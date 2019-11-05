Maradona'dan kızına: Ona hiçbir şey bırakmayacağım 

59 yaşındaki Maradona sözlerine şöyle devam etti: “Buradan herkese açıklıyorum ki tüm servetimi bağışlayacağım. Bugüne kazandığım her şeyi bağışlayacağım. Kızım da bilsin… Ona hiçbir şey bırakmayacağım. Ben öldükten sonra konuşmaya devam edebilirler ama şu anda değil. Şu anda çok sağlıklıyım”





