Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde

Hollywood yıldızı Margot Robbie sosyal medyaya ara verdiğini açıklamasının ardından eşi Tom Ackerley ile Meksika tatilinde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A) Sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler arasına katılan Margot Robbie, 2016 yılında evlendiği Tom Ackerley ile tatile çıktı. 30 yaşındaki oyuncu ile beş yıldır evli olduğu yapımcı eşi Tom Ackerley, yılın yorgunluğunu atmak için Meksika'nın Puerto Vallarte kentini seçti. Plajda görüntülenen çift, denize girip güneşlendi, sonra da kumsalda romantik anlar yaşadı. Keyfinin yerinde olduğu görülen Robbie, altın kolye ve küpeleriyle dikkat çekti. İşte ikilinin tatilinden diğer kareler...