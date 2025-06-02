Manipüle edilmekten nasıl korunuruz? Uzmanlar 3 yöntem öneriyor
Manipülasyon, bir kişiyi ya da durumu kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirmek olarak tanımlanır. Genellikle bilinçli olarak sergilenen bu davranış, karşı tarafın farkında olmadan kararlarını değiştirmesine yol açabilir.
Psikolog Jeremy Nicholson'a göre, sosyal ilişkileri ayakta tutan kişiler, genellikle fedakar ve iş birliğine açık insanlar arasından çıkıyor. Ancak bu iyi niyetli kişilerin samimi çabaları, kimi zaman art niyetli ve bencil kişiler tarafından sömürülebiliyor. Peki, iyi insanlar hem pozitif tutumlarını koruyup hem de bu tür manipülasyonlardan nasıl uzak durabilir?