınız gibi olmadığını söyler. "Çok abartıyorsun" veya "Çok hassassın" diyerek sizi kendi gerçeğinizden şüphe ettirir. 

9. Ne kadar çaba gösterirseniz gösterin, her zaman bir şey eksik veya yanlış gelir. Sürprizler yapar, ihtiyaç duyduğunda yanında olursunuz ama her zaman bir şey eksiktir.

Manipülatif bir kadınla birlikte olduğunuzu gösteren 9 işaret - 8

Manipülasyondan korunmak için öncelikle kendi duygusal sınırlarınıza dikkat etmeli ve başkalarının sizin üzerinizdeki etkisini fark etmelisiniz. Karşınızdaki kişinin niyetlerini sorgulamak, mantıklı ve objektif düşünmek önemlidir.

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