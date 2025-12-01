Maraş'ın damak çatlatan lezzetine AB tescili; 7 çeşidi var, sadece taş fırında pişiyor
01.12.2025 08:47
Son Güncelleme: 01.12.2025 09:37
AA
Kahramanmaraş'ta yapımıyla ünlü ve Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan Maraş çöreği, Avrupa Birliği tarafından tescillendi.
Yüzyıllardır ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın çöreği Avrupa Birliği tarafından tescillendi. Maraş çöreği pek çok çeşidiyle tercih edilip, tüketilebiliyor.
AB TESCİLLİ VAZGEÇİLMEZ LEZZET
Yumuşak, gevrek, tuzlu, şekerli, cevizli, üzümlü ve pekmezli çeşitleriyle Türkiye'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Maraş çöreği Avrupa Birliğinden tescil aldı.
Açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal hesabından yaptı.
Kahramanmaraş'ın asırları aşan lezzetlerinin sınırları da aşmaya devam ettiğini belirten Yumaklı, "Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra AB tarafından tescillenen bir başka Kahramanmaraş lezzeti oldu. Böylelikle AB'den tescilli ürün sayımız 44'e yükseldi." ifadelerini kullandı.
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre Maraş çöreği, kendine özgü yapımı, taş fırında pişirilmesi ve geleneksel üretim yöntemiyle öne çıkıyor. Maraş çöreği, yüzyıllardır ramazan sofralarının da vazgeçilmez lezzeti olarak biliniyor.
MARAŞ ÇÖREĞİ'NİN MALZEMELERİ NELER?
Peki tarihi ve yöresel vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Maraş çöreği nasıl yapılır?
Malzemeler;
-200 gram tereyağı
-1.5 bardak süt
-1 çay bardağı yoğurt
-1 çay bardağı sıvıyağ
-2 çorba kaşığı çörek otu
-2 çorba kaşığı irmik
-1 tatlı kaşığı tuz
-2 çay kaşığı toz şeker
MARAŞ ÇÖREĞİ YAPILIŞI
Eritilmiş tereyağını yoğurma kabına aldıktan sonra sütünü ve yoğurdu ilave edin. Daha sonra sıvıyağ, çörek otu, irmik, tuz ve toz şekeri de ekleyip bir kaşık yardımıyla karıştırın.
Ardından unu ilave edin ve tekrar karıştırarak malzemeleri iç içe geçirin. Kulak memesi kıvamında bir hamur olana kadar yoğurun.
Unu az gelirse azar azar ilave etmeye devam edebilirsiniz. İstediğiniz kıvama gelince, hamuru parçalara ayırın.
Küçük bir mandalina büyüklüğünde toplar yapın ve bir kenara ayırın. Maraş çöreği, özel merdanelerle yapılan bir lezzettir. Evinizde oluklu merdane yoksa, çatal ya da kaşık kullanarak da yapabilirsiniz.
Merdaneniz varsa; bir ters bir düz giderek hamuru hafifçe açın ve merdanenin ucuyla hamurun ortasına hafifçe bastırın. Bu kabarmasını önleyecektir.
Hamurları yağladığınız fırın tepsisine dizin. Merdaneniz yoksa, hamuru elinizle açın ve kaşığın ucuyla hafifçe bastırarak şekil verin.
Hamurları 200 derece alt üst fanlı çalışan fırında iyice kızarana kadar pişirin.
Maraş çöreğinin tarihi Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Savaşa giden askerlerin yanına "azık" adı verilen Maraş çöreği verilirdi. Bu çörek mayısız yapısı sayesinde uzun süre tazeliğini koruyor ve tok tutuyor.