Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması: Ailesinden tazminat talebi

Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona'nın kendisini Küba'dan Arjantin'e kaçırarak buradaki bir otelde üç ay tuttuğunu belirten Mavys Alvarez isimli bir kadın, Arjantin savcılığına suç duyurusunda bulundu. Elindeki videoları da servis eden Alvarez, Maradona'nın yakınlarından tazminat talep ediyor.

Haberler 13.10.2021 - 15:03

Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması: Ailesinden tazminat talebi - 1
Mavys Alvarez isimli Kübalı bir kadın, dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Maradona ile 2000 yılında alkol ve uyuşturucu tedavisi gördüğü Küba'da tanıştığını söyledi.
Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması: Ailesinden tazminat talebi - 2
Alvarez, Maradona'nın uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle buluşmanın faciayla sonuçlandığını dile getirdi.


Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması: Ailesinden tazminat talebi - 3
Alvarez, "Hayatımın en büyük hatasıydı. Henüz çocuktum, saftım. O bir yabancıydı, zengindi ve benimle ilgilendi. Hayır diyemedim" dedi.


Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması: Ailesinden tazminat talebi - 4
Alvarez, Maradona'nın kendisini göğüs büyütme ameliyatı olması için zorladığını öne sürdü. Konu hakkında neden şimdi açıklama yaptığı yönündeki soruya ise Alvarez, ailesinin Küba yönetiminin zulmüne uğramasından korktuğu yanıtını verdi.


Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması: Ailesinden tazminat talebi - 5
Arjantin'de kaldığı süre boyunca üç ay bir otelde tutulduğunu ifade eden Alvarez, şimdi Maradona'nın yakınlarına dava açtı.

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