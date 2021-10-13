Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması: Ailesinden tazminat talebi

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın kendisini Küba'dan Arjantin'e kaçırarak buradaki bir otelde üç ay tuttuğunu belirten Mavys Alvarez isimli bir kadın, Arjantin savcılığına suç duyurusunda bulundu. Elindeki videoları da servis eden Alvarez, Maradona'nın yakınlarından tazminat talep ediyor.

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Mavys Alvarez isimli Kübalı bir kadın, dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Maradona ile 2000 yılında alkol ve uyuşturucu tedavisi gördüğü Küba'da tanıştığını söyledi.

Alvarez, Maradona'nın uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle buluşmanın faciayla sonuçlandığını dile getirdi.







Alvarez, "Hayatımın en büyük hatasıydı. Henüz çocuktum, saftım. O bir yabancıydı, zengindi ve benimle ilgilendi. Hayır diyemedim" dedi.







Alvarez, Maradona'nın kendisini göğüs büyütme ameliyatı olması için zorladığını öne sürdü. Konu hakkında neden şimdi açıklama yaptığı yönündeki soruya ise Alvarez, ailesinin Küba yönetiminin zulmüne uğramasından korktuğu yanıtını verdi.







Arjantin'de kaldığı süre boyunca üç ay bir otelde tutulduğunu ifade eden Alvarez, şimdi Maradona'nın yakınlarına dava açtı.