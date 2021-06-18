Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde

Hollywood yıldızı Margot Robbie sosyal medyaya ara verdiğini açıklamasının ardından eşi Tom Ackerley ile Meksika tatilinde görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.S.A)

18.06.2021 - 17:34

Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 1
Sosyal medya detoksu uygulayan ünlü isimler arasına katılan Margot Robbie, 2016 yılında evlendiği Tom Ackerley ile tatile çıktı.


Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 2
30 yaşındaki oyuncu ile beş yıldır evli olduğu yapımcı eşi Tom Ackerley, yılın yorgunluğunu atmak için Meksika'nın Puerto Vallarte kentini seçti.
Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 3
Plajda görüntülenen çift, denize girip güneşlendi, sonra da kumsalda romantik anlar yaşadı.


Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 4
Keyfinin yerinde olduğu görülen Robbie, altın kolye ve küpeleriyle dikkat çekti.
Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 5
İşte ikilinin tatilinden diğer kareler...


Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 6
Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 7
Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 8
Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 9
Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 10
Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 11
Margot Robbie ile Tom Ackerley tatilde - 12

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