Manuş Baba tezkeresini aldı (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları)
Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Bedelli yerlerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerin askerlik detayları gelmeye devam ediyor. Asker traşıyla sosyal medyada çok konuşalan Manuş Baba şimdi de tezkere fotoğrafıyla gündemde.
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Manuş Baba
Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem oldu.
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2Bedelli askerlikten yararlanan Bu Havada Gidilmez ve Eteği Belinde gibi birçok şarkısıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba, tezkeresini aldı. Arkadaşlarına 'Bu Havada Gidilmez' şarkısını söyleyerek veda eden Manuş Baba'nın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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3Manuş Baba
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4İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.
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5Fenomen dizide Osman karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar'ın ilk askerlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.
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7Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya
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8Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara
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9Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece
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10Harun Tekin / Sakarya
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11Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ
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12Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun
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13Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.
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14Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.
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15Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü, bedelli askerlikten yararlanan ünlülerden oldu.
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16Akınözü, askerliğini yapmak üzere birliğine teslim oldu. Oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etti.
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17Alper Potuk / Burdur
Tolgay Arslan
Serdar Aziz / Ankara Mamak
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18İdo Tatlıses bedelli askerliğini, ekim ayında Tekirdağ'da yapacak.
Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yararlanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur" demişti.
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19Serdar Aziz / Ankara Mamak
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20Hürriyet'te yer alan habere göre; Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman 2019 Haziran'da bedelli askerlik görevini yapacak.
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21Tolgay Arslan
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22Şarkıcı Edis 2019 Aralık ayında birliğine teslim olacak. Edis, görevini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda tamamlayacak.
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23Hakan Sabancı 21 günlük askerlik görevini ekim ayında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda yerine getirmişti.
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24Oyuncu Pelin Akil ile evli olan oyuncu Anıl Altan ise askerlik görevini eylül ayında Bolu’da yapmıştı.
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25Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı bedelli askerlik görevini Manisa’da yerine getirdi.