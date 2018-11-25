Manuş Baba'nın askerlik değişimi (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları)

Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. Bedelli yerlerinin ortaya çıkmasının ardından ünlü isimlerin askerlik detayları gelmeye devam ediyor. Ünlü futbolcuların ardından şarkıcı Manuş Baba'nın askerlik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.
1
Manuş Baba
2
Manuş Baba
3
Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya
4
Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara
5
Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece
6
Harun Tekin / Sakarya
7
Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ
8
Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun
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Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.