Maraş'ın damak çatlatan lezzetine AB tescili; 7 çeşidi var, sadece taş fırında pişiyor

Eritilmiş tereyağını yoğurma kabına aldıktan sonra sütünü ve yoğurdu ilave edin. Daha sonra sıvıyağ, çörek otu, irmik, tuz ve toz şekeri de ekleyip bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Ardından unu ilave edin ve tekrar karıştırarak malzemeleri iç içe geçirin. Kulak memesi kıvamında bir hamur olana kadar yoğurun.

Unu az gelirse azar azar ilave etmeye devam edebilirsiniz. İstediğiniz kıvama gelince, hamuru parçalara ayırın.

Küçük bir mandalina büyüklüğünde toplar yapın ve bir kenara ayırın. Maraş çöreği, özel merdanelerle yapılan bir lezzettir. Evinizde oluklu merdane yoksa, çatal ya da kaşık kullanarak da yapabilirsiniz.

Merdaneniz varsa; bir ters bir düz giderek hamuru hafifçe açın ve merdanenin ucuyla hamurun ortasına hafifçe bastırın. Bu kabarmasını önleyecektir.

Hamurları yağladığınız fırın tepsisine dizin. Merdaneniz yoksa, hamuru elinizle açın ve kaşığın ucuyla hafifçe bastırarak şekil verin.

Hamurları 200 derece alt üst fanlı çalışan fırında iyice kızarana kadar pişirin.