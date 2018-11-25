Manuş Baba'dan askerlik fotoğrafı yorumu: Ben de güldüm (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları fotoğrafları)
Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. O ünlüler arasında en çok Manuş Baba'nın fotoğrafı konuşuldu. Ünlü şarkıcı, askerlik fotoğrafı hakkında, "Ben de kendime çok güldüm" dedi. İşte detaylar ve ünlü isimlerin bedelli fotoğrafları...
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1Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro'da sahne aldı.
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Şarkıcı, askere gittiğinde paylaştığı fotoğrafın sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili, "Beni o halde görenler önce şaşırdı, sonra dalga geçtiler. Açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır o halimi görmemiştim, hasret kalmışım" dedi.
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Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem olmuştu.
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Jessica May, İzmir’de bedelli askerlik yapan fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara’nın yemin törenine katıldı. Vatani görevinin son gününde ünlü fotoğrafçıyı yalnız bırakmayan oyuncu, duygusal anlar yaşadı.
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Elimi Bırakma dizisinin Cenk'i Alp Navruz, vatani görevini tamamladı.
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29 yaşındaki oyuncu Elimi Bırakma dizisinin çekimleri için İstanbul'a gelecek.
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz -Ankara Mamak
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8Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.
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9Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.
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10Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Kütahya'daki birliğine teslim oldu.
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11İynemli'nin askerlik fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
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12Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ise bedelli askerliğini tamamladı.
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13Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim" dedi.
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14Akınözü, askerliğini yapmak üzere birliğine teslim olduğunda oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etmişti.
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15Ulaş Tuna Astepe
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16Ulaş Tuna Astepe
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Alperen Duymaz
Çukur dizisindeki Komiser Emrah karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Çarpışma'nın Kerem'i olarak rol alan Alperen Duymaz birliğine teslim oldu.
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18Maltepe'deki birliğine giden 26 yaşındaki ünlü oyuncuya menajeri Cem Tatlıtuğ eşlik etti.
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19Bedelli askerlikten yararlanan Bu Havada Gidilmez ve Eteği Belinde gibi birçok şarkısıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba, tezkeresini aldı. Arkadaşlarına 'Bu Havada Gidilmez' şarkısını söyleyerek veda eden Manuş Baba'nın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
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20İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.
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21Fenomen dizide Osman karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar'ın ilk askerlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.
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22Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya
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23Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara
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24Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece
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25Harun Tekin / Sakarya
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26Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ
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27Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun
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28Alper Potuk / Burdur
Tolgay Arslan
Serdar Aziz / Ankara Mamak
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29İdo Tatlıses bedelli askerliğini, ekim ayında Tekirdağ'da yapacak.
Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yararlanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur" demişti.
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30Serdar Aziz / Ankara Mamak
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31Hürriyet'te yer alan habere göre; Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman 2019 Haziran'da bedelli askerlik görevini yapacak.
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32Tolgay Arslan
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33Şarkıcı Edis 2019 Aralık ayında birliğine teslim olacak. Edis, görevini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda tamamlayacak.
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34Hakan Sabancı 21 günlük askerlik görevini ekim ayında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda yerine getirmişti.
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35Oyuncu Pelin Akil ile evli olan oyuncu Anıl Altan ise askerlik görevini eylül ayında Bolu’da yapmıştı.
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36Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı bedelli askerlik görevini Manisa’da yerine getirdi.