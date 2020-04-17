Marc Jacobs üretimini durdurdu (Corona virüs etkileri)

New York merkezli lüks moda markası Marc Jacobs, corona virüs nedeniyle önümüzdeki koleksiyonlar için üretimi durdurduğunu açıkladı.

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17.04.2020 - 07:28

Dünyada 2 milyondan fazla insanı etkileyen corona virüsün moda sektöründeki etkileri de her geçen gün artıyor. Armani, Chanel Gucci, Prada ve Ralph Lauren gibi dev firmaların defilelerini iptal etmelerinin ardından üretimleri de durma noktasına geldi. Marc Jacobs, Eylül ayındaki Moda Haftası için yaptığı Sonbahar 2020 koleksiyonunu durdurduğunu açıkladı.

Jacobs, "Dürüst olmak gerekirse, ne yapacağımızı ya da ne zaman başlayacağımızı bilmiyorum, ama bir koleksiyon tasarlamak için ekibime ihtiyacım var" dedi.

Ünlü moda tasarımcısı "Yeni bir çalışma yolu bulana ya da yaratana kadar hatta üzerinde çalışılacak yeni bir son hedef olana kadar gerçekten yapacak hiçbir şeyimiz yok" dedi.





Yeni strateji arayışında olan Marc Jacobs'un bu kararının ardından birçok moda tasarımcısının da koleksiyonlarında duraklamaya ya da yeniden tasarlamaya ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.





Corona virüs salgını sonrası birçok alanda olduğu gibi moda sektöründe de nasıl değişiklikler olacağı merak ediliyor. Tüketici eğilimleri, moda akımlar ve yönelimlerin değişeceği tahmin ediliyor.