Maradona'dan kızına: Ona hiçbir şey bırakmayacağım 

05.11.2019 - 14:08
Arjantin'in Buenos Aires eyaletinin Gimnasia La Plata takımında teknik direktör olarak görev yapan Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, kızının kendisi hakkında yaptığı yorumlara sert tepki gösterdi.
Kızı Gianinna Maradona'nın kendisi ile ilgili yaptığı yoruma Maradona, sosyal medyadan yanıt verdi. Maradona “Ölmüyorum. Huzur içinde uyuyorum çünkü çalışıyorum. Gianinna’nın ne söylemek istediğini anlayamadım. Şunu biliyorum ki yaşlandıkça ne yaptığınızdan çok ne için yaşadığınızı sorguluyorsunuz” diye konuştu.
59 yaşındaki Maradona sözlerine şöyle devam etti: “Buradan herkese açıklıyorum ki tüm servetimi bağışlayacağım. Bugüne kazandığım her şeyi bağışlayacağım. Kızım da bilsin… Ona hiçbir şey bırakmayacağım. Ben öldükten sonra konuşmaya devam edebilirler ama şu anda değil. Şu anda çok sağlıklıyım”
Kendisini aldattığı iddiasıyla Maradona’ya dava açan eski eşi Claudia Villafane de tartışmaya dahil oldu. Claudia, Maradona ile ilgili “Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmak yerine umarım mahkemeye gelir ve kızları ile yüzleşir. Şimdiye kadar bunu hiç yapmadı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan kızı Gianinna son olarak babası ile ilgili “Onu öldürüyorlar. Kendisi farkında değil ama onu içten içe bitiriyorlar. Hani hayvanat bahçesine gittiğinizde kafesin içindeki dev bir aslanın fotoğraflarını çekersiniz ya… Eğer bu aslan evcilleştirilemez ise içini doldururlar. İşte babam da benzer bir durumda… Lütfen dualarınızı ondan eksik etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.