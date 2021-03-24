Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili

Galatasaraylı futbolcu Marcao ve eşi Pan Teixeira lige verilen arayı fırsat bilerek Dubai'ye tatile gitti. Çift renkli karelerini sosyal medyadan da yayınladı.

24.03.2021 - 17:25

Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili - 1
Futbol kariyerine Galatasaray'da devam eden Marcao ve eşi Pan Teixeira, milli maçlara verilen arada tatil için Dubai'yi tercih etti.


Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili - 2
Çölde safariye çıkan ikiliden Brezilyalı futbolcu piton yılanını boynuna asarak fotoğraf da paylaştı.


Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili - 3
Çift takıma verilen dört günlük izni Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçirecek.


Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili - 4
24 yaşındaki futbolcunun Teixeira ile olan evliliğinden iki çocuğu bulunuyor.


Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili - 5
İşte çiftin Dubai tatilinden yansıyan diğer kareler...
Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili - 6
Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili - 7
Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili - 8
Marcao ve eşi Pan Teixeira'nın Dubai tatili - 9

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