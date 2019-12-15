Margot Robbie'den rolüne hazırlanmak için sahte hesap

Margot Robbie, Skandal (Bombshell) filminde haber sunucusu rolüne olağandışı bir yöntemle hazırlandığını açıkladı.
Robbie, Kayla'yı ve görüşlerini daha iyi anlamak için gizli bir Twitter hesabı açtı ve bulabildiği kadar genç, sağcı, Amerikalı kadını takibe aldığını ifade etti.
Entertainment Weekly'ye konuşan Robbie, “Fox News izleyerek büyümedim ve (Kayla) ile aynı ortamda yetişmedim" dedi.
"Bu bakış açısını anlamakta bir süredir zorlanıyordum" diyen ünlü yıldız, "Twitter en kullanışlı araç oldu çünkü insanlar Twitter'da lafını hiç sakınmıyor" ifadelerini kullandı.
Fox News konulu filmde Robbie, Kayla Pospisil adlı kurgusal bir gazeteciyi canlandırıyor.