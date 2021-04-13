Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi

Manisa'nın Demirci ilçesinde ramazan ayının ilk gününde 4 metrelik ramazan pidesi pişirildi.

Anadolu Ajansı 13.04.2021 - 13:53 | Son Güncelleme : 13.04.2021 - 13:59

Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi - 1

Demirci'de 40 yıldır fırıncılık yapan Cengiz Özdemir ve Bayram Kilci, ramazan ayının gelmesi vesilesiyle büyük bir pide hazırlamaya karar verdi. 4 metre uzunluğundaki fırın küreğinin üzerine aynı uzunlukta pide açan ustalar, çörek otu ile "Hayırlı Ramazanlar Türkiye" yazdıkları pideyi fırına verdi.

Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi - 2

Fırıncı ustası Cengiz Özdemir, her yıl ramazanın gelişi nedeniyle uzun pide pişirme geleneklerinin olduğunu, geçen yıl 3,5 metre uzunluğunda pide ürettiklerini, bu yıl da geleneği bozmayarak 4 metrelik susamlı ve çörek otlu pide hazırladıklarını ifade etti.

Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi - 3

Pidenin 17 parça hamurun 45 dakika yoğrulması ve 20 dakika fırınlanmasıyla pişirildiğini aktaran Özdemir, gelecek yıl da 4,5 metrelik bir pide pişirmeyi düşündüklerini aktardı.

Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi - 4

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da fırını ziyaret ederek 4 metrelik pideyi ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere satın aldı.

İşte diğer kareler...

Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi - 5
Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi - 6
Manisa'da 4 metre uzunluğunda pide üretildi - 7

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