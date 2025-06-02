Manipüle edilmekten nasıl korunuruz? Uzmanlar 3 yöntem öneriyor

MANİPÜLE EDİLMEMEK İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Psychology Today uzmanları, iyi niyetli bireylerin sömürüden korunmasını sağlayan üç temel yöntem öneriyor:

YAVAŞ İLERLEYİN

İnsanlara hemen güvenmek yerine, onların davranışlarını gözlemlemeyi deneyin.

Karşı taraf verdiklerinizi önemsiyor mu? Yoksa sadece almaya mı odaklı?

Eğer kişi teşekkür ediyorsa, ilişkinizi ilerletmenin bir mahsuru yok. Ancak sürekli almaya çalışıyorsa, kendinizi geri çekmenizde fayda var.

BEKLENTİLERİ BELİRLEYİN

Bazı insanlar, verdikleri hediyelerle sizi borçlu hissettirmeye çalışabilir. Bu da bir tür manipülasyondur. Eğer kendinizi rahatsız hissediyorsanız ya da karşılık vermek istemiyorsanız, verilen şeyi kabul etmeyin.

VAATLERE KARŞI TEMKİNLİ OLUN

Bazı kişiler, size uzun vadede güzel şeyler vaat ederek o anda sizden bir şey elde etmeye çalışabilir. Ancak bu tür sözlerin ne kadar güvenilir olduğunu sorgulamak önemlidir. Geçmişte verdikleri sözleri tutmuşlar mı? Diğer insanlarla ilişkileri nasıl? Bu faktörleri dikkatlice gözden geçirin.

Eğer güvenilir görünmüyorlarsa, vaatlere güvenmek yerine somut davranışlara odaklanın.