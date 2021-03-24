Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili

Galatasaraylı futbolcu Marcao ve eşi Pan Teixeira lige verilen arayı fırsat bilerek Dubai'ye tatile gitti. Çift renkli karelerini sosyal medyadan da yayınladı. Futbol kariyerine Galatasaray'da devam eden Marcao ve eşi Pan Teixeira, milli maçlara verilen arada tatil için Dubai'yi tercih etti. Çölde safariye çıkan ikiliden Brezilyalı futbolcu piton yılanını boynuna asarak fotoğraf da paylaştı. Çift takıma verilen dört günlük izni Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirecek. 24 yaşındaki futbolcunun Teixeira ile olan evliliğinden iki çocuğu bulunuyor. İşte çiftin Dubai tatilinden yansıyan diğer kareler...