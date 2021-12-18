Maradona'nın hatıraları satışa çıkıyor: Ailesi zor durumda

Futbol efsanesi Diego Maradona'nın vefatından sonra ailesi zor günler geçiriyor. Borçlarını karşılamakta güçlük çeken Maradonalar, unutulmaz oyuncunun hatıralarını açık artırma ile satacak.

Haberler 18.12.2021 - 10:14

Maradona'nın hatıraları satışa çıkıyor: Ailesi zor durumda - 1

Diego Maradona'nın hatıraları açık artırmaya çıkıyor. 25 Kasım 2020'de hayata veda eden futbol efsanesinin kariyerinin en önemli anları, müzayede ile hayranlarıyla buluşacak.


Maradona'nın hatıraları satışa çıkıyor: Ailesi zor durumda - 2

Maradona ailesi bu kararı yüksek yaşam masraflarını karşılamak için aldı. Yapılan açıklamada, "Maradonaların ciddi harcamaları var. Bu giderlerle başa çıkmaları için müzayedeye ihtiyaç duydular. Evi ve kullandığı araç başta olmak üzere, birçok anısı satışa çıkacak. Diego Maradona'nın beş çocuğu da avukatları aracılığıyla bu kararı aldı" denildi.


Maradona'nın hatıraları satışa çıkıyor: Ailesi zor durumda - 3

19 Aralık'ta sanal ortamda düzenlenecek müzayedede Maradona'nın hayatına dair eserler açık artırmaya çıkacak.


Maradona'nın hatıraları satışa çıkıyor: Ailesi zor durumda - 4

Arjantinli efsanenin ilk transfer ücretiyle Buenos Aires'te ailesine aldığı evin açılış fiyatı 900 bin dolar.


Maradona'nın hatıraları satışa çıkıyor: Ailesi zor durumda - 5

87 parçanın satışa sunulacağı müzayedede, Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı gol, Fidel Castro ile buluşması gibi anların fotoğrafları, kramponları ve imzaladığı gitar gibi hatıraları satışa sunulacak.


Maradona'nın hatıraları satışa çıkıyor: Ailesi zor durumda - 6

Açık artırmada 20 bini aşkın katılımcının teklif vermesi bekleniyor.

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