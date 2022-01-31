Margot Robbie Paris'e çantasıyla damga vurdu

Paris bir kez daha dev markaların ilkbahar-yaz defilelerine sahne oldu. Yaratıcılıkta sınır tanımayan modacılar, yeni kıyafetlerini sundu izleyenlere. Paris sokaklarına damga vuran ise mini çantası ile Hollywood yıldızı Margot Robbie oldu.

Haberler 31.01.2022 - 17:08

Margot Robbie Paris'e çantasıyla damga vurdu - 1

Fransa'nın başkenti , 24-27 Ocak'ta yılın ilk büyük moda haftasına ev sahipliği yaptı. Geçen hafta podyumlar kadar Paris sokakları da modanın nabzını tuttu. Haftanın en çok konuşulan ismi ise Avustralyalı oyuncu Margot Robbie oldu.

Margot Robbie Paris'e çantasıyla damga vurdu - 2

31 yaşındaki oyuncu Chanel Haute Couture İlkbahar/Yaz 2022 defilesine katılırken içindeki Fransız şıklığını ortaya çıkardı.

Margot Robbie Paris'e çantasıyla damga vurdu - 3

Aynı zamanda Fransız moda evinin elçisi olan Robbie, altın işlemeli mini elbisesi ve beyaz paltosuyla ön sıralardaki yerini aldı.

Margot Robbie Paris'e çantasıyla damga vurdu - 4

Margot Robbie'nin tüm şıklığına rağmen dikkatler küçük beyaz aksesuarına çevrildi.

Margot Robbie Paris'e çantasıyla damga vurdu - 5

Mini Chanel çanta gibi görünen şey aslında 5 bin 900 dolarlık zincirlik bir airpods çantasıydı.

Margot Robbie Paris'e çantasıyla damga vurdu - 6

Hollywood yıldızının, kuzu derisinden yapılan ve üzerinde markanın logosu olan çantası sadece üç santimetre yükseklik ve uzunlukta.

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