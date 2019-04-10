Margot Robbie, Birds of Prey setinde
ntv.com.tr
Ünlü oyuncu Margot Robbie, Harley Quinn karakterini canlandırdığı Birds of Prey filminin setinde görüntülendi.
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Ünlü oyuncu Margot Robbie, Birds of Prey filminin setinde görüntülendi.
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Los Angeles’ta yapılan çekimlerde 28 yaşındaki oyuncu, canlandırdığı Harley Quinn karakteri kostümüyle setteki yerini aldı.
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Rosie Perez’in canlandırdığı Renee Montoya karakteriyle sahnelerini çeken Robbie, Renee’ye ayakkabı atarken görüldü.
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Birds of Prey, bir mafya babası tarafından kaçırılan genç bir kızın, kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor.
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Harley Quinn, Gotham şehrinde suçla savaşan bir kanun savaşçısı olan Helena Bertinelli ve suçla savaşan bir aileden gelen yakın dövüş ustası Dinah Laurel güçlerini birleştirip, kaçırılan kızı kurtarmak için Black Mask’ karşı zorlu bir mücadeleye girişir.
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Film, 2020’de vizyona girecek.
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İşte Birds of Prey çekimlerinden yansıyanlar...
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