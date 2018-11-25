Manuş Baba tezkeresini aldı (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları)

1 Manuş Baba Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem oldu.

2 Bedelli askerlikten yararlanan Bu Havada Gidilmez ve Eteği Belinde gibi birçok şarkısıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba, tezkeresini aldı. Arkadaşlarına 'Bu Havada Gidilmez' şarkısını söyleyerek veda eden Manuş Baba'nın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

3 Manuş Baba

4 İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.

5 Fenomen dizide Osman karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar'ın ilk askerlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.

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7 Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya

8 Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara

9 Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece

10 Harun Tekin / Sakarya

11 Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ

12 Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun

13 Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.

14 Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.

15 Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu.







16 Akınözü, askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etti.

17 Alper Potuk / Burdur



Tolgay Arslan



Serdar Aziz / Ankara Mamak

18 İdo Tatlıses bedelli askerliğini, ekim ayında Tekirdağ'da yapacak.



Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yararlanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur" demişti.

19 Serdar Aziz / Ankara Mamak

20 Hürriyet'te yer alan habere göre; Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman 2019 Haziran'da bedelli askerlik görevini yapacak.

21 Tolgay Arslan







22 Şarkıcı Edis 2019 Aralık ayında birliğine teslim olacak. Edis, görevini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda tamamlayacak.

23 Hakan Sabancı 21 günlük askerlik görevini ekim ayında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda yerine getirmişti.

24 Oyuncu Pelin Akil ile evli olan oyuncu Anıl Altan ise askerlik görevini eylül ayında Bolu’da yapmıştı.