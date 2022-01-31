Margot Robbie Paris'e çantasıyla damga vurdu

Haberler 31.01.2022 - 17:08
Fransa'nın başkenti Paris, 24-27 Ocak'ta yılın ilk büyük moda haftasına ev sahipliği yaptı. Geçen hafta podyumlar kadar Paris sokakları da modanın nabzını tuttu. Haftanın en çok konuşulan ismi ise Avustralyalı oyuncu Margot Robbie oldu.
31 yaşındaki oyuncu Chanel Haute Couture İlkbahar/Yaz 2022 defilesine katılırken içindeki Fransız şıklığını ortaya çıkardı.
Aynı zamanda Fransız moda evinin elçisi olan Robbie, altın işlemeli mini elbisesi ve beyaz paltosuyla ön sıralardaki yerini aldı.
Margot Robbie'nin tüm şıklığına rağmen dikkatler küçük beyaz aksesuarına çevrildi.
Mini Chanel çanta gibi görünen şey aslında 5 bin 900 dolarlık zincirlik bir airpods çantasıydı.
Hollywood yıldızının, kuzu derisinden yapılan ve üzerinde markanın logosu olan çantası sadece üç santimetre yükseklik ve uzunlukta.