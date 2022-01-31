Margot Robbie Paris'e çantasıyla damga vurdu

Fransa'nın başkenti Paris, 24-27 Ocak'ta yılın ilk büyük moda haftasına ev sahipliği yaptı. Geçen hafta podyumlar kadar Paris sokakları da modanın nabzını tuttu. Haftanın en çok konuşulan ismi ise Avustralyalı oyuncu Margot Robbie oldu.



