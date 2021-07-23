Margot Robbie'den itiraf: Yıllarca rol arkadaşımın karton maketiyle uyudum

Margot Robbie, Jimmy Kimmel'ın programında hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, hayatının bir döneminde sevgilisi olan kişinin, yeni filmindeki rol arkadaşına hayran olduğunu ve kendisinin de ünlü aktörün karton maketiyle uyumak zorunda kaldığını söyledi.

23.07.2021 - 12:46

Margot Robbie'den itiraf: Yıllarca rol arkadaşımın karton maketiyle uyudum - 1
Ünlü oyuncu Margot Robbie hayatının bir döneminde eski Amerikan güreşçisi ve aktör John Cena'nın karton maketiyle uyuduğunu açıkladı.
Margot Robbie'den itiraf: Yıllarca rol arkadaşımın karton maketiyle uyudum - 2
Robbie ve Cena, James Gunn'ın yönetmenliğini yaptığı The Suicide Squad: İntihar Timi'nde (The Suicide Squad) birlikte kamera karşısına geçti. Filmde Robbie, Harley Quinn'i canlandırırken Cena, Peacemaker'a hayat veriyor.
Margot Robbie'den itiraf: Yıllarca rol arkadaşımın karton maketiyle uyudum - 3

Independent'in Screen Rant'tan aktardığı habere göre, Robbie söz konusu açıklamayı 30 Temmuz'da vizyona girecek filmin tanıtımı için katıldığı Jimmy Kimmel Live programında yaptı. 

Robbie, televizyon şovuna karakterinin kostümüyle katılan Cena'nın hayatının bir döneminde önemli bir yere sahip olduğunu açıkladı. 

Margot Robbie'den itiraf: Yıllarca rol arkadaşımın karton maketiyle uyudum - 4

"John Cena'ya takıntılı biriyle birlikteydim. O kadar takıntılıydı ki 21. doğum gününde John Cena gibi giyinmişti. Yatak odasında John Cena'nın karton maketi vardı. Bu nedenle iki yıl boyunca o odada John Cena'nın gerçek boyutlardaki maketiyle yattım" diyen Robbie, sözlerine şöyle devam etti:

"Bazen gecenin bir yarısı uyandığımda, 'Ah bu sadece John Cena, sorun değil' derdim. 'Artık John Cena'yla çalışıyorum bunu ona söylemeli miyim yoksa garip mi olur?' diye düşündüğümü hatırlıyorum. Bunu kendime saklayacaktım; böylesi bir başlangıç hem iş ilişkisi hem de arkadaşlık açısından tuhaf olur diye düşünmüştüm. Beş saniye sonra, 'Bir zamanlar gerçek boyutlarındaki görselinle aynı odada uyuyordum' deyiverdim." 

Margot Robbie'den itiraf: Yıllarca rol arkadaşımın karton maketiyle uyudum - 5
Robbie programda Jared Leto'nun Suicide Squad: Gerçek Kötüler (Suicide Squad) filminin çekimlerinde Joker rolüne girmek için kendisine gönderdiği fareye ne olduğuna da açıklık getirdi. Aktris, "Rat Rat" (Sıçan Sıçan) ismini verdikleri hayvanın birkaç el değiştirdikten sonra ünlü yönetmen Guillermo del Toro'nun kızına verildiği söyledi.
Margot Robbie'den itiraf: Yıllarca rol arkadaşımın karton maketiyle uyudum - 6
Jared Leto'nun rol arkadaşlarına "Jokervari" hediyeler gönderdiği ve bunlar arasında ölü bir sıçanla ölü bir domuz olduğu iddia edilmişti. Leto iddiaları reddetmişti.

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