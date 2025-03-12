Manipüle mi ediliyorsunuz? 5 güçlü işaret
Bir partner tarafından yapılan duygusal manipülasyon genellikle sıcak ve soğuk davranışlar, duygularınızı önemsememek, kurban rolü oynamak, sürekli suçluluk duygusu yaratmak gibi taktikleri içerir. Bu davranışlar kafa karışıklığı ve öz şüphe yaratır ve bu tür ilişkilerle başa çıkmayı ve onlardan kaçmayı zorlaştırır. Bu işaretleri erken fark etmek, duygusal sağlığı korumak için adımlar atmaya yardımcı olabilir.
Duygusal manipülasyon, bir ilişkiyi beslemekten çok kontrolü önceliklendiren güç açlığı çeken bir partnerin en yaygın özelliklerinden biridir. Genellikle şekerle kaplanmış kelimeler ve davranışlarla paketlenir, duygusal manipülasyonu başlangıçta fark etmek zordur. İlişki ilerledikçe, tuzaktan çıkmak zorlaşır, ancak imkansız değildir.