Maradona'nın hatıraları satışa çıkıyor: Ailesi zor durumda

Maradona ailesi bu kararı yüksek yaşam masraflarını karşılamak için aldı. Yapılan açıklamada, "Maradonaların ciddi harcamaları var. Bu giderlerle başa çıkmaları için müzayedeye ihtiyaç duydular. Evi ve kullandığı araç başta olmak üzere, birçok anısı satışa çıkacak. Diego Maradona'nın beş çocuğu da avukatları aracılığıyla bu kararı aldı" denildi.





