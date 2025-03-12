Manipüle mi ediliyorsunuz? 5 güçlü işaret

DUYGULARINIZI GÖRMEZDEN GELMEK

Hiç endişenizi dile getirdiğinizde, partnerinizle yüzleştiğinizde veya destek veya bakım almak için duygularınızı ifade ettiğinizde ve endişelerinizin ve duygularınızın geçersiz olduğunu hissetmenize neden oldukları oldu mu? Aşırı tepki verdiğinizi, olay çıkardığınızı veya fazla düşündüğünüzü söyleyebilirler. Muhtemelen endişenize hiç dikkat etmiyorlardır ve bu da endişelerinizden ve duygularınızdan şüphe duymanıza neden olabilir.



KURBAN ROLÜ



Eşinizin kendisini bir kurban olarak gösterdiği bir durumda hiç bulundunuz mu? Size haksızlık ettiğinizi, onlara kötü davrandığınızı ve hatanın onlarda olmasına rağmen onları anlamadığınızı hissettirebilirler. Sempati kazanırlar ve yaptıklarından dolayı sorumluluk almaktan kaçınırlar. Asla yapmadığınız şeyler için onlardan özür dilediğinizi görebilirsiniz.





